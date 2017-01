Nachrichtenüberblick: Das bringt der Tag

Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.17

Brexit: Gesetzgebung für EU-Austritt soll am Donnerstag starten

LONDON (dpa) - Die britische Regierung will an diesem Donnerstag einen Gesetzentwurf für die EU-Austrittserklärung des Landes ins Parlament einbringen.



Das bestätigte eine Sprecherin des Brexit-Ministeriums in London der Deutschen Presse-Agentur. Der Wortlaut des Gesetzentwurfs und der Zeitplan für das Gesetzgebungsverfahren wird höchstwahrscheinlich am Donnerstagvormittag auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.

Urteil im Prozess gegen IS-Sympathisantin Safia erwartet

CELLE (dpa) - Im Prozess gegen die 16 Jahre alte IS-Sympathisantin Safia wegen einer Messerattacke auf einen Polizisten in Hannover wird am Donnerstag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet.



Die Bundesanwaltschaft hat sechs Jahre Haft wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung sowie Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für die Schülerin gefordert.

Nach Razzia gegen Rechtsextreme steht Entscheidung über Haftbefehl an

KARLSRUHE (dpa) - Nach der Festnahme zweier Verdächtiger bei Razzien gegen Rechtsextremisten will die Bundesanwaltschaft am Donnerstag entscheiden, ob Haftbefehle wegen Gründung einer Terrorvereinigung beantragt werden.



Als Hauptverdächtiger gilt ein 62-Jähriger aus Schwetzingen bei Heidelberg, der den sogenannten Reichsbürgern nahestehen soll.

Der Kreis schließt sich: Steinmeier reist zum Abschied nach Paris

PARIS (dpa) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist am Donnerstag unmittelbar vor Ausscheiden aus seinem Amt nach Paris.



Er will damit die besondere Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für Europa und darüber hinaus würdigen. Zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Marc Ayrault wird er an einer Diskussionsveranstaltung zur Europapolitik teilnehmen. Für Steinmeier schließt sich damit ein Kreis: Seine erste Antrittsreise als Außenminister führte ihn am 23. November 2005 nach Paris. Er scheidet aus dem Kabinett aus, weil er am 12. Februar als Kandidat der großen Koalition bei der Bundespräsidentenwahl antritt.

EU-Innenminister sprechen auf Malta über Asylreform

VALLETTA (dpa) - Die EU-Innenminister diskutieren an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) in Malta über die Reform der gemeinsamen Asylpolitik.



Grundlage sind Vorschläge der EU-Kommission vom Mai, die eine stärkere Verteilung von Asylbewerbern innerhalb Europas vorsehen.

Menschenrechtsgerichtshof stellt Jahresbilanz für 2016 vor

STRAßBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt am Donnerstag (9.30 Uhr) in Straßburg seine Jahresbilanz vor.



Gerichtspräsident Guido Raimondi will darauf eingehen, aus welchen Ländern 2016 die meisten Beschwerden stammten und welche Staaten am häufigsten verurteilt wurden.

Bundespräsident Gauck erhält an Pariser Sorbonne Ehrendoktorwürde

PARIS (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck schließt am Donnerstag (10.00 Uhr) seinen zweitägigen Besuch in Paris ab.



Er wird an der Sorbonne-Universität die Ehrendoktorwürde erhalten und eine Rede zum deutsch-französischen Verhältnis halten. Zum Auftakt seiner Visite war Gauck am Mittwoch mit Staatschef François Hollande zusammengetroffen.

Griechenland entscheidet über Auslieferung türkischer Militärs

ATHEN (dpa) - Der höchste Gerichtshof in Griechenland entscheidet an diesem Donnerstag über die Auslieferung von acht türkischen Militärs an die Türkei.



Die zwei Majore, vier Hauptmänner und zwei Unteroffiziere waren Mitte Juli 2016 während des Putschversuchs in der Türkei per Hubschrauber nach Griechenland geflohen.

Bundestag debattiert über Gabriels Jahreswirtschaftsbericht

BERLIN (dpa) - Der scheidende Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel gibt an diesem Donnerstag (09.00 Uhr) im Bundestag eine Regierungserklärung zur weiteren Wirtschaftsentwicklung ab.



Anschließend debattiert das Plenum über den aktuellen Jahreswirtschaftsbericht. Darin sagt die Bundesregierung für dieses Jahr einen Jobrekord voraus.

Van der Bellen leistet Amtseid als Österreichs Präsident

WIEN (dpa) - Der neue österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen legt am Donnerstag (10.00 Uhr) seinen Amtseid in Wien ab.



Der ehemalige Grünen-Chef und glühende EU-Anhänger ist das erste Staatsoberhaupt aus den Reihen der Opposition.

Euro-Finanzminister diskutieren über griechisches Sparprogramm

BRÜSSEL (dpa) - Die Euro-Finanzminister beraten am Donnerstag (15.00 Uhr) in Brüssel über das griechische Sparprogramm und die Umsetzung von Reformen in dem hoch verschuldeten Land.



Bei dem Treffen, zu dem auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet wird, soll es unter anderem um ausstehende Reformen des Arbeitsmarkts sowie des Energienetzes gehen.

GfK veröffentlicht neue Daten zur Verbraucherstimmung

NÜRNBERG (dpa) - Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) veröffentlicht am Donnerstag (8.00 Uhr) aktuelle Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland.



Angesichts der stabilen Arbeitsmarktlage, die für Jobsicherheit sorgt, rechnen Experten mit einer weiteren Verbesserung des Konsumklimas.

Urteil über umstrittene Millionenbußen für Süßwarenfirmen erwartet

DÜSSELDORF (dpa) - Vor vier Jahren hat das Bundeskartellamt gegen zahlreiche bekannte Süßwarenhersteller Millionenbußen wegen mutmaßlicher Wettbewerbsverstöße verhängt.



Doch eine ganze Reihe namhafter Produzenten war nicht bereit, die Entscheidung zu akzeptieren - und zog vor Gericht. Am Donnerstag (16.00 Uhr) wird nun das Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichts (OLG) dazu erwartet.

BGH urteilt über Grenzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrags

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (9.00 Uhr) sein Urteil in einem Streit über die Grenzen des Engagements öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten auf dem Zeitschriftenmarkt.



Geklagt hat die Verlagsgruppe Bauer. Sie wehrt sich gegen das monatlich erscheinende «ARD Buffet Magazin», das der Burda-Verlag in Kooperation mit dem Südwestrundfunk (SWR) publiziert.

55. Verkehrsgerichtstag wird feierlich eröffnet

GOSLAR (dpa) - Mit einer Feierstunde wird am Donnerstag (10.00 Uhr) in Goslar der 55. Deutsche Verkehrsgerichtstag offiziell eröffnet.



Rund 2.000 Verkehrsexperten aus Ministerien, Behörden, Gerichten, Verbänden und Autoclubs werden sich bis Freitag unter anderem mit dem Thema Fahrradverkehr befassen.

Messerattacke im Schlosspark - Urteile gegen zwei Männer erwartet

WÜRZBURG (dpa) - Im Prozess um eine Messerattacke auf eine junge Frau wird am Landgericht Würzburg am Donnerstag (14.30 Uhr) das Urteil erwartet.



Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der 20 Jahre alte Ex-Freund des Opfers dafür für 14 Jahre in Haft.

Schweizer Halbfinal-Duell Federer-Wawrinka bei Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Im Schweizer Tennis-Duell zwischen dem langjährigen Weltranglisten-Ersten Roger Federer und Stan Wawrinka geht es an diesem Donnerstag um den ersten Platz im Herren-Finale der Australian Open.



Beide waren 2008 zusammen Olympiasieger im Doppel und holten 2014 erstmals den Davis Cup für die Schweiz.