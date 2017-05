BANGKOK: Die Miracle Group hat am internationalen Flughafen Suvarnabhumi ihre fünfte Premium-Lounge eröffnet. Sie befindet sich im Abschnitt D und soll mit einer Fläche von über 3.000 Quadratmetern sogar die größte Flughafenlounge in der Region Asien-Pazifik sein.

Errichtet für 200 Millionen Baht, verfügt der ausschließlich für Passagiere der ersten Klasse und Inhabern einer Privilegien-Kreditkarte vorbehaltene Bereich sogar über eine Freiluftlounge, Speise- und Getränke-Angebot nach Hotelstandard, WiFi-Internet und Ruheräume.



Bereits mehrmals wurden die Premium-Lounges der Miracle Group an den Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang zu den besten in der Region Asien-Pazifik gewählt: 2012, 2013 und 2015.



Inklusive der neuen Lounge, managt das Unternehmen insgesamt acht Flughafen-Lounges, fünf am Suvarnabhumi- und drei am Don Mueang Airport. Zum Portfolio der Miracle Group zählen darüber hinaus das Miracle Suvarnabhumi Airport Hotel und das Miracle Grand Convention Hotel sowie Louis‘ Tavern Hotel an der Vibhavadi Rangsit Road.