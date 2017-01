BANGKOK: „Show DC“, lautet der Name des neuesten Einkaufszentrums Bangkoks, das nahe der Ausgehmeile Royal City Avenue (RCA) auf einem 14 Rai großen Grundstück in der Jaturatid Road in Huai Khwang eröffnet wurde.



Die Shopping Mall erhebt für sich selbst den Anspruch, der zentrale Anlaufpunkt für Touris­ten in der Hauptstadt zu sein. So werden sämtliche Dienstleis­tungen und Serviceangebote bereitgehalten, die Reisenden dienlich sein sollen, wie zum Beispiel Duschräumlichkeiten, Kurierdienste, ein Gebetsraum, ein Büro der Touristenpolizei, Reisebüros und ein Touristeninformationscenter mit mehrsprachigem Personal.



Um auch Einheimische in die Mall zu locken, wurde in der ersten Etage der sogenannte „K District“ errichtet, nach Aussage der Betreiber die größte Korea-Themenwelt des Globus. Mit jeder Menge koreanischer Mode, Kosmetik, Lifestyle-Produkten, Lebensmitteln sowie Cafés und Restaurants von berühmten K-Pop-Stars und Sternchen, soll den Besuchern das Gefühl vermittelt werden, sich in den bekannten Einkaufsmeilen Seouls wie Myeong Dong aufzuhalten.



Hinzu kommt schon bald der erste Lotte Duty-Free Store des Landes, der auf gleich zwei Etagen klotzt statt kleckert. Ein weiterer Höhepunkt des Einkaufszentrums ist zudem der riesige „Thai Market“, auf dem Lebensmittel und Früchte aus allen Landesteilen angeboten werden. Das Herzstück ist ein Durian-Zimmer, in dem man ohne schlechtes Gewissen, die geliebt-gehassten „Stinkfrüchte“ verspeisen kann!

Show DC hat angekündigt, einen kostenlosen Shuttlebus von verschiedenen Standorten im Stadtgebiet anzubieten, zum Beispiel ab dem internationalen Flughafen Suvarna­bhumi oder der MRT-Station Phetchaburi.



Infos: www.facebook.com/showdc.co.th.