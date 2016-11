Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.16

München (dpa) - Osram-Beschäftigte wehren sich gegen Übernahme

Die Osram-Beschäftigten wollen einen Verkauf des Lichttechnik-Konzerns an chinesische Investoren verhindern. In einem beispiellosen Schritt hat nach der IG Metall jetzt auch der Betriebsrat Widerstand angekündigt und von der Politik ein klares Wort gefordert. Die Betriebsratsvorsitzende des größten deutschen Osram-Werks Regensburg, Irene Weininger, rief den Vorstand und den Großaktionär Siemens am Mittwoch zu einer klaren Absage an jeden Übernahmeversuch auf. Als unabhängiges Unternehmen habe Osram bessere Wachstumschancen, eine Übernahme wäre nicht im Interesse der Arbeitnehmer. «Wir werden uns daher gegen jeden «feindlichen» Übernahmeversuch vehement zur Wehr setzen», kündigte Konzern-Betriebsratschef Werner Leyer an.

Chance oder «enormes Problem»? - IG Metall ringt mit der E-Mobilität

Weniger Jobs insgesamt, aber mehr Chancen für gut ausgebildete Experten: Elektromobilität und Digitalisierung werden in der deutschen Autoindustrie nach Einschätzung der IG Metall zu drastischen Umwälzungen für die Beschäftigten führen. Dabei dürfte es laut Gewerkschaftschef Jörg Hofmann schwierig werden, den Zuwachs an neuen Aufgaben mit der wohl sinkenden Zahl an klassischen Tätigkeiten im Bau von Verbrennungsmotoren auszubalancieren. Firmen wie VW, Daimler und Bosch ringen bereits mit diesem tiefgreifenden Wandel. «Wir brauchen die Elektrifizierung des Antriebsstrangs hier in Deutschland, um Rationalisierungseffekte zumindest teilweise auszugleichen», sagte Hofmann in Berlin. Die IG Metall will das Thema zusammen mit den Betriebsräten der großen Auto- und Zulieferkonzerne stärker angehen. Der Gewerkschaft zufolge arbeiten 880 000 Menschen im Fahrzeugbau, davon etwa 250 000 in der Antriebstechnik.

Prozess gegen Unister-Manager beginnt im Januar 2017 in Leipzig

Drei frühere Manager des Internet-Unternehmens Unister stehen Anfang nächsten Jahres vor dem Landgericht Leipzig. Am 11. Januar beginnt ein Prozess, in dem es unter anderem um Steuerhinterziehung und Computerbetrug geht. Die Wirtschaftsstrafkammer habe bis Juni 18 Verhandlungstage angesetzt, sagte ein Landgerichtssprecher am Mittwoch in Leipzig. Zuvor hatte der Rechercheverbund von «Süddeutscher Zeitung», NDR und WDR darüber berichtet. Das Leipziger Unternehmen Unister, das mit Portalen wie fluege.de und ab-in-den-urlaub.de zu einem großen Online-Vermittler von Flügen und Reisen aufgestiegen war, hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

EU will für Öko-Strom in nationale Netzregulierung eingreifen

Die EU-Kommission plant Eingriffe in nationale Kompetenzen, um den europäischen Strommarkt für den Ausbau der erneuerbaren Energien fit zu machen. Dies geht aus dem Entwurf eines umfassenden Energiepakets hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und kommende Woche veröffentlicht werden soll. Demnach sollen einige nationale Zuständigkeiten an sogenannte Regional Operational Center übertragen werden, um die Stromnetze enger zu verzahnen. Mit eigenen Befugnissen könnten sie in den Netzbetrieb der Mitgliedsstaaten eingreifen. Die EU-Kommission begründet ihre Vorschläge damit, dass eine enge Kooperation über Grenzen hinweg - zum Beispiel der Zugang zu Reserven oder Märkten in anderen EU-Staaten - die Kosten der europäischen Energiewende senke. Unkoordinierte nationale Entscheidungen könnten sie hingegen für europäische Verbraucher teurer machen, heißt es im Entwurf.

Infineon bleibt vorsichtig - langfristig mehr Rendite angepeilt

Der Chiphersteller Infineon geht mit Vorsicht ins nächste Jahr. Der Dax-Konzern nimmt sich etwas weniger Wachstum vor als von Analysten geschätzt und peilt zunächst auch beim Renditeziel nur einen kleinen Schritt nach vorn an. Langfristig will das Unternehmen unter anderem dank besserer Auslastung von Fabriken und lukrativer Zukäufe aber deutlich profitabler werden, wie es am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende September) konnte der Chiphersteller dank der guten Auto-Konjunktur und des nach wie vor robusten Geschäfts mit Chips zur Stromregelung und für Smartphones den Umsatz um knapp 12 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro steigern. Der für die Aktionäre verbleibende Gewinn kletterte um fast 18 Prozent auf 744 Millionen Euro.

Private Bausparkassen schaffen Einlagensicherung für Großkunden ab

Auf ihrem Sparkurs wegen der Niedrigzinsphase schaffen private Bausparkassen ihr Sicherungssystem für das Guthaben von Großkunden ab. Die Kosten für das System stünden auch wegen neuer EU-Verwaltungsvorgaben in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen für nur wenige Kunden, sagte ein Sprecher des Verbandes Privater Bausparkassen in Berlin. Betroffen seien 19 000 Bausparverträge und damit 0,2 Prozent des Bestandes dieser Kassen. Es geht vor allem um institutionelle Anleger, etwa Versicherungen und Kommunen, und nur um wenige Privatanleger. Für sie gilt wie für die anderen Sparer die gesetzliche Einlagensicherung von 100 000 Euro pro Kunde und Institut. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.

Der Dax kommt nicht in Schwung

Der Dax ist am Mittwoch nicht in Schwung gekommen. Während die Wall Street am Vorabend neue Rekordstände verbuchte, büßte der Leitindex am Nachmittag 0,65 Prozent auf 10 643 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 als Kursbarometer der Eurozone verlor zuletzt 0,61 Prozent auf 3025 Zähler, während der TecDax als Heimat der Technologiewerte sogar 1,13 Prozent auf 1720 Punkte einbüßte. Angetrieben von freundlichen Immobilienwerten schlugen sich die mittelgroßen Werte im MDax etwas besser. Für ihn ging es zuletzt nur knapp um 0,09 Prozent auf 20 694 Punkte nach unten. Der Kurs des Euro gab auf 1,0552 US-Dollar nach. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0617 festgesetzt.