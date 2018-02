Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.18

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach drei Verlustjahren in Folge will Sanierer John Cryan die Deutsche Bank endlich zurück in die Gewinnzone führen. «Ich sehe ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 vor uns», sagte Konzernchef Cryan am Freitag in Frankfurt. 2017 hatte Deutschlands größtes Geldhaus zwar vor Steuern mit 1,3 Milliarden Euro (Vorjahr: minus 810 Mio Euro) erstmals seit drei Jahren ein positives Ergebnis erzielt. Eine einmalige Belastung von rund 1,4 Milliarden Euro infolge der US-Steuerreform drückte den Dax-Konzern unter dem Strich aber erneut in die roten Zahlen: Knapp eine halbe Milliarde Euro Verlust (minus 497 Mio Euro) stand Ende 2017 in den Büchern. 2015 hatte die Bank ein Rekordminus von rund 6,8 Milliarden Euro verbucht, 2016 lag das Minus bei 1,4 Milliarden Euro.



IG Metall verlangt «eine Schippe drauf» - 500.000 bei Tagesstreiks



Frankfurt/Stuttgart (dpa) - Zum Abschluss ihrer Warnstreikwelle hat die IG Metall zahlreiche Werke der Autoindustrie lahmgelegt. Bei Daimler, BMW, Porsche und Opel standen am Freitag die Bänder still, weil die Gewerkschaft im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie zum Höhepunkt ihrer neuartigen Tagesstreiks aufgerufen hatte. Seit Mittwoch hätten sich bundesweit rund 500.000 Beschäftigte aus knapp 280 Betrieben beteiligt, verkündete der IG-Metall-Vorstand in Frankfurt. Gewerkschaftschef Jörg Hofmann erklärte: «Jetzt ist es an den Arbeitgebern, dieses Signal zu verstehen und eine deutliche Schippe drauf zu legen. Wenn die Arbeitgeber diese Bereitschaft zeigen, können die Verhandlungen am Montag fortgesetzt werden.»



Weihnachtsgeschäft und Cloud-Boom beflügeln Amazon



Seattle (dpa) - Ein starkes Weihnachtsgeschäft und boomende Cloud-Dienste haben Amazon zum Jahresende einen überraschend kräftigen Schub gegeben. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 60,5 Milliarden Dollar (48,4 Mrd Euro), wie der Internet-Handelsriese am Donnerstag mitteilte. Der Überschuss legte von 749 Millionen auf 1,9 Milliarden Dollar zu. Damit knackte der Konzern erstmals die Milliardenmarke. Hier kam allerdings auch ein dicker provisorischer Sondererlös in Höhe von rund 789 Millionen Dollar aus der US-Steuerreform zum Tragen. Die Regierung von Donald Trump hat die Unternehmenssteuern auf Bundesebene von 35 auf 21 Prozent gesenkt - Amazon-Chef Jeff Bezos, ansonsten nicht gerade Trumps bester Freund, kommt das gelegen. Doch auch sonst lief es zuletzt besser als von Analysten erwartet.

Höhere Kosten bei Google machen Investoren Sorgen



Mountain View (dpa) - Bei Google steigen die Kosten - und das macht den Anlegern Sorgen. Der Internet-Konzern überwies im vergangenen Quartal deutlich mehr Geld an Partner-Websites und verbuchte höhere Ausgaben für die Vermarktung eigener Geräte. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel mehr als zwei Prozent. Die Google-Mutter Alphabet verbuchte wegen der Rückstellung auf Auslandsgewinne nach der US-Steuerreform einen Milliardenverlust im vergangenen Quartal. Der Dachkonzern musste zusätzlich 9,9 Milliarden Dollar (7,96 Mrd Euro) für die Einmal-Abgabe vormerken. Dadurch fielen unterm Strich rote Zahlen von gut drei Milliarden Dollar an. Der Umsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 32,3 Milliarden Dollar, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte.

Apple mit Rekordzahlen - aber Prognose unter Erwartungen



Cupertino (dpa) - Das iPhone X hat Apple im vergangenen Weihnachtsgeschäft die nächsten Rekordzahlen beschert. Die Prognose für das laufende Vierteljahr verfehlte jedoch die Markterwartungen und räumte Zweifel an der langfristigen Popularität des bisher teuersten Apple-Telefons nicht aus. Der Apple-Gewinn im vergangenen Quartal stieg im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf gut 20 Milliarden Dollar. Noch nie hat ein börsennotiertes Unternehmen in einem Quartal so viel verdient. Den bisherigen Rekord hatte Apple im Weihnachtsquartal 2015 mit 18,4 Milliarden Dollar Gewinn erzielt. Zugleich ging der iPhone-Absatz aber im Jahresvergleich um eine Million Geräte auf 77,3 Millionen zurück. Das könnte daran gelegen haben, dass das iPhone X erst im November statt wie sonst üblich schon im September in den Handel kam.

Dax rutscht deutlich unter 13.000 Punkte - Jahresgewinn dahin



Frankfurt/Main (dpa) - Die weiterhin erhöhten Anleiherenditen und der starke Euro haben dem Dax am Freitag erneut zugesetzt. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 1,24 Prozent auf 12.842,23 Punkte - zwischenzeitlich war es sogar noch deutlicher bergab gegangen. Damit knüpfte er an den Kursrutsch vom Vortag an und steuert nicht nur auf einen satten Wochenverlust von knapp 4 Prozent zu, sondern büßte auch die Gewinne des jungen Börsenjahres komplett ein. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Freitagnachmittag um 1,60 Prozent auf 26.157,23 Punkte bergab, der Technologiewerte-Index TecDax verlor 1,01 Prozent auf 2.612,95 Zähler. Der Euro konnte im Tagesverlauf die Marke von 1,25 US-Dollar zwar nicht verteidigen und geriet nach dem US-Arbeitsmarktbericht etwas unter Druck. Er blieb mit 1,2455 Dollar aber auf einem vergleichsweise hohen Niveau.