Von: Redaktion DER FARANG | 07.04.18

Rückschlag für Formel-1-Pilot Hamilton: Strafe bremst Jagd auf Vettel

SAKHIR (dpa) - Ein Getriebe-Defekt an Lewis Hamiltons Silberpfeil erhöht Sebastian Vettels Chancen auf den zweiten Sieg im zweiten Formel-1-Rennen der Saison.

Am späten Freitagabend musste Mercedes den regelwidrigen Tausch des Bauteils vor dem Abschlusstraining in Bahrain einräumen und rechnet nun damit, das Hamilton am Sonntag beim Grand Prix in Sakhir fünf Plätze weiter hinten starten muss. Ein Hydraulik-Leck habe nicht repariert werden können, teilte ein Teamsprecher mit. Den Regeln zufolge muss ein Getriebe eigentlich sechs Rennen halten, ehe es gewechselt werden darf. Die Hoffnung von Titelverteidiger Hamilton, Auftaktsieger Vettel am Sonntag mit einem Erfolg in der Wüste gleich wieder von der WM-Spitze verdrängen zu können, ist damit deutlich gesunken. Schon beim Training am Freitag war Mercedes nicht wie gewohnt in Fahrt gekommen. Vettel und Ferrari-Kollege Kimi Räikkönen als Tagesbester waren deutlich schneller als Valtteri Bottas und Hamilton in den Silberpfeilen auf den Plätzen drei und vier.

Hannover beendet Misere in der Bundesliga mit Heimsieg gegen Bremen

HANNOVER (dpa) - Hannover 96 hat seine Negativserie beendet und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht.

Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend zum Auftakt des 29. Spieltags mit 2:1 (2:0) gegen Werder Bremen und bauten ihr Polster auf den Relegationsrang zumindest vorübergehend auf neun Punkte aus. Vor 49.000 Zuschauern im ausverkauften Hannoveraner Stadion erzielten Martin Harnik (17.) und Felix Klaus (42.) die Tore für die Elf von Trainer André Breitenreiter, die nach zuletzt fünf Niederlagen nacheinander erstmals seit Februar wieder als Sieger vom Feld ging. Ishak Belfodil traf für Werder (74.). In der Tabelle rückte Hannover mit 35 Zählern bis auf einen Punkt an die Gäste aus Bremen heran.

Zweitliga-Tabellenführer Düsseldorf verliert schon wieder

DÜSSELDORF (dpa) - Fortuna Düsseldorf droht im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga die Luft auszugehen.

Am sechstletzten Spieltag verlor der Tabellenführer gegen den VfL Bochum mit 1:2 (0:0) und kassierte vier Tage nach dem 0:1 beim Vorletzten Darmstadt eine weitere Niederlage. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz könnte am Wochenende auf fünf Zähler sinken. Die Bochumer verbesserten sich nach sechs Spielen ohne Niederlage unter Trainer Robin Dutt zumindest vorübergehend auf Rang sechs. Der erst vier Minuten zuvor eingewechselte Thomas Eisfeld (70.) und Ex-Fortuna Robbie Kruse (75.) trafen für den VfL, Rouwen Hennings verkürzte per Foulelfmeter (80.). Eisfeld und Düsseldorfs Abwehrchef Kaan Ayhan sahen Gelb-Rot (87.). Der SV Sandhausen und die SpVgg Greuther Fürth trennten sich torlos.

Montagspiele in der Fußball-Bundesliga bleiben bis 2021

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die fünf Montagsspiele pro Saison in der Fußball-Bundesliga bleiben bis zum Ende des Fernsehvertrages 2021 bestehen.

Darauf haben sich die 18 Clubs bei einem Treffen am Freitag in Frankfurt/Main einvernehmlich geeinigt, wie Peter Peters als Vizepräsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) bestätigte. Bei einem Sondierungsgespräch vor der Ausschreibung des neuen Vertrags der Medienrechte habe man sich zudem darauf geeinigt, dass nach 2021 nicht mehr als fünf Spiele am Montagabend ausgetragen werden. «Die Einführung ist aus sportlichen Gründen erfolgt», betonte Peters. Zudem gebe es klare Verträge mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum Schutz der Sonntagsspiele bei den Amateuren. Gegen die Montagsspiele hatte es zuletzt massive Fan-Proteste in der Bundesliga gegeben.

Paris St. Germain punktet mit viel Glück in St. Etienne

ST. ETIENNE (dpa) - Durch ein Eigentor in der dritten Minute der Nachspielzeit kam Tabellenführer Paris St. Germain in der französischen Fußball-Liga noch zu einem 1:1 (1:0) bei AS St. Etienne.

Matthieu Debuchy unterlief das Missgeschick. Den Treffer für St. Etienne hatte Remy Cabella (17.) bereits in der Anfangsphase erzielt. Der französische Nationalspieler scheiterte zudem mit einem Strafstoß (31.) am Pariser Alphonse Areola, der anstelle von Kevin Trapp das Tor hütete. PSG spielte nach einem Platzverweis für Presnel Kimpembe (41.) mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl. Die Pariser, die in dieser Saison in der Ligue 1 erst zweimal verloren haben, führen die Tabelle bei noch sechs ausstehenden Partien mit 17 Zählern Vorsprung auf AS Monaco an, das noch ein Spiel mehr auszutragen hat.

Titelverteidiger München erreicht Eishockey-Finale

MÜNCHEN/BERLIN (dpa) - Nach einem imposanten Abschluss einer hitzigen Halbfinalserie spielt der EHC Red Bull München um den Titel-Hattrick in der Deutschen Eishockey Liga.

Der Meister von 2016 und 2017 demütigte die Adler Mannheim am Freitagabend mit 5:0 (3:0, 2:0, 0:0). Dank des notwendigen vierten Siegs im fünften Duell mit den Mannheimern zog das Team von Erfolgscoach Don Jackson ins Playoff-Finale ein. Auf seinen Gegner für die Best-of-Seven-Serie um die deutsche Meisterschaft, die am kommenden Freitag beginnt, muss München mindestens bis Sonntag warten. Die Eisbären Berlin haben dann am sechsten Halbfinal-Spieltag nach dem 5:4 (1:0, 1:2, 2:2) nach Verlängerung gegen die Nürnberg Ice Tigers ihre erste Chance auf den Finaleinzug. In der engen Serie liegt Berlin mit 3:2 vorn.

Eishockey-Nationalteam verliert klar in Russland

SOTSCHI (dpa) - Ohne Olympia-Silbergewinner hat das deutsche Eishockey-Nationalteam das erste Test-Länderspiel nach der Sensation bei den Winterspielen klar verloren.

In Sotschi unterlag die stark ersatzgeschwächte Auswahl bei Pyeongchang-Finalgegner Russland mit 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) und startete damit mit einer Niederlage in die WM-Vorbereitung. Für die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm traf am Freitag nur College-Spieler Marc Michaelis im Schlussdrittel (50.). Artjom Iljenko (10./33.), Kirill Semjonow (23.) sowie Alexej Bereglasow (55.) erzielten die Tore für die ebenfalls runderneuerte Auswahl des Olympiasiegers. Am Samstag (16.00 Uhr/Sport1) steht wieder gegen Russland die zweite Testpartie vor der Weltmeisterschaft in Dänemark an, die vom 4. bis 20. Mai ausgetragen wird.

Zverev im Davis Cup hellwach: Remis nach erstem Tag in Spanien

VALENCIA (dpa) - Auf dem Weg ins erste Davis-Cup-Halbfinale seit elf Jahren liegen Deutschlands Tennis-Herren nach dem ersten Tag in Valencia weiter im Soll.

Trotz zunächst großer Probleme beim Aufstehen am Morgen brachte Alexander Zverev das deutsche Team im Viertelfinale in Spanien am Freitag in Führung. Der Weltranglisten-Vierte setzte sich gegen David Ferrer souverän mit 6:4, 6:2, 6:2 durch und holte damit den erhofften ersten Punkt. Weil Philipp Kohlschreiber danach gegen den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal beim 2:6, 2:6, 3:6 aber völlig ohne Chance war, steht es nach dem ersten Tag 1:1. Dem Doppel am Samstag (14.00 Uhr/DAZN) kommt nun große Bedeutung zu. Auf deutscher Seite sind bislang Tim Pütz und Jan-Lennard Struff für die Partie nominiert. Für Spanien sind Feliciano und Marc Lopez vorgesehen.

Görges zieht bei Tennis-Turnier in Charleston ins Halbfinale ein

CHARLESTON (dpa) - Zwei Wochen vor dem Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien präsentiert sich Tennisspielerin Julia Görges in starker Form.

Die deutsche Nummer zwei gewann am Freitag souverän mit 6:4, 6:3 gegen die Russin Darja Kassatkina und zog damit beim WTA-Turnier in Charleston (US-Bundesstaat South Carolina) erstmals ins Halbfinale ein. Nach 77 Minuten beendete Görges das Match zu ihren Gunsten. Kassatkina steht momentan als Zwölfte in der Weltrangliste einen Platz vor der Schleswig-Holsteinerin. In der Vorschlussrunde trifft Görges auf die Lettin Anastasija Sevastova, die sich 6:4, 6:0 gegen die Tschechin Kristyna Pliskova durchsetzte. Das Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien bestreiten die deutschen Tennis-Damen am 21. und 22. April in Stuttgart.

Ende einer Handball-Ära: Melsungen trennt sich von Trainer Roth

MELSUNGEN (dpa) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sich von Trainer Michael Roth getrennt.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde der 56-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt. Nach fast achtjähriger Tätigkeit von Roth, der seit Oktober 2010 im Amt war und einen Vertrag bis Juni 2020 hat, geht eine Ära in Melsungen zu Ende. Nachfolger wird der im Januar als Co-Trainer engagierte Heiko Grimm. Mit Roth hatte der aktuelle Tabellensiebte zwei Final-Four-Teilnahmen im DHB-Pokal, zwei Viertelfinals im EHF-Cup und einem vierten Platz in der Bundesliga erreicht. «Die letzten Monate haben gezeigt, dass er unsere Mannschaft nicht mehr in dem Maße weiterentwickeln konnte», erklärte die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke. «Der Aufwärtstrend geriet ins Stocken und es gab keine klaren Signale für eine baldige positive Veränderung.» Insofern sei die Trennung zum jetzigen Zeitpunkt «eine für beide Seiten richtige Entscheidung».

Golfprofi Langer beim Masters in Augusta erneut mit 74er-Runde

AUGUSTA (dpa) - Der deutsche Golfprofi Bernhard Langer dürfte nach seiner zweiten Runde beim 82. Masters im Augusta National Golf Club den Cut geschafft haben.

Der 60-Jährige aus Diedorf spielte am Freitag erneut ein 74er-Runde auf dem schweren Par-72-Kurs. Der zweimalige Masters-Champion beendete seine Runde mit zwei Birdies auf den letzten drei Löchern. Langer hatte bei der Traditionsveranstaltung im US-Bundesstaat Georgia zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Schläge Rückstand auf die Spitze.