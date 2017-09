YANGON: Die Regierung von Myanmar dementiert die Bildung einer paramilitärischen Bürgerwehr zum Kampf gegen die muslimischen Rohingya in Rakhine. Volksmilizen stünden nicht im Einklang mit der Regierungspolitik, sagte Regierungssprecher U Zaw Htay gegenüber Medien in Myanmar.

Die Bekämpfung von Terrorismus sei Aufgabe der Armee. Staatsrätin Aung San Suu Kyi arbeite zusammen mit der Armee zum Erhalt von „Frieden, Stabilität und Sicherheit“ in der Rakhine an der militärischen Niederschlagung „terroristischer Aktivitäten“. Die Vereinigung junger buddhistischer Mönche in Rahkine hatte zur Bildung von Volksmilizen aufgerufen.