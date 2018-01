Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.18

WOLFSBURG (dpa) - Die Debatte um umstrittene Abgastests an Affen hat bei Volkswagen zu einer ersten personellen Konsequenz geführt. Der Generalbevollmächtigte Thomas Steg wurde beurlaubt, wie die Volkswagen AG am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Der Vorstand habe das entsprechende Angebot des Leiters der Konzern-Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit angenommen. Steg werde bis zur vollständigen Aufklärung der Vorgänge von seinen Aufgaben entbunden. «Wir sind dabei, die Arbeit der 2017 aufgelösten EUGT genau zu untersuchen und alle nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen», sagte Konzernchef Matthias Müller der Mitteilung zufolge. «Herr Steg hat erklärt, die volle Verantwortung zu übernehmen. Dies respektiere ich.»



IG Metall beginnt ihre Tagesstreiks schon am Dienstagabend



Frankfurt/Main (dpa) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöht die IG Metall mit ihren neuartigen Tages-Warnstreiks den Druck. Bereits mit Beginn der Nachtschicht am späten Dienstagabend sollten beispielsweise in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz einzelne Betriebe für jeweils 24 Stunden bestreikt werden, wie die Bezirksleitungen der IG Metall am Dienstag mitteilten. Am vergangenen Wochenende waren Verhandlungen in der fünften Runde mit den Arbeitgebern in Stuttgart abgebrochen worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Bayerns IG-Metall-Bezirkschef Jürgen Wechsler machte am Dienstag noch einmal klar, dass es während der aktuellen Warnstreikwelle keine neuerlichen Gespräche geben werde. Frühestmöglicher Termin für eine sechste Verhandlungsrunde wäre damit dieser Samstag.

VW-Haustarif: Warnstreik bei Volkswagen trotz aufgestockten Angebots



Hannover (dpa) - Nach dem ergebnislosen Ende der dritten Verhandlungsrunde für den Haustarif der rund 120.000 VW-Beschäftigten haben die Gewerkschaften einen Warnstreik an den sechs westdeutschen Volkswagen-Standorten angekündigt. «So geht das nicht, die Beschäftigten haben dafür kein Verständnis», kritisierte Thorsten Gröger, Verhandlungsführer für das Haustarifgebiet der Volkswagen AG, das jüngste Angebot des Autobauers. Er kündigte am Dienstag an: «Die Antwort wird genau wie in der Fläche nicht lange auf sich warten lassen: Übermorgen wird es auch bei Volkswagen Warnstreiks geben!» Die Gewerkschaft hatte 6 Prozent mehr Geld gefordert, zudem eine Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung sowie eine Garantie für den Erhalt von Ausbildungsplätzen.



Hendricks: 20 deutsche Städte schaffen Luftgrenzwerte auch 2020 nicht



Brüssel (dpa) - Die Bürger in 20 deutschen Städten müssen vorerst weiter mit zu schlechter Luft leben. Dort werde es trotz aller Anstrengungen wohl auch bis 2020 nicht gelingen, die EU-Grenzwerte für Stickoxide einzuhalten, sagte Umweltministerin Barbara Hendricks am Dienstag nach einem Gespräch bei der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde hält die deutschen Bemühungen für unzureichend. Damit wird eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof immer wahrscheinlicher. EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hatte Hendricks und Vertreter aus acht weiteren EU-Ländern wegen langjähriger Überschreitung von Schadstoffwerten einbestellt. Neben Deutschland sind Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Rumänien, Ungarn, Tschechien und die Slowakei betroffen. Vella hatte das Krisengespräch als letzte Chance bezeichnet, eine Lösung für die Probleme zu präsentieren.

Verkehrsverband: Bus- und Bahnfahren wird teurer werden



Berlin (dpa) - Bus- und Bahnfahren dürfte nach Angaben der Betreiber auch in diesem Jahr in vielen Gemeinden teurer werden. Die Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr könnten im Durchschnitt um 1,5 bis 2,0 Prozent steigen, sagte der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Jürgen Fenske, am Dienstag in Berlin. Ein Grund seien die anstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Personal- und auch Energiekosten spielten bei ihnen eine große Rolle. «Wir werden entsprechend eben auch die Fahrpreise anpassen müssen, um die Kosten auszugleichen.» 2017 waren die Preise um durchschnittlich knapp 1,9 Prozent gestiegen.

Preisauftrieb verlangsamt: Inflation im Januar bei 1,6 Prozent



Wiesbaden (dpa) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich zum Beginn des Jahres 2018 weiter verlangsamt. Im Januar lag die Jahresteuerungsrate bei 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten in Wiesbaden mitteilte. Im Dezember waren es noch 1,7 Prozent und im November 1,8 Prozent. Tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresmonat mussten Verbraucher erneut vor allem für Nahrungsmittel (plus 3,1 Prozent). Kaltmieten erhöhten sich um 1,7 Prozent. Höhere Mieten machen sich besonders stark bemerkbar, da private Haushalte einen größeren Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden.

Deutsche Wirtschaft bleibt Jobmaschine - viele freie Stellen



Nürnberg (dpa) - Die deutsche Wirtschaft bleibt eine Jobmaschine. Entsprechend groß ist nach Erkenntnissen von Bundesagentur für Arbeit (BA) und Konjunkturexperten derzeit die Zahl der unbesetzten Jobs. Diese habe im Januar nur knapp unter dem bisherigen Rekordniveau vom Dezember 2017 gelegen, teilte die Bundesagentur am Dienstag in Nürnberg mit. Ihr monatlich ermittelter Stellenindex BA-X lag mit 253 Zählern nur einen Punkt unter dem Vormonatsniveau, aber deutlich über dem Wert vom Januar 2017. Das Münchner Ifo-Institut teilt diese Einschätzung: «Die deutschen Unternehmen suchen immer mehr Personal, die Hausse auf dem deutschen Arbeitsmarkt geht weiter», fassten die Wirtschaftsforscher das Ergebnis einer Unternehmerbefragung zusammen.

Lkw-Mautbetreiber TollCollect wohl länger in Staatshand



Berlin (dpa) - Das Lkw-Mautsystem auf Autobahnen und Bundesstraßen könnte beim geplanten Verkauf an einen neuen Betreiber länger in Staatshand bleiben als vorgesehen. Wie das «Handelsblatt» (Dienstag) unter Berufung auf ein Schreiben des Verkehrsministeriums berichtete, will der Bund den bisherigen Betreiber Toll Collect «zum 1. September 2018 erwerben und die Gesellschaft bis zum 1. März 2019 selbst als Gesellschafter halten». Schon bisher war vorgesehen, dass der neue Betreiber die Anteile nicht direkt von den Eigentümern kaufen soll, sondern vom Bund, der sie dafür übernimmt - jedoch nur kurzzeitig. Der laufende Vertrag mit Toll Collect - ein Gemeinschaftsunternehmen von Telekom, Daimler und der französischen Cofiroute - endet am 31. August. Für die Suche nach dem neuen Betreiber hatte der Bund 2016 eine europaweite Ausschreibung gestartet.

Steigende Anleihezinsen belasten Dax erneut



Frankfurt/Main (dpa) - Die weiter steigenden Anleihezinsen haben die Aktienkurse am Dienstag erneut belastet. Zuletzt stand der Dax 0,50 Prozent im Minus bei 13.257,30 Punkten. Damit folgte der deutsche Leitindex der schwachen Wall Street. Das erst eine Woche alte Rekordhoch von 13.596 Punkten rückte damit auch wieder etwas weiter in die Ferne. Der Euro-Kurs stieg zuletzt auf 1,2434 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2379 (Freitag: 1,2436) Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,47 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 139,16 Punkte.