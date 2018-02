Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.18

BERLIN (dpa) - Die Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase in deutschen Städten ist im vergangenen Jahr zurückgegangen - bleibt vielerorts aber bedenklich hoch. Der Grenzwert zum Schutz der Gesundheit wurde noch in rund 70 Kommunen statt wie 2016 in 90 Städten überschritten, wie das Umweltbundesamt (UBA) nach ersten Schätzungen am Donnerstag mitteilte. Die höchste Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) gab es trotz leichter Verbesserungen in München, Stuttgart und Köln. Aus der Politik, von Kommunen und Verbänden kamen Forderungen nach weiteren Maßnahmen, um vor allem ältere Diesel-Fahrzeuge sauberer zu machen. Den vorläufigen Daten zufolge haben im vergangenen Jahr 37 Städte den Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft überschritten, «wahrscheinlich» ist dies bei weiteren 29 Städten der Fall.



Bierabsatz auf Rekordtief - Auch Ausfuhren gehen zurück



Wiesbaden (dpa) - Die deutschen Brauereien haben im vergangenen Jahr so wenig Bier abgesetzt wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die Menge ging im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 93,5 Millionen Hektoliter zurück, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Anders als in den Vorjahren konnte diesmal auch der Export deutschen Gerstensaftes die Bilanz nicht aufhellen. Vor allem die Ausfuhren in Länder außerhalb der EU gaben mit einem Minus von 4,1 Prozent besonders stark nach. Die deutschen Brauereien setzen immer noch mehr als 82 Prozent ihres Bieres im Inland ab.

Metaller-Warnstreiks treffen Autoindustrie - Bänder bei Ford stehen



Berlin (dpa) - Die 24-stündigen Warnstreiks in der Metall-und Elektroindustrie haben am Donnerstag vor allem die deutsche Autobranche getroffen. So brachte die IG Metall nach eigenen Angaben die Produktion in den Kölner Ford-Werken zum Erliegen. «Kein Auto läuft vom Band», sagte IG-Metall-Streikleiter Benjamin Gruschka der Deutschen Presse-Agentur. Von den etwa 13.000 Mitarbeitern, deren Schicht eigentlich am Morgen begonnen hätte, seien nur ungefähr 50 sowie Manager am Arbeitsplatz. Die Beteiligung der Mitarbeiter sei sehr hoch und es gebe kaum Streikbrecher. Nach Gruschkas Angaben werden normalerweise 1.500 Fiesta pro Tag in Köln produziert. In Bayern und Baden-Württemberg standen große Autozulieferer im Fokus der IG Metall. Am Freitag sollen die Hersteller BMW, Audi, Daimler und Porsche folgen.



Daimler geht mit Rekordzahlen aus turbulentem Diesel-Jahr



Stuttgart (dpa) - Mit neuen Rekordzahlen hat Daimler das von Diesel-Debatte und Kartellvorwürfen überschattete Autojahr 2017 zu Ende gebracht. So viele verkaufte Fahrzeuge wie nie zuvor haben auch bei Umsatz und Gewinn zu Bestwerten geführt, wie der Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. «Unser Unternehmen ist kerngesund und hochprofitabel», sagte Vorstandschef Dieter Zetsche. Zu den umstrittenen Abgasversuchen der Lobbyorganisation EUGT wollte er sich nicht im Detail äußern und verwies auf laufende Untersuchungen. «Wir werden die Vorgänge lückenlos aufklären», versprach Zetsche und betonte, man verabscheue derartige Versuche. Daimler hatte zuvor personelle Konsequenzen gezogen und den Mitarbeiter freigestellt, der die Stuttgarter im EUGT-Vorstand vertreten hatte.

Streit unter Erben oder Eheleuten endet oft mit Zwangsversteigerung



Ratingen (dpa) - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland rund 26.000 Immobilien unter den Hammer gekommen. Hintergrund der Zwangsversteigerungen seien zunehmend festgefahrene Streitigkeiten zwischen Erben oder geschiedenen Eheleuten, bei denen mindestens eine der Parteien nicht ausziehen wolle, berichtete Axel Mohr, Geschäftsführer des Fachverlags Argetra aus Ratingen bei Düsseldorf. Unter dem Strich sei die Zahl der Zwangsversteigerungen jedoch auch im vergangenen Jahr mit einem Minus von 16,7 Prozent wieder deutlich gesunken. Im Durchschnitt kamen so 63 Zwangsversteigerungen auf 100.000 Haushalte. Im Vorjahr waren es noch 75 Fälle.



Branche: Air-Berlin-Lücke in Flugplänen bald gefüllt



Berlin (dpa) - Flugreisende im innerdeutschen Verkehr haben schon bald mehr Auswahl als vor der Air-Berlin-Pleite. In diesem Sommer wird das Flugangebot nach Prognose des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) größer sein als vor einem Jahr. Air Berlin hatte den Flugbetrieb Ende Oktober eingestellt. Für die Gläubiger der insolventen Air Berlin endete am Donnerstag die offizielle Frist, um Forderungen anzumelden. Für die rund 3.200 Flugbegleiter nahm der Insolvenzverwalter Lucas Flöther Gespräche über einen Sozialplan auf. Nach der Aufgabe von Air Berlin waren Lufthansa oder ihre Tochter Eurowings auf manchen Strecken vorübergehend konkurrenzlos.



Ebay wird zum Mittelsmann bei Zahlungen



San Jose (dpa) - Ebay will künftig selbst als Mittelsmann bei Zahlungen auf der Plattform auftreten. Die Idee ist, dass der Käufer das Geld nicht mehr direkt dem Verkäufer überweist - sondern erst an Ebay, das seinerseits den Anbieter den Waren auszahlt. Die Umstellung solle mehrere Jahre dauern und der Zeitplan orientiere sich am Auslaufen eines Deals mit Paypal, der die frühere Ebay-Tochter zum zentralen Zahlungsabwickler im Hintergrund machte. Verbraucher sollen Paypal zugleich weiterhin als Bezahl-Option nutzen können, mindestens bis 2023. Paypal ist sowohl als Bezahldienst für Konsumenten als auch als Zahlungsabwickler im Hintergrund aktiv. Der Verlust der letzteren Rolle bei Ebay bedeutet für Paypal spürbare Einbußen für das Geschäft.

Dax rutscht deutlich ins Minus - Starker Euro belastet



Frankfurt/Main (dpa) - Der weiter anziehende Euro hat der Dax-Erholung am Donnerstag den Garaus gemacht und ihn deutlich ins Minus gedrückt. Am Nachmittag büßte der deutsche Leitindex 1,27 Prozent auf 13.021,52 Punkte ein. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstag um 0,81 Prozent auf 26.606,16 Punkte bergab. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,25 Prozent auf 2.642,47 Zähler. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Kursrückgang von 0,72 Prozent auf 3.583,46 Punkte zu Buche. Der Euro zog im Tagesverlauf an und kostete zuletzt 1,2450 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2457 (Dienstag: 1,2421) US-Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,46 Prozent am Vortag auf 0,50 Prozent.