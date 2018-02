Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.18

STUTTGART (dpa) - Eine starke IG Metall auf der einen, lösungswillige Arbeitgeber auf der anderen Seite: Die Tarifparteien in Baden-Württemberg wollen am Montag einen Abschluss erzielen. Dem Vernehmen nach hat die dreitägige Warnstreikwelle in der vergangenen Woche Wirkung gezeigt. «Wir sind bereit, auch das eine oder andere Zugeständnis zu machen», sagte Stefan Wolf vom Arbeitgeberverband Südwestmetall vor dem Beginn der sechsten Verhandlungsrunde in der Stuttgarter Liederhalle. Sollte eine Einigung gelingen, wäre es voraussichtlich ein Pilotabschluss für alle 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie bundesweit.



Thyssenkrupp auf Kurs zur Stahlfusion: Tarifvertrag gebilligt



Düsseldorf (dpa) - Mit einem «Ja» zum Tarifvertrag für die Fusion mit dem Konkurrenten Tata haben die Stahlkocher von Thyssenkrupp ihre Zustimmung zu einer Neuordnung des Konzerns gegeben. 92,2 Prozent stimmten bei der Abstimmung dafür, teilte die IG Metall am Montag in Düsseldorf mit. Der Vertrag soll spätestens am Dienstag unterschrieben werden. Das Votum der Beschäftigten galt als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Stahlfusion. Laut Vertrag sollen die gut 20.000 Beschäftigten der Thyssenkrupp-Stahlsparte unter anderem eine langfristige Beschäftigungsgarantie bis zum 30. September 2026 erhalten. Das Unternehmen hält allerdings an der geplanten Streichung von 2.000 Stellen in Deutschland fest.



Ackermann: Habe 2012 eine gut aufgestellte Deutsche Bank übergeben



Frankfurt/Main (dpa) - Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann blickt zufrieden auf seine zehn Jahre an der Spitze des größten deutschen Geldhauses zurück. «Ich bin darauf und auf die Leistung meines Teams sehr stolz. Die Deutsche Bank hat damals geschafft, was viele andere vergeblich versucht haben, und ist binnen weniger Jahre in die Topliga der internationalen Banken aufgestiegen», sagte er anlässlich seines 70. Geburtstages am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. «Gewiss waren auch wir nicht ohne Fehl und Tadel und haben Fehler gemacht - welcher Mensch macht keine? - aber diese hielten sich vergleichsweise doch sehr in Grenzen», bilanzierte der Schweizer, der den Dax-Konzern bis Ende Mai 2012 geführt hatte.



Konjunkturboom und Niedrigzinsen: KfW vergibt weniger Förderkredite



Frankfurt/Main (dpa) - Die staatliche KfW hat im vergangenen Jahr weniger Fördergelder vergeben und weniger Gewinn gemacht. «Alles wird ein bisschen bescheidener sein», sagte der neue Vorstandschef Günther Bräunig am Montag in Frankfurt. Der Konzerngewinn werde wie angekündigt etwas niedriger ausfallen als im Jahr zuvor. 2016 hatte die KfW beim Überschuss knapp die Marke von zwei Milliarden Euro überschritten, obwohl üppige Gewinne nicht das Hauptziel der Förderbank sind. Im vergangenen Jahr sagte das Institut, das dem Bund (80 Prozent) und den Ländern (20 Prozent) gehört, Kredite in Höhe von 76,5 Milliarden Euro zu (Vorjahr: 81,0 Mrd).



Anleiherenditen und Euro sorgen für weitere Dax-Talfahrt



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seine Talfahrt am Montag fortgesetzt. Die Entwicklungen am Anleihemarkt und der anhaltend starke Euro drückten auf die Stimmung der Anleger. Der deutsche Leitindex konnte seine frühen Verluste nur zwischenzeitlich eindämmen. Am Nachmittag stand er wieder deutlichere 0,76 Prozent im Minus bei 12.687,64 Punkten, was den niedrigsten Stand seit Ende September bedeutet. Der Euro kostete zuletzt 1,2446 US-Dollar. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2492 (Donnerstag 1,2459) Dollar festgesetzt.