Written by: Redaktion DER FARANG | 10/01/2018

BERLIN/FRANKFURT (dpa) - Deutschlands Sparkassen wollen trotz weiterer Einschnitte im Filialnetz ihr flächendeckendes Angebot aufrechterhalten. «Sparkassen werden auch in Zukunft mit ihrem Filialnetz flächendeckend in allen Regionen Deutschlands vertreten sein», bekräftigte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) am Dienstag. Weil Kunden Geldgeschäfte zunehmend online oder mobil erledigen, könnten jedoch «gerade kleine Filialen nicht an jedem Standort erhalten werden», sagte der Sprecher der «Passauer Neuen Presse» (Dienstag). Statistisch gesehen besuche jeder Sparkassen-Kunde heute einmal im Jahr eine Filiale, nutze die Angebote im gleichen Zeitraum aber mehr als 100 Mal über die App.

Starker November für den Export: Weiteres Rekordjahr in Sicht

Wiesbaden (dpa) - Deutschlands Exportwirtschaft steuert trotz des starken Euro auf das vierten Rekordjahr in Folge zu. Die Ausfuhren stiegen im November 2017 im Vergleich zum Vorjahr kräftig um 8,2 Prozent auf 116,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Binnen Monatsfrist legten die Exporte um 4,1 Prozent zu. Das ist das stärkste Plus seit Dezember 2014 und mehr als von Analysten erwartet. Die exportstarke deutsche Wirtschaft profitiert von der weltweiten Konjunkturerholung, die die Nachfrage nach «Made in Germany» anheizt.

Verwalter: Küchenbauer Alno schon deutlich früher insolvent

Hechingen (dpa) - Der Küchenbauer Alno hätte nach Erkenntnissen von Verwalter Martin Hörmann deutlich eher Insolvenz anmelden müssen. «Nach dem derzeitigen Stand der Begutachtung müssen wir davon ausgehen, dass Alno weit vor dem 12. Juli 2017 insolvenzreif, das heißt zahlungsunfähig oder überschuldet gewesen ist», sagte Hörmann am Dienstag am Rande einer Gläubigerversammlung in Hechingen der Deutschen Presse-Agentur. Spätestens Ende 2016, wahrscheinlich aber sogar schon im Jahr 2013 sei das Unternehmen zahlungsunfähig gewesen, geht aus einem vorläufigen Bericht Hörmanns an das zuständige Gericht und die Gläubiger hervor.

Niki-Verkauf an IAG soll trotz Rechtsstreit vorangetrieben werden

Berlin (dpa) - Der Verkauf der Fluglinie Niki an den Luftfahrtkonzern IAG soll trotz des Zuständigkeitsstreits um das Insolvenzverfahren vorangetrieben werden. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Dienstag in Berlin mit. Die IAG-Tochter Vueling halte an ihrer Kaufabsicht fest. Zuvor hatte das Landgericht entschieden, dass das Insolvenzverfahren in Österreich und nicht in Deutschland eröffnet werden müsste. Es gab damit einer Beschwerde des Fluggastportals Fairplane statt. Niki hat mittlerweile beim Bundesgerichtshof Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts eingelegt, wie Flöther weiter mitteilte. Dadurch wird die Entscheidung des Landgerichts vorerst nicht rechtskräftig.

«Steiniger Weg»: Mehr Frauen in den Topetagen deutscher Konzerne

Frankfurt/Main (dpa) - Die Vorstände deutscher Unternehmen sind einer Studie zufolge weiterhin eine Männerdomäne, obwohl mehr Frauen der Aufstieg in die Topetage gelingt. Der Anteil von Managerinnen in den Führungsgremien börsennotierten Unternehmen stieg zum Stichtag 1. Januar 2018 auf 7,3 Prozent (Vorjahr 6,5 Prozent), wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht. In den 160 Unternehmen der Börsenindizes Dax-, MDax-, SDax- und TecDax gab es erstmals insgesamt 50 Frauen im Vorstand. Das waren sieben mehr als vor einem Jahr. Ihnen saßen insgesamt 636 Männer gegenüber.

Airbus stockt Jet-Produktion in China auf - Abkommen bei Staatsbesuch

Peking/Paris (dpa) - Airbus stellt künftig mehr Mittelstreckenjets in China her und zeigt damit auf seinem wichtigen Absatzmarkt Flagge. Statt der bisherigen vier Maschinen sollen von Anfang 2019 an monatlich fünf neue Flugzeuge der A320-Reihe das Werk im chinesischen Tianjin verlassen. Ab Anfang 2020 sollen es dann sechs Maschinen pro Monat sein, teilte der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Dienstag in Toulouse mit. Der Chef der Verkehrsflugzeug-Sparte, Fabrice Brégier, war mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Staatsbesuch nach China gereist. Zuvor waren in Medien Hoffnungen auf neue Flugzeugaufträge geschürt worden, die aber sich zunächst nicht erfüllten.

60.000 Metaller gehen auf die Straße

Düsseldorf/Schweinfurt (dpa) - Vor der dritten Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall die Warnstreiks kräftig ausgeweitet. Zehntausende Beschäftigte legten am Dienstag die Arbeit nieder. Allein in Nordrhein-Westfalen waren mehr als 140 Unternehmen betroffen. Der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler kündigte bei einer Kundgebung mit rund 4.000 Beschäftigten in Schweinfurt den vielleicht härtesten Tarifkampf seit 20 Jahren an. Die dritte Verhandlungsrunde für die 3,9 Millionen Metaller in Deutschland beginnt an diesem Donnerstag in Böblingen bei Stuttgart. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn und das Recht für jeden Beschäftigten, seine Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang von 35 auf 28 Stunden pro Woche zu verkürzen, mit teilweisem Lohnausgleich.

Dax steigt den fünften Börsentag in Folge

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich auch am Dienstag von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Dax stieg am Nachmittag um 0,32 Prozent auf 13.410,05 Punkte. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel legte um 0,42 Prozent auf 27.127,65 Punkte zu und scheiterte nur denkbar knapp an einem neuen Rekordhoch. Der TecDax rückte um 0,47 Prozent auf 2.684,14 Zähler vor auf den höchsten Stand seit fast 17 Jahren. Der Euro kostete zuletzt 1,1924 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1973 (Freitag: 1,2045) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8352 (0,8302) Euro gekostet.