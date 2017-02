Von: Benno Schwinghammer, Simon Kremer und Kristina Dunz (dpa) | 28.02.17

BERLIN/KAIRO/TUNIS (dpa) - Das autoritär regierte Ägypten ist ein glattes politisches Pflaster. Ausrutschen möglich. Das gilt auch für die Kanzlerin, die in Kairo über Lösungen der Flüchtlingskrise, aber auch über undemokratische Verhältnisse sprechen wird.

Am Nil haben sie viele Monate auf den Besuch der Kanzlerin gewartet. Die Reise von Angela Merkel nach Kairo an diesem Donnerstag gilt in Diplomatenkreisen als einziger Hebel, um die autoritäre ägyptische Regierung zur Kooperation zu bewegen - zumindest was deutsche Wünsche angeht. An der Spree wird dieser Kurztrip nach Nordafrika - am Freitag fliegt Merkel noch nach Tunesien - aber auch mit Bedenken und gemischten Gefühlen gesehen.

Vor allem Gespräche in Ägypten seien natürlich und generell immer heikel, sagt ein Nahost-Experte, der nicht genannt werden will. Aber auch, wenn es Unbehagen bereite: Es sei immer besser, Gesprächskanäle offenzuhalten, als auf totale Konfrontation zu gehen. Damit werde nämlich gar nichts erreicht.

Ägypten ist wegen Menschenrechtsverletzungen und der mitunter Angst einflößenden Führung des Staatspräsidenten und Generals a.D. Abdel Fattah al-Sisi ein spiegelglattes politisches Pflaster. Sigmar Gabriel (SPD) war als Wirtschaftsminister vor knapp einem Jahr da schon kräftig auf die Nase gefallen, als er Al-Sisi trotz der undemokratischen Zustände einen «beeindruckenden Präsidenten» nannte.

Merkel will nun die Bedeutung Ägyptens als «stabilisierendes Element» in der Krisenregion hervorheben und auch über das benachbarte Bürgerkriegsland Libyen sprechen, von wo aus sich weiter viele Menschen auf die Flucht machen. Ohne Stabilisierung Libyens könne Schleppern nicht das Handwerk gelegt werden.

Die Kanzlerin will also Absprachen mit dem autoritär regierten Ägypten zur Lösung der Flüchtlingskrise, womöglich sogar ein Abkommen wie mit der autoritär regierten Türkei anstreben. Das birgt politische Sprengkraft. Menschenrechtsaktivisten fordern sie zu Distanz zu Al-Sisi auf.

Dieser kann Bilder mit der «mächtigsten Frau der Welt» mehr denn je gebrauchen, um seine Herrschaft zu legitimieren. Zum Amtsantritt 2014 - nachdem er als Armeechef den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi gestürzt hatte - war er noch als politischer Popstar und Heilsbringer gefeiert, nun fällt das Meinungsbild deutlich nüchterner aus. Wer Ägypter nach ihrem Präsidenten fragt, bekommt angesichts der Wirtschaftskrise immer öfter frustrierte Antworten. «Es ist alles teurer geworden. Nahrung, Benzin - alles», heißt es.

Seit einer Wechselkursfreigabe im November verlor das Ägyptische Pfund zwischenzeitlich die Hälfte seiner Kaufkraft. Die Preise lagen im Januar fast 30 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die - oft sehr niedrigen - ägyptischen Gehälter bleiben allerdings gleich. Nur der Unmut wächst.

Impulse für die desolate Wirtschaft dürften sich der Kairoer Machtzirkel also ebenso wünschen wie einen gelungenen Auftritt des Präsidenten mit Merkel. Nicht zuletzt geht es für Ägypten auch darum, dass wieder mehr deutsche Urlauber nach Nordafrika kommen. Nach Terroranschlägen 2015 brach der wichtige Tourismussektor ein. Im vorigen Jahr beliefen sich die Einnahmen auf weniger als ein Drittel im Vergleich zu 2010 - dem Jahr vor den arabischen Aufständen.

Die Sicherheitslage im Land ist heute zumindest entlang des Nils und in den Urlaubergebieten am Roten Meer stabil, auch die Maßnahmen an den Flughäfen haben sich seit 2015 deutlich verbessert. Genug zu kritisieren wird es für Merkel aber dennoch geben. Al-Sisis Regierung ist Menschenrechtsorganisationen zufolge für die Inhaftierung von Zehntausenden Oppositionellen und der systematischen Unterdrückung der Zivilgesellschaft verantwortlich.

Die jungen Ägypter, vor wenigen Jahren noch voller revolutionärer Zuversicht, befinden sich heute in einer Depression. So unfrei, sagen sie, fühlten sie sich noch nie. Auch die deutschen politischen Stiftungen fielen der repressiven Politik Al-Sisis zum Opfer. Auch ihretwegen reist Merkel an den Nil.

Am Freitag ist sie in Tunesien - im kleinsten Land Nordafrikas. Aus deutscher Sicht hat auch dieses Land eine enorme Bedeutung für die Region. Merkel sprach zuletzt von einem «Hoffnungsprojekt». Als einziges Land hat es Tunesien nach dem sogenannten «Arabischen Frühling» geschafft, weitreichende demokratische Reformen umzusetzen.

Tunesien als «Leuchtturm» dürfe nicht scheitern. Rund 250 deutsche Firmen produzieren in dem Land. Bis zu den schweren Anschlägen auf Touristen auch hier im Jahr 2015 war das kleine Tunesien ein beliebtes Reiseziel bei deutschen Pauschaltouristen.

Doch die Stimmung ist angespannt. Das wurde nach dem Anschlag des Tunesiers Anis Amri in Berlin mit zwölf Toten im Dezember deutlich. Als in Deutschland Politiker schnellere Abschiebungen von Tunesiern forderten und auch eine Kürzung der massiven Entwicklungshilfe ins Spiel brachten, gingen auf der Prachtstraße von Tunis zahlreiche Menschen auf die Straße und protestierten auch gegen diese Pläne.

«Angela Merkel - Tunesien ist nicht die abfall von Deutschland», stand in fehlerhaftem deutsch auf einem Banner. Tunesien hat Angst vor IS-Anhängern und diskutiert derzeit heftig über die Rückkehr von Islamisten aus Kriegsgebieten. Regierungschef Youssef Chahed weiß genau um die aufgeheizte Stimmung - aber auch um die Rolle seines Landes, das niemand scheitern sehen möchte.