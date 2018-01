Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.18

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Hoffnungen auf ein baldiges Ende ihrer Nullzinspolitik gedämpft. Die Währungshüter beließen den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt im Anschluss an die erste Zinssitzung des EZB-Rates in diesem Jahr mitteilte. Geschäftsbanken, die Geld bei der Notenbank parken, müssen weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen. Die Notenbank gab zunächst keinen Hinweis auf eine Straffung ihrer ultralockeren Geldpolitik.



Metall-Tarife: Nach abgebrochenen Gesprächen drohen Tagesstreiks



Stuttgart/Frankfurt (dpa) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie mit 3,9 Millionen Beschäftigten rücken ganztägige Warnstreiks näher. Nach dem ergebnislosen Abbruch der vierten Verhandlungsrunde im potenziellen Pilotbezirk Baden-Württemberg beriet die IG Metall am Donnerstag in regionalen Tarifkommissionen über den Einsatz des neuartigen Arbeitskampfmittels. Möglicherweise schon in der kommenden Woche könnten auf Beschluss des Gewerkschaftsvorstands bundesweit Betriebe für jeweils 24 Stunden bestreikt werden. Eine Entscheidung über die Tagesstreiks hat sich der Vorstand der IG Metall für diesen Freitag vorbehalten.

Deutsche Verbraucher in Kauflaune - Zuversicht für höhere Gehälter



Nürnberg/Frankfurt/München (dpa) - Die deutschen Verbraucher sind so optimistisch wie selten zuvor ins neue Jahr gestartet. Viele sehen die Konjunktur in Topform und rechnen mit steigenden Einkommen, wie das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK in einer am Donnerstag veröffentlichten Konsumklimastudie schreibt. Entsprechend groß sei die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen wie ein neues Auto, neue Möbel oder Unterhaltungselektronik. Auch für teure Reisen oder Wellness-Angebote sitze das Geld so locker wie selten zuvor, sagte GfK-Konsumforscher Rolf Bürkl.

Stuttgart 21 könnte mehr als acht Milliarden Euro kosten



Berlin (dpa) - Das Bahnprojekt Stuttgart 21 könnte noch später fertig werden als zuletzt geplant und am Ende 8,2 Milliarden Euro kosten. Entsprechende Informationen von «Spiegel Online» wurden am Donnerstag im Umfeld des Aufsichtsrats bestätigt. Demnach könnte der Vorstand dem Gremium am Freitag vorschlagen, den Bahnhof statt im Jahr 2021 erst 2025 zu eröffnen. Erst im November war bekannt geworden, dass die Kosten für den unterirdischen Durchgangsbahnhof und Anschlussstrecken um 1,2 Milliarden Euro auf 7,6 Milliarden Euro steigen. Schon damals war die Rede davon, die Eröffnung zu verschieben - zunächst auf 2024.

EuGH: Keine Sammelklage gegen Facebook in Österreich



Luxemburg (dpa) - Der Europäische Gerichtshof hat eine geplante Verbraucher-Sammelklage gegen Facebook in Österreich für unzulässig erklärt, der sich auch Nutzer aus Deutschland anschließen wollten. Im eigenen Namen darf der österreichische Datenschützer Max Schrems aber sehr wohl in seiner Heimat gegen den internationalen Konzern klagen. Dies entschieden die EU-Richter am Donnerstag in Luxemburg. (Rechtssache C-498/16) Der Dauerstreit des Aktivisten gegen das soziale Netzwerk geht damit in die nächste Runde. Schrems betonte, nun sei der Weg für eine Musterklage gegen Facebook in Wien frei.

Steigender Euro nach Draghi-Aussagen setzt Dax unter Druck



Frankfurt/Main (dpa) - Der weiter gestiegene Euro hat am Donnerstagnachmittag den Dax wieder unter Druck gesetzt. Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 0,10 Prozent auf 13.401,01 Punkte, nachdem er zuvor vorübergehend im Plus notiert hatte. Die EZB hatte den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent belassen. Die Notenbank gab zunächst auch keinen Hinweis auf eine Straffung ihrer ultralockeren Geldpolitik. Der Euro rückte am Nachmittag über die Marke von 1,25 US-Dollar vor.