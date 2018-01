Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.18

BRÜSSEL (dpa) - Der US-Chiphersteller Qualcomm soll in Europa wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln eine Strafe von 997 Millionen Euro zahlen. Das Unternehmen habe einer Untersuchung zufolge «Milliarden von US-Dollar an Apple gezahlt, damit Apple nicht bei der Konkurrenz kauft», teilte EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel mit. Wettbewerber seien dadurch in rechtswidriger Weise mehr als fünf Jahre lang vom Markt für sogenannte LTE-Basisband-Chipsätze ausgeschlossen worden. Die Geldbuße entspricht laut Kommission 4,9 Prozent des Umsatzes von Qualcomm im Jahr 2017.

Schweizer übernehmen Constantin Medien

München (dpa) - Die Constantin Medien AG wird künftig von der Schweiz aus kontrolliert. Wie das Münchner Unternehmen am Mittwoch mitteilte, ist das gemeinsame Übernahmeangebot des Basler Medienkonzerns

Highlight Communications und der Investmentfirma Studhalter erfolgreich. Gut 38 Prozent der Constantin-Aktien seien den beiden bereits angedient worden und sämtliche kartellrechtlichen Freigaben erfolgt. Highlight war mit 30 Prozent der Anteile bereits größter Constantin-Medien-Aktionär. Zur Constantin Medien AG gehören seit Juni 2017 nur noch der Sender Sport 1, die Internetplattform Sport1 und die Produktionsfirma Plazamedia. Die traditionsreiche Filmfirma Constantin Film und der profitable Sportrechtevermarkter Team sind schon länger im Besitz von Highlight.

US-Wirtschaftsminister Ross: «Handelskriege gibt es jeden Tag»

Davos (dpa) - US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross hat die US-Strafzölle auf Waschmaschinen und Solarpaneele verteidigt. «Handelskriege werden jeden Tag ausgefochten. Jeden Tag verletzen verschiedene Parteien die Regeln und ziehen einen unerlaubten Vorteil daraus», sagte Ross am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. «Jetzt besetzen die US-Truppen ihre Verteidigungsmauern.» Sorgen vor Gegenmaßnahen habe er nicht: «Bei jeder handelspolitischen Maßnahme besteht die Möglichkeit einer Vergeltung.»



Novartis hofft auf Wachstum unter neuem Konzernchef



Basel (dpa) - Der zum Monatswechsel scheidende Novartis-Lenker Joseph Jimenez erwartet viel von seinem Nachfolger: Vasant Narasimhan, der zum 1. Februar das Ruder übernimmt, soll beim Schweizer Pharmariesen wieder bessere Ergebnisse liefern. Neue Medikamente sollen den Weg hierfür ebnen. Jimenez eigene Bilanz für 2017 ist gemischt. Ohne Übernahmen und Sondereffekte gerechnet ging das operative Ergebnis leicht zurück. Im vergangenen Jahr hatte Novartis beim operativen Kernergebnis 12,85 Milliarden Dollar herausgeholt - nach knapp 13 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die schwache Entwicklung der US-Währung schlug dabei ebenfalls zu Buche, wechselkursbereinigt ergab sich eine Stagnation. Der Umsatz erhöhte sich ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten um 2 Prozent auf rund 49 Milliarden Dollar. Der Überschuss stieg währungsbereinigt um 12 Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar - auch dank der Beteiligung an einem Joint Venture mit GlaxoSmithKline. Seine Hoffnungen setzt Novartis derzeit auf neue Wachstumstreiber. Allen voran steht hier der neue Blockbuster Cosentyx, ein Mittel gegen Schuppenflechte, mit dem im vergangenen Jahr 2,1 Milliarden Dollar Umsatz gemacht wurden. Weitere Hoffnungsträger sind das Brustkrebsmittel Kisqali, die neuartige Krebsgentherapie Kymriah und das Herzmedikament Entresto. Letzteres kam 2017 auf Erlöse in Höhe von rund einer halben Milliarde Dollar. Jimenez Nachfolger Narasimhan sagte, seine wichtigste Aufgabe werde es sein, den Konzern im operativen Geschäft schlagkräftiger zu machen, um die nächste Wachstumsphase des Konzerns voranzutreiben.



Chinesen investieren Rekordsumme in deutsche Firmen

Stuttgart (dpa) - Chinesische Investoren haben 2017 eine Rekordsumme für Firmenübernahmen und -beteiligungen in Deutschland ausgegeben. Die Zahl der Übernahmen ist im Vergleich zum Vorjahr zwar deutlich gesunken, doch gaben die Chinesen dafür mehr Geld aus als 2016. Das geht aus einer Untersuchung der Beratungsgesellschaft EY (Ernst&Young) hervor. Demnach investierten chinesische Unternehmen 2017 knapp 13,7 Milliarden Dollar (knapp 11,2 Mrd Euro) in 54 Firmenkäufe oder Beteiligungen. 2016 waren es noch 68 Deals für eine gute Milliarde Dollar weniger gewesen. Deutschland war zahlenmäßig Hauptzielland der Chinesen in Europa vor Großbritannien.

General Electric meldet 10 Milliarden Dollar Quartalsverlust

Boston (dpa) - Der angeschlagene US-Industriekonzern General Electric (GE) weist wegen hoher Abschreibungen einen riesigen Verlust im vierten Quartal aus. Im fortgeführten Geschäft fiel unter dem Strich ein Minus von 10 Milliarden Dollar (8,1 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Boston mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte GE noch 3,5 Milliarden Dollar verdient. Im Versicherungsgeschäft waren teure Altlasten entdeckt worden, zudem fallen wegen der US-Steuerreform einmalige Belastungen an.

Umwelthilfe scheitert mit Klage gegen VW-Schummel-Diesel

Düsseldorf (dpa) - Die Deutsche Umwelthilfe ist mit ihrer Klage gegen die Stadt Düsseldorf in erster Instanz gescheitert. Der Umweltverband wollte die Stilllegung aller in Düsseldorf vom VW-Abgasskandal betroffenen Diesel erzwingen. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht stufte die Klage am Mittwoch als unzulässig und unbegründet ein (Az.: 6 K 12341/17). Weitere beklagte Städte sind laut DUH Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Mainz, München, Stuttgart und Wiesbaden.

Dax gibt auf hohem Niveau etwas nach

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Vortages-Rekorden am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch durchgeatmet. Der Dax gab am Nachmittag um 0,10 Prozent auf 13.546,31 Punkte nach. Am Vortag hatte der Leitindex bei 13.596 Punkten den höchsten Stand seiner fast 30-jährigen Geschichte erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank zuletzt um 0,21 Prozent auf 27.338,47 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,45 Prozent auf 2.692,30 Punkte runter.