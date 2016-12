Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.16

Hamburg/Bielefeld (dpa) - Dr. Oetker trennt sich nach über 80 Jahren vom Reederei-Geschäft

Dr. Oetker trennt sich von seiner Schifffahrtssparte und verkauft die Reederei Hamburg Süd an das dänische Unternehmen Maersk. Das teilte das Familienunternehmen am Donnerstag in Bielefeld mit. Zuvor hatte Maersk über den geplanten Kauf berichtet. Oetker verliert damit rund die Hälfte seines Umsatzes von rund 12 Milliarden Euro. Details zu dem geplanten Kauf nannten beiden Seiten noch nicht. Bislang sei ein Vorvertrag unterzeichnet worden. Wenn die Kartellbehörden zustimmen, soll der Verkauf bis Ende 2017 umgesetzt werden. Nach Gesprächen mit mehreren Interessenten habe sich Dr. Oetker für den weltweiten Marktführer aus Dänemark entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung des Oetker-Konzerns. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte Oetker-Sprecher Jörg Schillinger der Deutschen Presse-Agentur.

Lufthansa und Piloten sondieren Wiedereinstieg in Verhandlungen

Das verbesserte Lohnangebot der Lufthansa an ihre Piloten hat Bewegung in den festgefahrenen Tarifkonflikt gebracht. Nach dem am Mittwoch beendeten Pilotenstreik sondieren Unternehmen und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag, ob sie wieder in Verhandlungen einsteigen. Dabei blieb zunächst unklar, ob sie dabei die Dienste eines neutralen Vermittlers in Anspruch nehmen wollen. «Wir haben der Lufthansa einige Fragen übermittelt, weil für uns wichtige Details offen geblieben sind», erklärte ein VC-Sprecher. Ein Lufthansa-Sprecher bestätigte den Eingang des Fragenkatalogs. «Wir sind im direkten Austausch mit der VC.» Die Schlichterfrage sowie weitere Details wolle man zunächst mit dem Tarifpartner besprechen und nicht in die Öffentlichkeit geben.

Getränkelieferung am Sonntag: Noch keine Entscheidung

Im Rechtsstreit um Getränkelieferungen am Sonntag wird das Gericht nach eigenen Angaben wohl erst im Januar entscheiden. Der Handelsverband Westfalen-Münsterland hat das Unternehmen «Flaschenpost» aus Münster verklagt, weil es sich seiner Ansicht nach durch Lieferungen an Sonntagen einen unlauteren Wettbewerbsvorteil verschafft. Das Unternehmen sieht dagegen keinen Unterschied zu Pizza-Bringdiensten. Zurzeit sind die Sonntagslieferungen ohnehin ausgesetzt. Die Bezirksregierung hat dem beklagten Unternehmen vor rund zwei Wochen verboten, an Sonntagen Arbeitnehmer zu beschäftigen. Dagegen wird ebenfalls geklagt - und zwar vor dem Verwaltungsgericht.

BGH erlaubt Erlass der Zuzahlung bei medizinischen Hilfsmitteln

Der Bundesgerichtshof (BGH) macht den Weg frei für mehr Preiskampf bei medizinischen Hilfsmitteln wie Bandagen, Hörgeräten oder Rollstühlen. Die Händler dürfen nach einem Grundsatz-Urteil darauf verzichten, ihren Kunden die Zuzahlung an die gesetzliche Krankenkasse zu berechnen. Zwar seien die Versicherten prinzipiell zur Selbstbeteiligung verpflichtet, entschieden die Karlsruher Richter am Donnerstag. Dem Händler steht es demnach aber frei, von der Einziehung auf eigene Kosten abzusehen. In dem Fall hatten Wettbewerbsschützer einen Versandhändler für Diabetiker-Bedarf aus der Nähe von Ulm verklagt, der mit dem Erlass der Zuzahlung geworben hatte. Am Ende bekam der Händler Recht. (Az. I ZR 143/15)

Gigantisches Netzwerk hinter Online-Betrug aufgedeckt

Ermittlern aus 39 Staaten ist ein internationaler Schlag gegen Datendiebstahl und Internet-Betrug gelungen. Mit «Avalanche» sei die wohl weltweit größte Infrastruktur zum Betrieb sogenannter Botnetze aufgedeckt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Verden und die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Lüneburg in der Hansestadt mit. Auch das FBI und andere US-Behörden seien daran beteiligt gewesen. Allein aus der Führungsebene des kriminellen Netzwerks haben die Ermittler in einer international koordinierten Aktion demnach 16 Beschuldigte identifiziert. Sie gehören zu einem international agierenden Ring von Betrügern, die seit mindestens 2009 die Infrastruktur «Avalanche» für Phishing-, Spam-Kampagnen und Bankbetrug nutzen.

Weiterer Anstieg der Ölpreise - höhere Kosten für Verbraucher

Experten erwarten nach der Einigung der Opec auf eine Förderkürzung einen weiteren Anstieg der Ölpreise. Hinzu kommt, dass auch Länder wie Russland, die dem Ölkartell nicht angehören, bei der Verknappung des Rohstoffs mitziehen wollen. Für Verbraucher wird sich dies in den kommenden Wochen wohl mit einem moderaten Anstieg der Kosten fürs Tanken und Heizen bemerkbar machen. Seit dem Mittwoch reagieren die Ölpreise auf den Opec-Beschluss mit einem Höhenflug, der sich am Donnerstag mit etwas weniger Tempo fortsetzte. Die Opec drosselt erstmals seit acht Jahren ihre Förderung. Das Ölkartell will im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 1,2 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag weniger produzieren. Das Nicht-Mitglied Russland folgt dem Beschluss der Opec.

Untreue-Prozess gegen SachsenLB-Vorstände wird eingestellt

Der Strafprozess gegen zwei frühere Vorstände der SachsenLB soll gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Leipzig beschloss am Donnerstag die vorläufige Einstellung des Verfahrens wegen geringer Schuld. Die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten hatten diesem Schritt zugestimmt. Die Ex-Vorstände Herbert Süß und Stefan Leusder sollen je 80 000 Euro zahlen. Gegen die Ex-Manager war seit Anfang des Jahres wegen Untreue und Bilanzfälschung verhandelt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen grobe Pflichtverletzungen vorgeworfen. Sie sollen riskante Kreditersatzgeschäfte der SachsenLB über irische Zweckgesellschaften genehmigt und gebilligt haben.

Skepsis dominiert am Aktienmarkt vor Italien-Referendum

Angesichts des anstehenden Italien-Referendums haben sich Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zurückgehalten. Am Nachmittag stand der Dax 0,82 Prozent im Minus bei 10 553,15 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Donnerstag 0,61 Prozent auf 20 748,86 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,77 Prozent auf 1703,93 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,66 Prozent auf 3031,35 Punkte bergab. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0628 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0635 Dollar festgesetzt.