Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.18

DUBAI (dpa) - Die Zukunft des größten Passagierflugzeugs der Welt, des Airbus A380, ist gesichert: Die Fluggesellschaft Emirates hat insgesamt 36 der doppelstöckigen Maschinen beim europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern geordert, wie Emirates am Donnerstag in Dubai mitteilte. Es handelt sich demnach um 20 feste Bestellungen und 16 Optionen. Der Wert der neuen Order nach Listenpreisen liegt bei 16 Milliarden US-Dollar, wobei satte Rabatte üblich sind. Angesichts einer zwischenzeitlich sehr verhaltenen Nachfrage nach dem riesigen Flugzeug bedeutet der Auftrag faktisch die Rettung für das Modell, über dessen Produktionsstopp seit Monaten öffentlich spekuliert wird.



Apple holt nach Steuerreform Milliarden-Geldberg in die USA



Cupertino (dpa) - Apple will nach der US-Steuerreform den Großteil seiner gewaltigen Geldreserven von mehr als 250 Milliarden Dollar ins Heimatland bringen. Zusätzlich zu einer beispiellosen Steuerzahlung von 38 Milliarden Dollar (knapp 31 Mrd Euro) stellte der iPhone-Konzern massive Investitionen in den USA und einen neuen großen Standort außerhalb Kaliforniens in Aussicht. Nach jüngsten Angaben vom Herbst lagerte Apple einen Geldberg von gut 252 Milliarden Dollar außerhalb der USA. Die Höhe der erwarteten Steuerzahlung legt nahe, dass der Konzern nur wenig davon im Ausland lassen will. Die EU-Kommission betonte, der Schritt ändere nichts an der Forderung, Apple solle mindestens 13 Milliarden Euro Steuern in Irland nachzahlen.

Tierwohl-Kennzeichnungen für Fleisch sollen ausgebaut werden



Berlin (dpa) - In deutsche Supermärkte soll mehr Fleisch aus besserer Tierhaltung kommen - und für die Kunden auch klarer zu erkennen sein. Die «Initiative Tierwohl» von Landwirtschaft und Handel, die höhere Standards im Stall aus einem Branchenfonds honoriert, weitet ihre Aktivitäten auch mit mehr Kontrollen aus. Der geschäftsführende Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) warb am Donnerstag vor Beginn der Grünen Woche in Berlin für Tempo bei der Einführung eines «Tierwohl-Labels» im Fall einer neuen Regierung von Union und SPD. Umweltschützer kritisierten auf Rekordhöhe gestiegene Agrar-Exporte. An der «Initiative Tierwohl» nehmen nun mehr als 6.000 Betriebe teil, wie Geschäftsführer Alexander Hinrichs sagte. Damit steigt auch die Zahl der Tiere mit besseren Haltungsbedingungen von zuvor 249 Millionen auf 518 Millionen Schweine, Hähnchen und Puten.



Bahn kam 2017 häufiger zu spät



Berlin (dpa) - Die Züge der Deutschen Bahn waren im vergangenen Jahr unpünktlicher als im Jahr zuvor. Nur 78,5 Prozent aller ICE und Intercity waren 2017 pünktlich, 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, wie aus Konzernzahlen hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlagen. Die Bahn führt das zurück auf Baustellen, Herbststürme und Brandanschläge aus Anlass des G20-Gipfels. Verspätungen brachten auch die lange Streckensperrung nach einer Baupanne bei Rastatt sowie Störungen im Schienennetz und an den Zügen. Die Bahn wertet ihre Züge bis zu einer Verspätung unter sechs Minuten als pünktlich.

Die meisten Deutschen sind mit ihrer Arbeitszeit zufrieden



Wiesbaden (dpa) - Die große Mehrheit der Deutschen wünscht sich keine Veränderung ihrer Arbeitszeiten. Von gut 41 Millionen Erwerbstätigen im Jahr 2016 gab nur eine Minderheit von 3,8 Millionen an, ihre Wochenarbeitszeit aufstocken oder senken zu wollen - mit entsprechenden Folgen für ihren Verdienst. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes von Donnerstag hervor, die sich auf den Mikrozensus und die Arbeitskräfteerhebung stützt. 2,6 Millionen Arbeitnehmer wollten den Angaben zufolge gerne mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Diese «Unterbeschäftigten» kamen auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 28,9 Stunden und wünschten sich Mehrarbeit von 10,9 Stunden.

Auktion: Air-Berlin-Erinnerungsstücke beliebt



Düsseldorf/Hamburg (dpa) - Schoko-Herzen und Ledersitze mit Kultpotential: Für ehemaliges Inventar der insolventen Fluglinie Air Berlin sind bereits wenige Tage nach Beginn einer Online-Auktion Tausende Gebote abgegeben worden. Nach Angaben des Hamburger Auktionshauses Wilhelm Dechow lag die Zahl am Mittwoch bei rund 8.900. Die Auktion, bei der auch Flugzeugmodelle und Servierwagen unter den Hammer kommen, läuft seit Montag und endet am 1. Februar. Selbst für Kaffeebecher mit Air-Berlin-Logo würden derzeit bis zu 100 Euro geboten, sagte Geschäftsführer Jan Bröker. Die hoch verschuldete Air Berlin hatte ihren Flugbetrieb am 27. Oktober eingestellt.



Chinas Wirtschaft zieht an - aber Sorgen wegen Trump



Peking (dpa) - Chinas Wirtschaft hat im abgelaufenen Jahr Stärke gezeigt: Wie das Pekinger Statistikamt am Donnerstag mitteilte, wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft 2017 im Jahresvergleich um 6,9 Prozent, womit das Wachstum erstmals seit 2010 wieder anzog. Mit einem Wachstum von 6,8 Prozent im vierten Quartal verlor die Wirtschaft zwar zum Ende des Jahres etwas Schwung. Das Jahresergebnis liegt dennoch sowohl über den Erwartungen von Analysten als auch über der offiziellen Regierungsvorgabe, die für 2017 mit 6,5 Prozent angegeben wurde. Beobachter bewerteten den Aufschwung jedoch mit gemischten Gefühlen. Wichtige Reformen würden nach wie vor zugunsten stabiler Wachstumszahlen auf die lange Bank geschoben.

Dax moderat im Plus - MDax klettert auf Rekordhoch



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag wieder etwas Auftrieb erhalten. Der deutsche Leitindex gewann bis zum Nachmittag 0,34 Prozent auf 13.228,51 Punkte. Der MDax der 50 mittelgroßen Unternehmen übertraf hingegen seinen Ende November erreichten Höchststand und legte zuletzt um 0,41 Prozent auf 27.159,91 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax rückte um 0,64 Prozent auf 2.662,94 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam dagegen mit plus 0,09 Prozent kaum vom Fleck. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,36 Prozent am Vortag auf 0,39 Prozent. Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,2240 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,2203 (Dienstag: 1,2230) Dollar festgesetzt.