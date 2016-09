Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.16

BERLIN (dpa) - In Syrien kann nach Ansicht des Nahost-Experten Michael Lüders nicht mehr allein von einem Bürgerkrieg die Rede sein. Es finde ein Stellvertreterkrieg zwischen westlichen Staaten sowie Russland, Iran und China statt, sagte Lüders am Freitag im rbb-Inforadio. «Und das von Anfang an.» Seit einem Jahr fliegt Russlands Luftwaffe Angriffe in Syrien und steht gemeinsam mit dem Iran auf der Seite von Machthaber Baschar al-Assad.

Dem Westen gehe es bei dem Krieg nicht um Assads Verstöße gegen Menschenrechte, sagte Lüders. «Es geht aber vor allem darum, ein Land mit einer neuen Regierung zu versehen, das sehr enge Beziehungen unterhält zu Russland und zu dem Iran.» Es gehe um eine Schwächung der beiden Länder. Alle Beteiligten spielten dabei den Krieg mit äußerst zynischen Mitteln, sagte Lüders. «Was die Syrer wollen oder nicht wollen, interessiert im Grunde niemanden.»