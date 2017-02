Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.17

KAUNAS (dpa) - Deutschland übernimmt in Litauen die Führungsrolle beim Aufbau des Nato-Bataillons. Dazu wurde nun das erste Truppenkontingent in den Baltenstaat verlegt - zur Abschreckung und Friedenssicherung.

Zum Schutz des Baltikums und zur Stärkung der Nato-Ostflanke ist das erste deutsche Truppenkontingent nach Litauen verlegt worden. Mit zwei Transall-Transportmaschinen trafen am Mittwoch 70 Soldaten in dem baltischen EU- und Nato-Land ein. Die Bundeswehr führt das Nato-Bataillon zur Abschreckung Russlands an.

Nach der Landung auf dem Flughafen der Stadt Kaunas machten sich die Soldaten auf den Weg zum litauischen Militärstützpunkt Rukla. Dort sollen sie gemeinsam mit Truppen aus Belgien, den Niederlanden und Norwegen bis Jahresmitte die Einsatzbereitschaft des Nato-Gefechtsverbands herstellen.

«Wir sind hier, um wirklich ein starkes Zeichen der Bündnissolidarität zu setzen», sagte Oberstleutnant Christoph Huber, der Kommandeur des Nato-Bataillons, der Deutschen Presse-Agentur in Kaunas. Deutschland wird im Februar insgesamt rund 450 Soldaten nach Litauen verlegen. Auch etwa 200 Militärfahrzeuge, darunter 20 «Marder»-Schützenpanzer und sechs «Leopard 2»-Kampfpanzer, sollen bis Monatsende in den Baltenstaat gebracht werden.

Das Vorauskommando unter Führung von Huber war bereits in der Vorwoche eingetroffen. «Wir sind herzlich aufgenommen worden mit großem Interesse», sagte der Offizier vom Panzergrenadierbataillon 122 aus dem bayerischen Oberviechtach. «Man fühlt sich willkommen, man fühlt sich gebraucht.» Huber zeigte sich zufrieden mit den Bedingungen für die Truppen und der Infrastruktur in Rukla.

Litauen und andere östliche Nato-Mitglieder sind wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine besorgt um ihre Sicherheit. Die Nato hatte deshalb bei ihrem Gipfel im Juli 2016 die Entsendung von je etwa 1000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und Polen beschlossen.

Bei dem Einsatz in Litauen handle es sich um eine «rein defensive Maßnahme», die zur Erhaltung des Friedens beitrage, sagte Huber. Es gebe «keinerlei Anzeichen», dass der Ernstfall greifbar wäre. Der Baltenstaat sei ein «Land im tiefsten Frieden».