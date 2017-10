BANGKOK: Um Millionen Menschen zu ermöglichen, an den Einäscherungszeremonien Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej teilzunehmen, hat die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) bekanntgegeben, dass die Nutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel wie BTS, BRT und Passagierbooten zwischen dem 25. und 27. Oktober frei ist.

Passagierboote auf dem Chao-Phraya-Fluss können am 25. und 26. Oktober von 9 bis 16 Uhr sowie am 27. Oktober von 10 bis 15 Uhr gratis genutzt werden. Die Boote starten im nördlichen Abschnitt des Flusses am Pier des Handelsministeriums, Nonthaburi-Pier und Rama-VIII-Bridge-Pier, im Süden am Sathorn-Pier und Tha-Pimarn-Pier. Für die Sicherheit auf dem Fluss sollen in diesem Zeitraum 230 Beamte und freiwillige Helfer sorgen.

Am 25. und 27. Oktober kann der Skytrain (BTS) kostenlos auf der Sukhumvit Line zwischen den Stationen On Nut und Samrong genutzt werden sowie auf der Silom Line zwischen den Stationen Wongwian Yai und Bang Wa. Am 26. Oktober ist die Nutzung des kompletten Streckennetzes der Sukhumvit- und Silom Line frei.

Linienbusse im gesamten Stadtgebiet und das Schnellbussystem (BRT) zwischen Sathon und Ratchaphruek können vom 25. bis 27. Oktober gratis genutzt werden.