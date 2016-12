BANGKOK: Die TCC Land Asset World Estate Company, die Einzelhandels- und Bürogebäudesparte der TCC Land Group des Milliardärs Charoen Sirivadhanabhakdi, hat angekündigt, 40 Milliarden Baht zu investieren, um innerhalb der nächsten 10 Jahre landesweit 20 neue Einkaufszentren und Bürogebäude zu errichten.

Alle geplanten Projekte werden unter den nachfolgenden vier Marken entwickelt: Asiatique, Gateway, Pantip Plaza und Box Space. In Bangkoks nördlichen Distrikt Bang Sue wird für vier Milliarden Baht das 40.000 Quadratmeter große Einkaufszentrum Gateway Bang Sue gebaut. Weitere geplante Einzelhandelsprojekte in der Hauptstadt sind das Gateway Rama II und Box Space Bang Na. Ausgebaut werden soll zudem die Marke Asiatique, so plant das Unternehmen, Asiatique-Einkaufszentren in den wichtigsten Touristengebieten wie Hua Hin, Pattaya, Phuket und Koh Samui zu errichten.



Die Gruppe hat für ihr Expansionsbestreben bereits 300.000 Rai Land in ganz Thailand gekauft und hat angekündigt, weitere Grundstücke zur Bebauung zu kaufen. Überprüft wird derzeit die Möglichkeit, die Marken der Gruppe auch in anderen Asean-Ländern durch Franchising zu etablieren. So zeigen vietnamesische Investoren großes Inte­resse an der Marke Asiatique.