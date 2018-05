Neue Nationalparks im ganzen Land

THAILAND: 20 Regionen des Landes sollen gemäß dem Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt als Nationalparks eingestuft werden. Darunter befinden sich Waldgebiete und Wasserfälle.

So Khelang Banphot in Lampang, Namtok Buatong-Namphu Jed-si in Chiang Mai, Namtok Phacharoen in Tak, Kaeng Jed Kwai in Phitsanulok, Sankalakiri in Songkhla, Namtok Sipo in Narathiwat und Na Yung Nam Som. Bei einem Nationalpark handelt es sich um ein ausgedehntes Schutzgebiet, das seiner natürlichen Dynamik unterliegt, das natürliche Ressourcen von ökologischer Bedeutung oder einzigartiger Schönheit, oder Flora und Fauna von besonderer Bedeutung enthält. Sie werden von der thailändischen Forstverwaltung, dem Royal Forest Department, verwaltet.