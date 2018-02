Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.18

MÜNCHEN (dpa) - Die umstrittenen Abbaupläne in der Siemens-Kraftwerkssparte stoßen auch bei den Aktionären auf Vorbehalte. «Stellenabbau muss das letzte Mittel sein», sagte Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz am Mittwoch auf der Siemens-Hauptversammlung in München. An die Adresse von Siemens-Chef Joe Kaeser sagte sie:«Ich möchte Sie gerne in die Verantwortung nehmen: Suchen Sie eine andere Lösung.» Auch Fondsmanager Ingo Speich von Union Investment mahnte die Siemens-Führung, nicht leichtfertig komplette Standorte zu schließen. «Siemens muss nicht nur Rendite liefern, sondern auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen», sagte Speich.



Daimler stellt Mitarbeiter aus Lobbyvereinigung EUGT frei



Stuttgart (dpa) - Im Zusammenhang mit den umstrittenen Abgasversuchen an Affen zieht auch Daimler personelle Konsequenzen. Der Mitarbeiter, der den Autobauer im Vorstand der Lobbyorganisation EUGT vertreten hatte, werde mit sofortiger Wirkung freigestellt, teilte Daimler am Mittwoch mit. Das habe der Daimler-Vorstand entschieden. Am Dienstag hatte Volkswagen bereits seinen Cheflobbyisten Thomas Steg beurlaubt. Daimler hat nach eigenen Angaben eine Untersuchung eingeleitet und lässt sich dabei von einer externen Kanzlei unterstützen. Man werde den Sachverhalt lückenlos aufklären und sicherstellen, dass sich derartige Vorgänge nicht wiederholen, hieß es.

Arbeitslosenzahl steigt durch Winterpause auf 2,57 Millionen



Nürnberg (dpa) - Saisonbedingt ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Januar gestiegen - im Vergleich zum Vormonat um 185.000 auf 2,57 Millionen. Das ist jedoch der niedrigste Wert in diesem Monat seit mehr als 25 Jahren. Der Anstieg fiel nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg auch geringer aus als üblich. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 207.000 zurück, wie die BA am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Punkte auf 5,8 Prozent. Die Bundesagentur führt die Zunahme auf die Winterpause zurück.



Bundesregierung: Aufschwung setzt sich fort



Berlin (dpa) - Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum. Sie rechnet mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 2,4 Prozent. Im Herbst war noch ein Zuwachs von 1,9 Prozent prognostiziert worden. «Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr guten Verfassung», sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts. Der Aufschwung komme auch bei den Arbeitnehmern an. Die realen Nettolöhne und -gehälter seien seit 2013 durchschnittlich um mehr als 1,6 Prozent pro Jahr gestiegen.

H&M mit weniger Gewinn und neuer Schnäppchen-Marke



Stockholm (dpa) - Beim zuletzt umstrittenen schwedischen Moderiesen H&M läuft es wegen schlechter Geschäfte in den Läden auch finanziell nicht rund. Der Gewinn ging im vergangenen Jahr um fast 13 Prozent auf 16,2 Milliarden schwedische Kronen (rund 1,66 Milliarden Euro) zurück. «Die Veränderungen in der Industrie fordern alle heraus», sagte Unternehmenschef Karl-Johan Persson am Mittwoch. Dies werde sich auch 2018 fortsetzen. H&M bleiben in den Läden die Kunden weg. Das Unternehmen will im laufenden Jahr 170 Filialen schließen. Zudem soll die Produktpalette überarbeitet werden. Wie andere Modehändler mit einem starken Filialnetz auch kämpft H&M mit einem veränderten Kundenverhalten durch die Ausbreitung des Onlinehandels.

Verband: Lebensversicherungen sind nicht in Gefahr



Berlin (dpa) - Die Versicherungsbranche hält die Wirtschaftslage der deutschen Lebensversicherer für stabil. «Für irgendwelche Crash-Szenerien besteht kein Anlass», sagte das Präsidiumsmitglied des Gesamtverbands GDV, Markus Faulhaber, am Mittwoch in Berlin. Die Unternehmen hätten ihre Reserven im vergangenen Jahr um 16 Milliarden Euro gestärkt. Faulhaber bezog sich damit auf die sogenannte Zinszusatzreserve, eine gesetzlich vorgeschriebene Rückstellung für Lebensversicherer. Das seit Jahren niedrige Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt macht es für die Versicherungen immer schwerer, die in Altverträge garantierten höheren Zinsen zu erwirtschaften.

Dax kämpft um Stabilisierung



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach den jüngsten Kursverlusten am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch unternommen. Nach zwischenzeitlich deutlicheren Gewinnen notierte der deutsche Leitindex am Nachmittag noch 0,12 Prozent höher bei 13.213,51 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen erholte sich um 0,65 Prozent auf 26.878,97 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,93 Prozent auf 2.663,28 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,09 Prozent auf 3.610,02 Zähler hoch.