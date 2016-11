Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.16

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Massive Störung bei der Telekom: Erste Gegenmaßnahmen greifen

Die massiven Störungen bei Anschlüssen der Deutschen Telekom sind nach Angaben des Unternehmens im Verlauf des Montags deutlich zurückgegangen. «Die eingespielten Patches und Software-Updates greifen», sagte ein Sprecher der dpa. Was zu den Ausfällen geführt hat, von denen rund 900 000 Anschlüsse betroffen waren, sei noch nicht geklärt. «Wir erwarten ein Ergebnis der Analysen in den kommenden Tagen», sagte der Sprecher. Dass es sich um einen Angriff von außen gehandelt haben könnte, könne er nicht ausschließen, aber auch nicht bestätigen. Zuvor hieß es an anderer Stelle, es gebe nach Analysen von IT-Sicherheitsexperten und Forensikern des Unternehmens erste Hinweise auf einen möglichen Hacker-Angriff. Seit Sonntagnachmittag klagten Kunden über den Ausfall ihrer Anschlüsse für Telefon, Internet und Fernsehen. Rund 900 000 Internet-Router waren demnach bundesweit betroffen.

Lufthansa sagt für Dienstag 816 Flüge ab

Die Lufthansa sagt wegen der erneuten Pilotenstreiks Hunderte Flüge am Dienstag ab. 816 Verbindungen vor allem auf der Kurz- und Mittelstrecke würden gestrichen, teilte die Lufthansa am Montag mit. Am Mittwoch fielen zudem 890 Verbindungen auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke aus. Die Lufthansa will gegen die Streiks gerichtlich vorgehen. Die Fluggesellschaft habe am Montag beim Arbeitsgericht München eine einstweilige Verfügung eingereicht, erklärte ein Sprecher. Der Konzern halte die Lohnforderungen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) für in Teilen rechtswidrig. VC hatte in dem festgefahrenen Tarifkonflikt am Sonntagabend abermals zu Streiks für Dienstag und Mittwoch aufgerufen.

Bundesagentur: Dank Vermittlungsoffensive weniger Winter-Arbeitslose

Mit der verstärkten Vermittlung von Jobsuchern, die zum Beginn der kalten Jahreszeit ihre Arbeit verlieren, will die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Winter-Arbeitslosigkeit spürbar senken. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter wollten sich dabei den Umstand zu nutzen machen, dass manche Unternehmen inzwischen selbst in den Wintermonaten händeringend nach Fachkräften suchten, sagte BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker der Deutschen Presse-Agentur. Firmen, die ihre Mitarbeiter in den Wintermonaten in der Arbeitslosigkeit «parkten», riskierten damit den dauerhaften Verlust gut eingearbeiteter Kräfte. «Denn Unternehmen, die in der Winterzeit neue Kräfte einstellen, werden sie wahrscheinlich auch länger halten.»

Weniger Firmen und Verbraucher gehen pleite

Dank der robusten Konjunktur und niedriger Arbeitslosigkeit sind in diesem Jahr erneut weniger Unternehmen und Verbraucher in Deutschland in die Pleite gerutscht. Die Zahl der Firmeninsolvenzen sank im Vergleich zu 2015 um 6,4 Prozent auf 21 700, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Montag in Frankfurt mitteilte. Es war der niedrigste Stand seit Einführung der Insolvenzordnung 1999. Im kommenden Jahr rechnen die Experten mit einem weiteren Rückgang auf 20 000 bis 21 000 Fälle. Auch die Zahl der Verbraucherpleiten werde weiter sinken, zuletzt verlangsamte sich das Tempo allerdings. Den sechsten Rückgang in Folge bei den Firmenpleiten erklärte Creditreform mit der stabilen Konjunktur und der guten Finanzierungssituation.

«Der Wachstumsfalle entkommen»: OECD fordert Konjunkturspritzen

Die OECD fordert mehr staatliche Konjunkturspritzen, um die Weltwirtschaft anzukurbeln. Mit den aktuellen niedrigen Zinssätzen habe die Politik die Gelegenheit dazu, sagte der Chef der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Angel Gurría. Die Länder sollten mehr Geld für Infrastruktur, Bildung und Innovation ausgeben und dies zugleich mit Strukturreformen flankieren. Dies könne dazu beitragen, aus der «Falles des niedrigen Wachstums» zu entkommen, sagte Gurría am Montag bei der Vorstellung der neuen OECD-Wirtschaftsprognosen. Die Experten haben nach fünf Jahren enttäuschender Ergebnisse nun Hoffnung auf eine etwas bessere Weltkonjunktur. Nach einem Plus von 2,9 Prozent in diesem Jahr rechnen sie für 2017 mit einem Wachstum um 3,3 Prozent. 2018 soll die Weltwirtschaft dann um 3,6 Prozent zulegen.

Dax fällt wegen Furcht vor erneuter Krise im Euroland

Am deutschen Aktienmarkt blicken die Anleger zunehmend nervös auf das Verfassungsreferendum in Italien am Wochenende. Der Dax war am Vormittag zunächst um mehr als 1 Prozent auf den tiefsten Stand seit gut 2 Wochen abgesackt. Bis zum Nachmittag dämmte er die Verluste auf 0,72 Prozent ein und stand damit bei 10 622,64 Punkten. Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte 0,53 Prozent auf 20 800,28 Punkte ein und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,90 Prozent auf 1711,06 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,61 Prozent nach unten. Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite von 0,04 Prozent am Freitag auf 0,02 Prozent nach. Der Euro notierte bei 1,0577 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9454 Euro. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0592 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9441 Euro gekostet.