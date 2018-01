Von: Redaktion DER FARANG | 09.01.18

STUTTGART (dpa) - Vor dem Start der dritten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie überzieht die IG Metall die Branche bundesweit mit Warnstreiks. Am Montag war unter anderem erneut der Autobauer Porsche in Stuttgart betroffen, wo nach Angaben der Gewerkschaft am Morgen mehr als 3.000 Beschäftigte für rund eine Stunde die Arbeit niederlegten und zu einer Kundgebung vor das Werkstor zogen. Unmittelbar nach Mitternacht hatten schon Mitarbeiter von Firmen im fränkischen Aschaffenburg und im westfälischen Iserlohn die Arbeit für kurze Zeit ruhen lassen. Außer in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen gab es außerdem in Hessen, Berlin, Brandenburg und Niedersachsen kleine und größere Warnstreiks. Zudem rief die Gewerkschaft Beschäftigte in Sachsen und Thüringen zu kurzzeitigen Arbeitsniederlegungen auf.



Energiewende: BDI warnt vor Produktionsverlagerungen ins Ausland



Berlin (dpa) - BDI-Präsident Dieter Kempf hat vor Alleingängen Deutschlands in der Energie- und Klimapolitik gewarnt. Solche nationalen Schritte seien kontraproduktiv, denn «Produktion würde ins Ausland verlagert, der Strompreis weiter steigen», sagte der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Zu den Leitlinien der Energie- und Klimapolitik sollte keine Schwächung, sondern die Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit gehören.» Kempf forderte in der Energie- und Klimapolitik mehr Realismus und eine sachliche Debatte: «Wir müssen uns jeden Sektor - Industrie, Energie, Verkehr, Gebäude - einzeln anschauen und jeweils politische Instrumente definieren.»

Dax-Rekord kommt in Reichweite



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat in der zweiten Handelswoche des Jahres an seinen guten Lauf vom Jahresbeginn angeknüpft. Der deutsche Leitindex sprang am Montag schon kurz nach der Eröffnung über 13.400 Punkte und stand am Nachmittag 0,25 Prozent höher bei 13.353,57 Zählern. Bis zu seinem Rekordhoch vom vergangenen November bei 13.525 Punkten fehlt dem Dax nicht mehr allzu viel. In der ersten Handelswoche des Jahres hatte er bereits um gut 3 Prozent zugelegt. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel stieg zuletzt um 0,07 Prozent auf 27.036,75 Punkte. Der TecDax kletterte um 0,83 Prozent auf 2.664,42 Zähler. Einen Rekord mit 12.317,00 Punkten erreichte im frühen Handel der Kleinwerteindex SDax, der zuletzt bei 12 291,89 Punkten und einem Plus von 0,26 Prozent notierte. Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei 0,30 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,1975 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2045 (Donnerstag: 1,2065) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8302 (0,8288) Euro.