Von: Sam Gruber | 09.12.17

KOH SAMUI: Mit einer neuen Antidrogen-Spezialeinheit will Thailands Regierung auch am Flughafen der Ferieninsel den Kampf gegen großangelegten Rauschgiftschmuggel verschärfen. Insbesondere die weltweit bekannte Vollmondparty auf Koh Phangan sei ein riesiger Umschlagplatz für Drogen aller Art, sagte der Generalsekretär des ‚Office of the Narcotics Control Board‘ (ONCB) gestern bei der Vorstellung der Truppe auf Koh Samui.

Wie ernst es den Behörden ist zeigte die Anwesenheit des Polizeichefs der Region 8 Südthailand, Generalmajor Reerapol Kuptanon sowie des Immigrationsleiters der Provinz Surat Thani, Oberst Wanchana Bawornboon. Im Visier der speziell ausgebildeten Fahnder seien insbesondere Kokain-Dealer, die den Airport Samui als vermeintlich sicheren Ausweichflughafen anstelle von Suvharnabumi Bangkok benutzten.

Die Einheit nehme mit sofortiger Wirkung ihre Arbeit auf, erklärte der ONCB-Generalsekretär Sirinya Sitdichai gestern bei der Vorstellung der Truppe am Flughafen Samui. 13 professionelle Drogenschmuggler seien dort in den vergangenen vier Jahren festgenommen worden – die Zahl wolle man deutlich erhöhen. Auch Crystal Meth und Marijuana seien unter den bisherigen Funden gewesen.

Die neue Antidrogeneinheit soll eng mit der örtlichen Immigration und Polizeikräften zusammenarbeiten und auch das Umfeld der Drogenabnehmer inspizieren. Koh Samui gilt als Touristendestination und mit den umliegenden Partyinseln Koh Phangan und Koh Tao als besonders lukrativer Umschlagplatz von internationalen Drogengangs. Häufig werde das Rauschgift über Bangkok auf die Insel geschafft, erklärten Drogenfahnder gestern. Thailänder und westliche Kuriere flögen die gefährlichen Rauschmittel zumeist aus südamerikanischen Staaten nach Thailand, und hier habe Koh Samui bisher als weniger riskanter Abladeplatz gegolten. Das wolle man ändern und die Drogenbanden empfindlich treffen.