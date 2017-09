Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.17

PATTAYA: Die GSF Sport Company mit Hauptsitz in Pattaya, exklusiver Distributor der Motorsport-Marken Ferrari, Automobili Lamborghini, BMW Motorsport, Mercedes AMG und Red Bull sowie der Schmuckmarke Thomas Sabo, präsentiert in allen ihren Geschäften und Shop-in-Shops in Thailand sowie in Myanmar, Laos und Macau die neuen Herbst- und Winterkollektionen für Damen, Herren und Kinder.

Weitere Infos auf den Webseiten www.gsf-sportfashion.com und www.thomassabo.com.