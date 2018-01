Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.18

BERLIN (dpa) - Flugreisende innerhalb Deutschlands können wieder auf günstigere Ticketpreise hoffen. Mit ihrem Erstflug von Berlin-Tegel nach München hat die britische Fluggesellschaft Easyjet am Freitag den Inlandsverkehr aufgenommen. Damit bekommen der Marktführer Lufthansa und seine Billigflugtochter Eurowings mehr Wettbewerb. Mitte Dezember hatte Easyjet die in Tegel stationierten 25 Maschinen der insolventen Air Berlin übernommen einschließlich der wichtigen Start- und Landerechte. Easyjet geht an diesem Sonntag mit 15 Flugzeugen und 19 Strecken ab Tegel an den Start, wie Deutschlandchef Thomas Haagensen am Freitag ankündigte. Darunter sind die innerdeutschen Verbindungen nach Frankfurt, Stuttgart, München und Düsseldorf. Zum Ende der Sommersaison sollen es dann mehr als 40 Strecken sein.



Umsätze im Einzelhandel stark gestiegen



Wiesbaden/Berlin (dpa)- Im deutschen Einzelhandel sind die Umsätze im Jahr 2017 auf ein Rekordniveau gestiegen. Nach einer am Freitag veröffentlichten Schätzung des Statistischen Bundesamtes lagen die Erlöse der Händler zu aktuellen Preisen zwischen 4,5 und 4,9 Prozent über den Werten aus dem Jahr zuvor. Eine ähnlich starke Steigerung hat es in der seit 1994 vergleichbaren Statistik noch nie gegeben, wie ein Sprecher in Wiesbaden mitteilte. Um die Preissteigerungen bereinigt stieg der Umsatz aber nur zwischen 2,7 und 3,1 Prozent. Hier hatte es 2015 mit einem Zuwachs von 3,8 Prozent ein stärkeres Wachstum gegeben.

Wiesenhof-Mutter investiert in Fleisch aus der Petri-Schale



Visbek (dpa) - Das unter dem Namen Wiesenhof bekannte deutsche Geflügelfleischunternehmen PHW steigt in die Entwicklung von künstlich hergestelltem Fleisch ein. An dem israelischen Start-up Supermeat habe die Firma eine Minderheitsbeteiligung erworben, sagte PHW-Vorstandsvorsitzender Peter Wesjohann der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sehen unsere Beteiligung als strategische Partnerschaft», erklärte Wesjohann. Er gehe davon aus, dass es in einigen Jahren eine Nachfrage nach künstlich erzeugtem Fleisch geben werde, ähnlich wie nach veganen Fleischersatzprodukten. Wie hoch die PHW-Beteiligung an dem israelischen Unternehmen ist, sagte er nicht. Weitere Investoren kommen unter anderem aus den USA.

Zusteller: Paketchaos zu Weihnachten ist ausgeblieben



Bonn (dpa) - Das wegen der Flut von Online-Einkäufen befürchtete Paketchaos zu Weihnachten ist nach Branchenangaben ausgeblieben. Bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur berichteten große deutschen Paketzusteller übereinstimmend, fast alle Bestellungen seien rechtzeitig vor Weihnachten abgeliefert worden. Allenfalls punktuell sei es zu Engpässen bei der Zustellung gekommen. Auch Deutschlands größter Internethändler Amazon bestätigte, er habe «keine größeren Probleme feststellen» können. Der Boom des Internethandels hatte die Paketzusteller in diesem Jahr vor ungekannte Herausforderungen gestellt. Am Spitzentag vor Weihnachten seien in Deutschland 15 Millionen Pakete eingeliefert worden, fünf Millionen mehr als im Vorjahr, berichtete der Geschäftsführer des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik (BIEK), Marten Bosselmann.

Chip-Sicherheitslücke: Intel und Partner vermelden erste Erfolge



Santa Clara (dpa) - Intel und seine Softwarepartner machen nach eigenen Angaben deutliche Fortschritte bei ihren Bemühungen, die massive Sicherheitslücke in Computerchips zu stopfen. Das Unternehmen habe inzwischen Updates für alle Intel-basierten Systeme entwickelt, die vor den beiden Angriffsszenarien «Meltdown» und «Spectre» schützen, teilte Intel in der Nacht zu Freitag mit. Ob damit bereits Entwarnung gegeben werden kann, bleibt abzuwarten. Intel war nach eigenen Angaben vor etwa einem halben Jahr von einem Google-Mitarbeiter über die Schwachstelle informiert worden. Für einen Großteil seiner Prozessoren, die in den vergangenen fünf Jahren ausgeliefert wurden, seien inzwischen Updates veröffentlicht worden, hieß es weiter. Bis Ende kommender Woche sollen mehr als 90 Prozent dieser Chips sicher sein.

Dax steigt weiter



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax kennt auch am Freitag kein Halten: Bis kurz vor dem Ende der ersten Handelswoche des Jahres kletterte der deutsche Leitindex um 0,94 Prozent auf 13.291,50 Punkte. Nachdem er noch zum Jahresauftakt mit 12.745 Punkten auf das tiefste Niveau seit September abgesackt war, schoss er damit schnurstracks um über 4 Prozent nach oben. Auch der MDax ist wieder auf Kurs Richtung Rekordhoch: Bis zum Nachmittag legte der Index der mittelgroßen Unternehmen um 0,51 Prozent zu auf 26.886,24 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax zog derweil um 0,14 Prozent an auf 2.626,17 Punkte. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,32 Prozent am Vortag auf 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 140,50 Punkte. Der Bund-Future bewegte sich mit 161,69 Punkten kaum. Der Euro kostete zuletzt 1,2050 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2065 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8288 (0,8317) Euro gekostet.