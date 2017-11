Von: Redaktion DER FARANG | 15.11.17

BANGKOK: Die den 8.000 vertriebenen Straßenhändlern von der Stadtverwaltung zugewiesenen fünf neuen Märkte sind ein Flop.

Gouverneur Assavin Kwanmuang stellte am Dienstag nach einem Monat Laufzeit fest, dass die Märkte von der Bevölkerung nicht angenommen werden, dass die Straßenhändler nicht genug verdienen, um den Lebensunterhalt ihrer Familie zu bestreiten. Auf einer Reihe von Bangkoker Straßen hatte die Stadtverwaltung die Händler vertrieben, um die Gehweg wieder den Fußgängern zurückzugeben. Jetzt will die Verwaltung einen Marketingplan erstellen und die neuen Märkte bewerben. Ein 1.000 qm großer Markt entstand neben dem Tesco Lotus-Geschäft nahe dem Pathumwan Institute of Technology, 500 qm groß ist die Verkaufsfläche am Parkplatz neben dem Lumpini Park, ein 700 qm großer Markt wurde vor dem Restaurant Kung Lunag eröffnet, 200 qm misst der Markt an einer Seitenstraße neben dem Hospital Chao Phraya, ein weiterer Markt befindet sich unter dem Expressway Pong Phraram.