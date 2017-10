Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.17

BASEL (dpa) - Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Basel in der kommenden Woche abgesagt.

Der Spanier leidet unter Knieproblemen, wie er am Dienstag mitteilte. Die Entzündung habe ihn bereits zuletzt beim Masters-Series-Turnier in Shanghai behindert. Dort verlor der 31 Jahre alte Tennisprofi aus Mallorca am Sonntag im Endspiel gegen Roger Federer. Damit ist der Schweizer bei seinem Heimauftritt an Nummer eins gesetzt..