Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.17

MÜNCHEN (dpa) - Im NSU-Prozess in Deutschland gegen mutmaßliche Rechtsterroristen hat ein Anwalt der Nebenklage eine lebenslange Freiheitsstrafe für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe verlangt.

Anwalt Mehmet Daimagüler unterstützte damit am Dienstag die Strafforderung der Bundesanwaltschaft. Daimagüler sagte in der Fortsetzung seines Plädoyers, seine Mandanten nähmen Zschäpes Entschuldigungen nicht an. Der Anwalt vertritt vor dem Oberlandesgericht München Angehörige von Abdurahim Özudogru und Ismail Yasar. Beide Männer waren laut Anklage von Zschäpes Gesinnungsgenossen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in Nürnberg erschossen worden.

Daimagüler sagte, Zschäpe sei ein vollwertiges Mitglied des Trios «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) gewesen. Sie habe sich als «Herrenmensch» und «Herrin über Leben und Tod aufgespielt».

Bereits im September hatte die Bundesanwaltschaft zum Abschluss ihres Plädoyers für Zschäpe eine lebenslange Haft gefordert und erklärt, sie sei Mittäterin an allen Verbrechen des «Nationalsozialistischen Untergrunds»: den neun Morden an türkisch- und griechischstämmigen Gewerbetreibenden, dem Mord an einer deutschen Polizistin, zwei Bombenschlägen mit Dutzenden Verletzten sowie insgesamt 15 Raubüberfällen. Im November 2011 setzte Zschäpe zudem die letzte Fluchtwohnung des NSU in Zwickau (Sachsen) in Brand.

Nach Daimagüler wollen weitere Nebenkläger plädieren. Erstmals wollen dabei auch unmittelbare Hinterbliebene eines NSU-Mordopfers sprechen. Zschäpe war im November 2011 festgenommen worden. Ihre Freunde Mundlos und Böhnhardt hatten sich zuvor das Leben genommen.