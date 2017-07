Neue Geldscheine im Gedenken an den verstorbenen König

Von: Redaktion DER FARANG | 21.07.17

BANGKOK: Die Staatsbank hat Gedenkbanknoten in Erinnerung an den am 13.

Oktober vergangenen Jahres verstorbenen König Bhumibol Adulyadej drucken lassen. Geldscheine im Nennwert 20, 100, 500 und 1.000 Baht sind ab 20. September in Geldinstituten erhältlich. Alte Banknoten können gegen neue landesweit in den Filialen der Siam Commercial Bank, Government Savings Bank, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Government Housing Bank und Islamic Bank of Thailand eingetauscht werden.