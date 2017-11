Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17

NAN: Zwischen der Provinzhauptstadt Nan in der Nordregion Thailands und Luang Prabang im bergigen Norden von Laos wurde eine neue Buslinie eingerichtet. Eine Fahrt auf der 373 Kilometer langen Route dauert ca. 10 Stunden und kostet 660 Baht.

Der neue Service wurde am Donnerstagmorgen am Busbahnhof in Nan von Beamten der Tourismus- und Transportbehörden der beiden Nachbarländer in Betrieb genommen. Gemäß Jirasak Yaowatsakul, Geschäftsführer des thailändischen Staatsunternehmens Transport Co., würde die Zusammenarbeit mit dem laotischen Busunternehmen Naluang Co. den grenzüberschreitenden Tourismus sowie die Wirtschaft beider Länder fördern.



Passagiere können täglich um 8 Uhr in beide Richtungen in bequemen Kleinbussen mit 21 Sitzplätzen ihre Reise antreten und müssen einen Reisepass, wenn erforderlich mit Visum, oder einen vorübergehenden Grenzpassierschein mit sich führen.

Weitere Informationen, Tel.: 02-936.2841-8 und Hotline 1490.