Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.18

PATTAYA: Die Mautgebühr auf dem Motorway 7 von Pattaya über Chonburi nach Bangkok kostet ab dem heutigen Donnerstag 105 Baht, gegenüber seit Januar 60 Baht.

Das Highway Department hat seinen Test auf der Autobahn zwischen Pattaya und Chonburi abgeschlossen. Laut dem Direktor der Behörde Thanin Somboon sind alle Probleme behoben worden, so dass der Verkehr an den Mautstellen reibungslos abläuft. Der Direktor bittet die Verkehrsteilnehmer, abgezähltes Geld bereitzuhalten, damit es an der Maut nicht zu Verzögerungen kommt. Die Maut zwischen Pattaya und Bangkok beläuft sich auf 105 Baht. Für Lastwagen sind es 170 bzw. 245 Baht.