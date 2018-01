Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.18

WOLFSBURG/HANNOVER (dpa) - Deutschlands Autobauer haben sich mit einem Schlag wieder mitten in den Abgasskandal katapultiert: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte die umstrittenen Diesel-Schadstofftests an Affen scharf - und forderte Aufklärung. «Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Für VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sind die Versuche «in keinster Weise nachvollziehbar». Zuvor war der Verdacht aufgekommen, dass es im Abgasskandal Schadstofftests nicht nur mit Affen, sondern auch mit Menschen gegeben haben soll.



IG Metall greift zu Tagesstreiks - Arbeitgeber wollen klagen



Frankfurt/Main (dpa) - Der Tarifkonflikt für die 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu. Erstmals will die IG Metall ab Dienstagabend ihre neuartigen Tages-Warnstreiks einsetzen. Die Gewerkschaft hat dafür am Montag in rund 250 Betrieben Abstimmungen in Gang gesetzt. Unter anderem soll der Lastwagenbauer MAN bestreikt werden. Stimmt eine einfache Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder im entsprechenden Betrieb zu, werden die Tagesstreiks begonnen, erläuterte eine Sprecherin der IG Metall. Die Ausstände könnten nach Einschätzung des arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft (IW Köln) in der laufenden Hochkonjunktur zu millionenschweren Umsatzverlusten führen.

Studie: Mindestlohn wird oft nicht gezahlt - aber weniger Aufstocker



Düsseldorf (dpa) - Betriebe ohne Betriebsrat und Tarifvertrag unterlaufen nach einer Untersuchung für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung besonders häufig den Mindestlohn. In solchen Firmen erhielten 18,6 Prozent der Beschäftigten nicht den gesetzlich vorgeschrieben Mindestlohn, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Stiftung am Montag mit. Das seien mehr als fünf Mal so viele wie in Betrieben mit Arbeitnehmervertretung und Tarifvertrag. Dort habe die Quote der Mindestlohn-Umgehungen 2016 bei 3,2 Prozent gelegen.

Gericht watscht bayerische Staatsregierung in Sachen Fahrverbot ab



München (dpa) - Das Verwaltungsgericht München hat den Freistaat Bayern zu einem Zwangsgeld von 4.000 Euro verurteilt, weil er kein Diesel-Fahrverbot in München plant. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte das Land zu einer solchen Planung verpflichtet, damit der Stickoxid-Grenzwert bald eingehalten werden könne. Dass eine öffentliche Körperschaft Urteile missachte, sei völlig neu «und auch ein Unding», kritisierte die Vorsitzende Richterin Martina Scherl am Montag.



BMW übernimmt Sixt-Anteile an Carsharing-Anbieter DriveNow



München (dpa) - Der Autovermieter Sixt hat den Weg für einen Zusammenschluss der Carsharing-Angebote von BMW und Daimler freigemacht. Sixt verkaufte seinen 50-Prozent-Anteil am Münchner Carsharing-Anbieter DriveNow am Montag für 209 Millionen Euro an den Münchner Autokonzern, dem bereits die andere Hälfte der Anteile gehört. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörden steht noch aus, die Freigabe wird zwischen April und Juni erwartet. Mit einer Fusion von DriveNow und Daimlers Carsharing-Anbieter Car2Go sei im ersten Halbjahr zu rechnen, heißt es aus Industriekreisen.

Japans Finanzaufsicht maßregelt Krypto-Börse nach Hacker-Angriff



Tokio (dpa) - Nach dem Millionen-Diebstahl von Digitalgeld durch Hacker hat die japanische Finanzaufsicht die Handelsplattform Coincheck in die Pflicht genommen. Wie japanische Medien berichteten, rügte die Financial Services Agency (FSA) Coincheck, eine der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen in Japan, über keine ausreichenden Maßnahmen zur Abwehr solcher Hackerangriffe zu verfügen. Die Plattform wurde angewiesen, entsprechende Verbesserungen vorzunehmen. Auch die Polizei plane Ermittlungen zu dem Vorfall, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.

Dax zollt steigenden Zinsen Tribut



Frankfurt/Main (dpa) - Steigende Zinsen und drohende Kursverluste in New York haben den Dax am Montag ausgebremst. Der schwächelnde Euro konnte dies nicht wettmachen. Entsprechend ging es für den deutschen Leitindex am Nachmittag um 0,16 Prozent auf 13.318,80 Punkte bergab. Der Eurokurs stand am Montag unter Druck: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2369 US-Dollar, nachdem sie jüngst kurzzeitig über 1,25 Dollar geklettert war. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2436 Dollar festgesetzt. Etwas besser als der Dax schlugen sich zum Wochenstart die anderen deutschen Indizes.