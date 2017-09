Nachrichtenüberblick: Sport am Montag

Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.17

Union beendet Mini-Krise mit 5:0 gegen Schlusslicht Kaiserslautern

BERLIN (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat seine kleine Krise beendet und die prekäre Situation bei Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern noch verschärft. Angeführt vom Dreifach-Torschützen Sebastian Polter gewannen die «Eisernen» am Montagabend mit 5:0 (4:0) gegen den FCK und dessen Interimstrainer Manfred Paula. Die Tore vor 20 592 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Polter (6./25./77. Minute), Malagnini Modica (12./Eigentor) und Steven Skrzybski (32.). Nach fünf Begegnungen ohne Sieg feierten die Berliner ihren dritten Dreier und rückten auf den neunten Rang vor.

DVV-Frauen verlieren letztes EM-Gruppenspiel - Nun gegen Bulgarien

Baku (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr letztes Gruppenspiel bei der EM in Georgien und Aserbaidschan verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich am Montag in Baku Co-Gastgeber Aserbaidschan mit 1:3 (25:19, 19:25, 18:25, 18:25) geschlagen geben. Der EM-Fünfte von 2015 verpasste damit den direkten Einzug ins Viertelfinale, hatte aber schon zuvor die Qualifikation für das Achtelfinale geschafft. Koslowskis Team bekommt es nun als Dritter in Gruppe A am Mittwoch mit Bulgarien zu tun.

1. FC Köln erzielt Rekordgewinn von 11,1 Millionen Euro

Köln (dpa) - Der Fußballkonzern 1. FC Köln hat zum dritten Mal nacheinander einen Rekordumsatz und -gewinn erzielt. Im Geschäftsjahr 2016/17 stieg der Umsatz des Bundesligisten im Vergleich mit 2015/16 um 22,2 Millionen auf 129,2 Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern stieg von 6,4 Millionen auf 11,1 Millionen Euro. Diese Bilanz präsentierte Geschäftsführer Alexander Wehrle am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des Vereins in der Kölner Lanxess-Arena. Die Verbindlichkeiten beliefen sich zum 31. August 2017 auf 18,078 Millionen Euro. Das Eigenkapital beträgt aktuell 20,2 Millionen Euro.

Mit Özil und Mustafi: FC Arsenal feiert dritten Liga-Saisonsieg

London (dpa) - Mit Shkodran Mustafi in der Startelf und Rückkehrer Mesut Özil hat der FC Arsenal den dritten Saisonsieg in der Premier League gefeiert. Der englische Fußballclub gewann am Montagabend gegen West Bromwich Albion mit 2:0 (1:0) und kletterte in der Tabelle auf Rang sieben. Der Franzose Alexandre Lacazette avancierte im Londoner Emirates Stadium mit seinen zwei Treffern (20./67. Minute) zum Matchwinner für das Team von Trainer Arsène Wenger. Özil gab nach längerer Verletzungspause sein Comeback - in der 83. Minute wechselte ihn Wenger für Alexis Sanchez ein.

THW-Kiel-Aufsichtsrat: Kein Handlungsbedarf in Trainerfrage

Kiel (dpa) - Der Aufsichtsrat von Handball-Rekordmeister THW Kiel hält an Trainer Alfred Gislason fest. «Wir sind alle fest davon überzeugt, dass Trainer und Mannschaft gemeinsam den Erfolg wiederfinden werden. Hier sehen wir keinen Handlungsbedarf», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Reinhard Ziegenbein am Montag den «Kieler Nachrichten». Am Tag zuvor hatte die Mannschaft eine 21:32- Niederlage in der Champions League bei Vive Kielce kassiert. In der Bundesliga steht der schlechteste Saisonstart seit 15 Jahren zu Buche.

Olympia: NOC der USA trotz Nordkorea-Krise ohne Sicherheitsbedenken

Park City (dpa) - Das Nationale Olympische Komitee der USA (USOC) hat trotz der politischen Situation in Nordkorea im Moment keinerlei Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. «Diese Spiele sind wirklich nicht anders als vorherige in Sachen Vorbereitung», erklärte USOC-Geschäftsführer Scott Blackmun am Montag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Park City im US-Bundesstaat Utah. «Wir arbeiten eng mit dem US-Außenministerium und den Sicherheitsbehörden zusammen». Das Komitee versteht es jedoch, wenn einzelne Athleten Bedenken äußern.

Trump setzt Hymnenstreit mit der NFL ungebremst fort

Washington (dpa) - Unbeeindruckt von einer Welle der Kritik setzt US-Präsident Donald Trump seinen Streit mit der National Football League (NFL) fort. Am Montagmorgen (Ortszeit) wiederholte Trump auf Twitter, seine Kritik an knieenden Footballspielern habe nichts mit Rassismus zu tun. Es geht um «Respekt für unser Land, die Flagge und die Nationalhymne. Die NFL muss das respektieren!» Außerdem pries Trump den Motorsportverband Nascar, denn dieser würde knieende Sportler niemals dulden.

NBA-Star Carmelo Anthony wechselt zu Oklahoma City

New York (dpa) - Basketball-Superstar Carmelo Anthony wechselt von den New York Knicks zu den Oklahoma City Thunder. Dies teilte der NBA-Club am Montag mit. Im Gegenzug für den zehnmaligen All-Star gaben die Thunder Enes Kanter, Doug McDermott und einen Zweitrunden-Pick des Drafts 2018 an die Knicks ab. In Oklahoma City wird Anthony zusammen mit dem wertvollsten Spieler (MVP) der Liga, Russell Westbrook, sowie Paul George, der im Sommer von den Indiana Pacers kam, ein neues Top-Trio bilden.

Deutsche Ruderer am zweiten WM-Tag ohne Sieg

Sarasota (dpa) - Für die Flotte des Deutschen Ruderverbandes halten sich die Erfolgserlebnisse bei der WM weiter in Grenzen. Auch am zweiten Tag der Titelkämpfe im feuchtheißen Florida blieben viele Wünsche offen. In den bisher gestarteten zwölf von insgesamt 14 olympischen Wettkampfklassen gab es nur einen Vorlaufsieg durch die neue deutsche Skiff-Hoffnung Tim Ole Naske (Hamburg). Auch die vier am Montag gestarteten DRV-Boote konnten diese Bilanz nicht aufbessern. So verpasste Annekatrin Thiele (Leipzig) im Einer mit einem dritten Platz den direkten Einzug in das Halbfinale.