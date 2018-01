Von: Redaktion DER FARANG | 11.01.18

PASSAU (dpa) - In der Tarifauseinandersetzung der Metall- und Elektroindustrie droht die Gewerkschaft mit einer härteren Gangart, sollten die Arbeitgeber bis Ende Januar nicht einlenken. «Dann sehen wir, ob es Sinn macht, weiter zu verhandeln, ob es ganztägige Warnstreiks geben wird oder gleich die Urabstimmung über Flächenstreiks», sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Vor weiteren Tarifverhandlungen an diesem Donnerstag will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. «Wir haben mit den Warnstreiks begonnen und werden diese in den nächsten Tagen noch steigern», betonte Hofmann in der «Passauer Neuen Presse» (Mittwoch). Am Mittwoch legten erneut Tausende Metaller bundesweit die Arbeit zeitweise nieder.



Umweltschützer: Fleischkonsum halbieren, Tierbestände senken



Berlin (dpa) - Die Deutschen sollten aus Sicht von Umweltschützern nur noch halb so viel Fleisch essen und die Tierbestände kräftig abbauen. Anders seien weder die Klimaziele noch mehr Tier- und Naturschutz zu erreichen. «Weniger und dafür besser ist die Losung», sagte der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Hubert Weiger, am Mittwoch bei der Vorstellung des «Fleischatlas 2018» am Mittwoch in Berlin. «Die Bundesregierung muss noch in diesem Jahr die Weichen für einen nachhaltigen Umbau der Tierhaltung stellen.» Gefordert wird eine verpflichtende Fleischkennzeichnung und eine Abgabe auf Stickstoffüberschüsse, wie sie durch große Güllemengen entstehen.

Immobilienboom beschert Baubranche gute Geschäfte - Bald Trendwende?



Wiesbaden/Berlin (dpa) - Minizinsen treiben die Nachfrage nach Immobilien und lassen die Kassen der Baubranche klingeln. Die am Mittwoch vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Umsatzzahlen für Oktober 2017 bestätigen den seit Jahren anhaltenden Trend. Doch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) legt nahe, dass die goldenen Zeiten zumindest im Wohnungsbau vorbei sein könnten. Den Zahlen des Bundesamtes zufolge lagen die Umsätze im Bauhauptgewerbe im Oktober um 4,5 Prozent über dem Vorjahresmonat. Die Zahl der Beschäftigten stieg binnen Jahresfrist um 2,1 Prozent. Für das Jahr 2016 hatte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie die Zahl der Beschäftigten mit 781.000 angegeben.



Starke Inlandsnachfrage treibt Geschäfte der Maschinenbauer an



Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Maschinenbauer haben einen kräftigen Jahresendspurt hingelegt. Vor allem die gestiegene Nachfrage aus dem Inland kurbelte die Geschäfte im November an. Insgesamt kletterten die Bestellungen gegenüber dem Vorjahresmonat preisbereinigt (real) um 14 Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch mitteilte. Dabei legte das zuletzt immer wieder schwächelnde Inlandsgeschäft um 20 Prozent zu. Aus dem Ausland gingen 12 Prozent mehr Aufträge ein. «Der November war ein guter Monat für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau», sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Es sei das zweite zweistellige Plus im Jahr 2017 gewesen. Besonders positiv stimmt die deutsche Schlüsselindustrie die starke Nachfrage aus dem Inland.

Frauenanteil in Vorständen kommt nicht voran - Barley droht mit Quote



Berlin (dpa) - Der Anteil von Frauen in Vorständen und Geschäftsführungen deutscher Unternehmen stagniert weitgehend - bei den großen Versicherungen geht er sogar leicht zurück. Das stellt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fest. In den Aufsichtsräten, wo seit 2016 eine Quote von 30 Prozent gilt, ist der Anteil von Frauen dagegen weiter gestiegen. Die geschäftsführende Familienministerin Katarina Barley (SPD) drohte deshalb mit einer Quote auch für Vorstände. Nach der DIW-Studie ist in den Aufsichtsräten der rund 100 von der Quote erfassten Unternehmen der Frauenanteil bis Ende 2017 auf durchschnittlich gut 30 Prozent gestiegen. Von einer Signalwirkung auf Vorstände und Geschäftsführungen könne jedoch keine Rede sein.

Guter Start in den Ski-Winter für Sportbranche



Heilbronn/München (dpa) - Der frühe Schnee in den Alpen beschert der Sportbranche in dieser Saison gute Geschäfte mit Skiern, Wintermode und Zubehör. Zwischen September und Dezember 2017 legten die Umsätze im Wintersport-Segment beim Sporthandelsverbund Intersport im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent zu, wie Intersport-Vorstandschef Kim Roether der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auch im Weihnachtsgeschäft sorgten Wintersportartikel mit einem Umsatzplus um 38 Prozent im Dezember für kräftigen Schub. Die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Sportartikel-Industrie, Nicole Espey, sprach ebenfalls von einem guten Saison-Auftakt.

Weniger Kunden in Möbelhäusern - Branche beklagt Kaufzurückhaltung



Köln (dpa) - Die deutsche Möbelbranche klagt trotz guter Wirtschaftslage und hoher Konsumausgaben über eine anhaltende Zurückhaltung von Käufern. «Auch der Möbelhandel hat sich mit rückläufigen Frequenzen auseinanderzusetzen», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Möbel und Küchen (BVDM), Thomas Grothkopp am Mittwoch in Köln. Vor dem Start der internationalen Möbelmesse IMM in Köln (15.1. bis 21.1.) kündigte er zugleich an, dass der scharfe Wettbewerb in der Branche auch 2018 für weitgehend stabile Möbelpreise sorgen werde. Durch den Vormarsch großer Handelsketten habe die Konzentration in der Branche zugenommen.

Kodak macht eigene Kryptowährung - Aktienkurs mehr als verdoppelt



Rochester (dpa) - Alles, was mit Digitalgeld zu tun hat, löst bei Anlegern einen Kaufreflex aus: Kaum hat Kodak eine eigene Kryptowährung für Fotografen angekündigt, hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Mit dem KodakCoin und der dazugehörigen Plattform KodakOne sollen Fotografen ihre Autorenrechte absichern und die Bilder vermarkten können, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Die Aktie schloss im US-Handel mit einem Plus von 120 Prozent bei knapp sieben Dollar. Und da war noch nicht Schluss: Nachbörslich kletterte die Aktie auf neun Dollar. Über die Kodak-Plattform soll zugleich das Netz beobachtet werden, um eine unerlaubte Nutzung geschützter Bilder zu stoppen.

Steigende US-Zinsen lassen Dax-Anleger etwas vorsichtiger werden



Frankfurt/Main (dpa) - Der Zinsanstieg in den USA ist den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas auf den Magen geschlagen. Der Dax büßte am Nachmittag 0,92 Prozent auf 13.263,05 Punkte ein. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,98 Prozent auf 26.860,60 Zähler nach. Der von Technologie- und Telekomwerten dominierte TecDax fiel mit 1,65 Prozent auf 2.641,91 Punkte stärker zurück. Am Rentenmarkt verlor der Rentenindex Rex 0,15 Prozent auf 140,30 Punkten. Der Euro kostete zuletzt 1,1999 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1932 (Montag: 1,1973) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8381 (0,8352) Euro gekostet.