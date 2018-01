Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.18

FRANKFURT/STUTTGART (dpa) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie setzt die IG Metall zunächst weiter auf Verhandlungen. Der Vorstand der Gewerkschaft verzichtete am Freitag erst einmal darauf, die neuartigen Tages-Warnstreiks von bis zu 24 Stunden Dauer in Gang zu setzen. Im Gegenzug wird ein Ergebnis bis Samstagmittag erwartet. Dafür sollen die Verhandlungen im Pilotbezirk Baden-Württemberg am Freitagabend in der dann fünften Runde in Stuttgart fortgesetzt werden. Bei einem Scheitern der Gespräche könne der Vorstand die Tagesstreiks jederzeit in Gang setzen, sagte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann. Das schließe auch die Einleitung von Flächenstreiks mit Urabstimmungen ein.

Gericht: Bank darf nachträglich keine Negativzinsen einführen

Tübingen (dpa) - Eine Bank darf ihren Kunden bei schon bestehenden Verträgen nicht einfach nachträglich Negativzinsen aufbürden. Das hat das Landgericht Tübingen am Freitag entschieden. Entsprechende Klauseln verstießen gegen wesentliche Grundgedanken der gesetzlichen Regeln. Zugleich deuten die Richter in ihrem Urteil aber auch an, was sie schon in der Verhandlung im Dezember hatten durchblicken lassen: Für grundsätzlich unzulässig halten sie Negativzinsen für Privatanleger nicht (Az. 4 O 187/17). Nach Angaben der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, die den Fall ins Rollen gebracht hatte, ist es die erste gerichtliche Auseinandersetzung dieser Art nach deutschem Recht.

Mehr Euro-Blüten weltweit - Weniger Falschgeld in Deutschland

Frankfurt/Main (dpa) - Verbesserte Sicherheitsmerkmale der Euro-Scheine erschweren Geldfälschern das Handwerk. Zwar brachten Kriminelle im vergangenen Jahr weltweit rund 694.000 Euro-Blüten in Umlauf und damit etwa 1,5 Prozent mehr als 2016, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Einen deutlichen Rückgang von 11,3 Prozent auf rund 72.900 Fälschungen gab es nach Angaben der Bundesbank aber in Deutschland. Insbesondere die Zahl der 20-Euro-Blüten sei deutlich gesunken. Auch die 50-Euro-Fälschungen sind bereits leicht zurückgegangen. Der überarbeitete Fünfziger war Anfang April 2017 ausgegeben worden. Der Zwanziger mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen ging im November 2015 in Umlauf.

Intel liefert Rekordzahlen - Warten auf Lösung für Sicherheitslücken

Santa Clara (dpa) - Der Chip-Hersteller Intel hat dank einem starken Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr 2017 Rekorderlöse verbucht. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar (13,8 Mrd Euro). Das teilte der Konzern, der derzeit wegen Sicherheitslücken bei seinen Chips in Erklärungsnot ist, am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 687 Millionen Dollar an. Die US-Steuerreform verursachte eine einmalige Belastung von 5,4 Milliarden Dollar, insbesondere weil Abgaben auf im Ausland geparktes Vermögen fällig werden. Intel lobte die neuen Steuergesetze jedoch und betonte, man werde 2018 von den niedrigeren Unternehmenssteuern profitieren.

Bobby-Car-Hersteller und Märklin hoffen nach Umbau auf Wachstumsschub

Fürth/Göppingen (dpa) - Die beiden deutschen Spielwarenhersteller Simba Dickie und Märklin hoffen nach einem Umbau auf einen Wachstumsschub. Der «Bobby-Car»-Hersteller Simba Dickie rechnet bereits für 2018 mit besseren Geschäften, betonte der Chef des Familienunternehmens, Michael Sieber. Bei Märklin sei nach stagnierendem Geschäft wohl frühestens 2019 mit steigenden Umsätzen zu rechnen, deutete sein Sohn und Märklin-Chef Florian Sieber wenige Tage vor Beginn der Nürnberger Spielwarenmesse vom 31. Januar bis 4. Februar an. Der traditionsreiche Modellbahnersteller gehört seit 2013 einer von Vater und Sohn gegründeten Familien-GmbH. Simba Dickie hatten nach Michael Siebers Angaben vor allem das zuletzt schwierige Auslandsgeschäft und die Insolvenz des US-Spielzeugverkäufers Toys R Us zugesetzt.

Deutschland exportiert mehr Schokolade

Wiesbaden (dpa) - Unternehmen in Deutschland machen gute Geschäfte mit Schokolade. Von Januar bis November 2017 exportierten sie 782.000 Tonnen und andere kakaohaltige Lebensmittel ins Ausland - 2,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Wert der Ausfuhren betrug 3,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Besonders beliebt war Schokolade aus Deutschland in Frankreich mit einem Export-Anteil von 13,5 Prozent vor Großbritannien (11,9) und Polen (8,4). Umgekehrt wurden in dem Zeitraum 412.000 Tonnen Schokolade in die Bundesrepublik importiert - vor allem aus Belgien (22,9 Prozent der Einfuhren), den Niederlanden (20,4) und der Schweiz (11,3). Der Wert der Importe summierte sich auf 1,9 Milliarden Euro.

Kursgewinne im Dax, MDax und TecDax - Eurokurs bleibt im Fokus

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag nach zwei schwächeren Handelstagen wieder etwas zugelegt. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 0,20 Prozent auf 13.324,93 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ging es am Freitag um 0,56 Prozent auf 27.016,17 Punkte hoch. Der TecDax gewann 0,69 Prozent auf 2.653,19 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand mit 0,52 Prozent im Plus. Der Euro hält die Anleger weiter in Atem. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2430 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2407 (Mittwoch: 1,2352) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8060 (0,8096) Euro.