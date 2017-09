Foto: The Nation

BANGKOK: Ein betrunkener Thailänder hielt am Freitagmorgen die Polizei auf Trab.

Der Mann fuhr nackt auf einem Motorrad ohne Kennzeichen von Saraburi über Ayutthaya nach Bangkok und wurde schließlich von der Verkehrspolizei auf der aufgeständerten Schnellstraße Din Daeng-Rama IV gestoppt und festgenommen. Der Mann war so betrunken, dass er keine Angaben zu seiner Identität machen konnte und wurde in die Ausnüchterungszelle gesteckt. Autofahrer wurden auf den Mann aufmerksam und informierten um 10.45 Uhr die Polizei. Videos von dem nackten Biker verbreiteten sich auf sozialen Netzwerken in Windeseile.