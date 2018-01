Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.18

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Wert der umstrittenen Digitalwährung Bitcoin stürzt weiter ab. Am Mittwoch fiel der Kurs auf wichtigen Handelsplattformen wie Bitfinex unter 10.000 US-Dollar. Diese Woche hat der Bitcoin mehr als ein Viertel seines Wertes verloren. Gegenüber dem Rekordhoch von Mitte Dezember bei knapp 20.000 Dollar hat sich der Wert sogar halbiert. Auch die Kurse vieler anderer Kryptowährungen stürzten ab. Wesentlicher Grund für den Kurseinbruch seien Befürchtungen, dass der noch weitgehend unkontrollierte Handel mit Kryptowährungen reguliert werden könnte, hieß es.



VW-Konzern mit Rekordabsatz 2017



Wolfsburg (dpa) - Der Volkswagen-Konzern bleibt größter Autobauer der Welt. Das Unternehmen hat 2017 mehr Autos ausgeliefert als je zuvor. 10,74 Millionen Fahrzeuge gingen an Kunden in aller Welt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Das waren 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allein im Dezember lieferte VW mit fast einer Million 8,5 Prozent mehr Fahrzeuge aus. Damit dürfte der Volkswagen-Konzern die Nummer eins vor Toyota bleiben.

Bauernverband: Preisanstieg für Lebensmittel 2018 bei 1,5 Prozent



Berlin (dpa) - Verbraucher müssen auch in diesem Jahr für Lebensmittel tiefer in die Tasche greifen. Der Preisauftrieb dürfte sich aber verlangsamen, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Mittwoch vor Beginn der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Der Bauernverband rechnet 2018 mit Preiserhöhungen für Lebensmittel von 1,5 Prozent im Durchschnitt. «Das liegt unter der erwarteten Inflationsrate», fügte Rukwied hinzu. Im Dezember waren Lebensmittel in Deutschland 3 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Das habe unter anderem an Ernteausfällen beim Obst gelegen, sagte Rukwied.

Privates Geldvermögen steigt auf Rekordhoch



Frankfurt/Main (dpa) - Trotz des Zinstiefs werden die Menschen in Deutschland in der Summe immer reicher. Das Geldvermögen der privaten Haushalte kletterte im dritten Quartal 2017 im Vergleich zum zweiten Vierteljahr um 1,2 Prozent auf den Rekordwert von 5,779 Billionen Euro - auch dank steigender Aktienkurse, wie die Deutsche Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Berücksichtigt werden Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere und Ansprüche an Versicherungen - nicht jedoch Immobilien. Bis Ende 2017 könnte das Geldvermögen Schätzungen zufolge auf etwa sechs Billionen Euro gestiegen sein.

Streit um Luftverschmutzung: EU-Kommission bestellt Hendricks ein



Brüssel (dpa) - Nach jahrelangem Streit über viel zu schlechte Luft in einigen deutschen Städten setzt die EU-Kommission der Bundesregierung eine letzte Frist bis Ende dieses Monats. Für den 30. Januar lud Umweltkommissar Karmenu Vella Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nach Brüssel und forderte sie auf, neue Maßnahmen zum Erreichen der EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide vorzulegen. Wegen zu hoher Werte in 28 Ballungsräumen hat die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Da über Jahre keine Abhilfe gelang, droht nun eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.

Sehenswürdigkeiten gestrichen: Kunden bekommen Reisekosten zurück



Karlsruhe (dpa) - Wenn plötzlich entscheidende Sehenswürdigkeiten aus dem Besichtigungsprogramm einer Reise gestrichen werden, dürfen Kunden kostenlos stornieren. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied nach einer Mitteilung vom Mittwoch, dass dies als erheblicher Mangel einzustufen sei und den kostenfreien Rücktritt von der gebuchten Tour rechtfertige. Im vorliegenden Fall ging es um eine China-Rundreise, die ein Paar für den Sommer 2015 gebucht hatte. Als der Veranstalter ihnen kurz vor Reisebeginn eröffnete, dass ausgerechnet die beiden Pekinger Hauptsehenswürdigkeiten Verbotene Stadt und Platz des Himmlischen Friedens wegen einer Militärparade nicht besucht werden könnten, sagten sie die Reise ab.

Dax moderat im Minus - Anleger bleiben vorerst vorsichtig



Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch verstärkt Vorsicht walten lassen. Bis zum Nachmittag hielt sich der deutsche Leitindex Dax allerdings überwiegend über der Marke von 13.200 Punkten und sank zuletzt um 0,23 Prozent auf 13.215,83 Punkte. Der MDax der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen drehte ins Plus und legte um 0,20 Prozent auf 27.069,14 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax kam mit minus 0,02 Prozent auf 2.651,10 Punkte kaum vom Fleck.