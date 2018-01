Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.18

STUTTGART/BRANDENBURG/HAVEL (dpa) - Der Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu. Die Gewerkschaft IG Metall rief am Donnerstag in Stuttgart beim Autobauer Porsche zu einem Warnstreik auf. An der knapp einstündigen Kundgebung beteiligten sich rund 2.500 Metaller, wie Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück mitteilte. Auch beim Getriebehersteller ZF in Brandenburg an der Havel legten nach Gewerkschaftsangaben rund 600 Beschäftigte kurzfristig die Arbeit nieder. Hück sagte: «Der Warnstreik ist ein Warnschuss.» Der Gewerkschaftsfunktionär verteidigte die Forderung nach 6 Prozent mehr Lohn für die insgesamt 3,9 Millionen Beschäftigten in Deutschlands Schlüsselindustrie. Die Mitarbeiter hätten die Gewinne der Unternehmen erwirtschaftet.



Schadenrekord: 2017 teuerstes Jahr der Geschichte für Versicherungen



München (dpa) - Für die Versicherungen war 2017 das teuerste Jahr der Geschichte: Hurrikans und andere Naturkatastrophen kosteten die Branche weltweit rund 135 Milliarden Dollar, mehr als je zuvor. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die die Munich Re am Donnerstag in München veröffentlichte. Hauptursache war die Serie schwerer Wirbelstürme, die im vergangenen Herbst die Karibik und die US-Ostküste traf. Die Klima-Fachleute des weltgrößten Rückversicherers sehen in den Naturkatastrophen-Daten der vergangenen Jahrzehnte zwar keinen Beweis, aber doch starke Indizien für die Auswirkungen des Klimawandels. Ungewöhnlich hohe Naturkatastrophenschäden häufen sich.

Azubi-Vergütungen steigen überraschend schwach



Bonn (dpa) - Obwohl Firmen händeringend nach Nachwuchskräften suchen und die Konjunktur brummt, sind die Azubi-Vergütungen in Deutschland 2017 überraschend schwach gestiegen. Die durchschnittliche Bezahlung erhöhte sich nur um 2,6 Prozent auf 876 Euro pro Monat, hieß es in einer am Donnerstag publizierten Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB). Damit fiel der Anstieg deutlich schwächer aus als zuvor. Im Zeitraum 2012 bis 2016 lag das Plus den Angaben zufolge noch bei 3,4 bis 4,5 Prozent pro Jahr. Ein Grund für das vergleichsweise niedrige Plus 2017 wurde nicht genannt. Es gab aber bereits schlechtere Werte in anderen Jahren mit positiver Wirtschaftsentwicklung: So lag der Zuwachs 2008 nur bei 2,2 Prozent.

Studie: Mittelstand plant mehr Investitionen und neue Jobs



Stuttgart (dpa) - Gut jedes dritte mittelständische Unternehmen in Deutschland will einer Studie zufolge in den kommenden Monaten mehr Geld investieren und neue Mitarbeiter einstellen. Für Investitionsbereitschaft und Beschäftigungsdynamik seien im ersten Halbjahr 2018 Rekordwerte zu erwarten, heißt es im aktuellen «Mittelstandsbarometer» des Beratungsunternehmens Ernst & Young, das am Donnerstag in Stuttgart veröffentlicht wurde. 61 Prozent der dafür befragten Mittelständler bewerten ihre aktuelle Lage als gut. Das ist der höchste Wert seit der ersten Auflage der Studie im Jahr 2004. Etwa gleich viele gehen zudem von steigenden Umsätzen in diesem Jahr aus.

Sparkassen setzen auf behindertengerechten Ausbau ihrer Filialen



Stuttgart (dpa) - Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels setzen immer mehr Sparkassen auf den barrierefreien Ausbau ihrer Filialen. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, im Saarland und der Region Hessen-Thüringen haben sich insgesamt rund 60 Kassen zu Maßnahmen verpflichtet, wenn Sanierungen oder Neubauten anstehen. Es geht um Rampen, Lifte oder Geldautomaten, die auch von Rollstuhlfahrern problemlos genutzt werden können. Damit schaffe man einen Mehrwert und könne sich von Konkurrenten abgrenzen, heißt es von Baden-Württembergs Sparkassenverband. Nach Auffassung von Behindertenverbänden haben Sparkassen beim Thema barrierefreier Ausbau eine Vorreiterrolle.

Landgericht muss über Beschwerde gegen Niki-Insolvenz entscheiden



Berlin (dpa) - Der Rechtsstreit um die Insolvenz der Air-Berlin-Tochter Niki geht in die nächste Instanz. Das Berliner Amtsgericht Charlottenburg verwies die Beschwerde eines Fluggastportals am Donnerstag an das Landgericht. Das Portal Fairplane hatte angezweifelt, dass das Berliner Amtsgericht für die österreichische Niki zuständig sei. Die Berliner Richter widersprachen dem am Donnerstag. Weil der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen Nikis sich nicht in Wien, sondern in Berlin befinde, sei das Amtsgericht Charlottenburg zuständig.

Fipronil-Skandal macht Eier teurer Foto - Archiv



Bonn (dpa) - Der Fipronil-Giftskandal sorgt im neuen Jahr für höhere Eierpreise. Je nach Haltungsform verteuern sich die Eier im Preiseinstiegssegment nach den Marktbeobachtungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in den Läden um ein bis zwei Cent pro Stück. Aldi Nord und Rewe bestätigten am Donnerstag die Anhebung der Eierpreise. Das für die Legehennenhaltung nicht zugelassene Insektizid Fipronil war im Sommer 2017 in zahlreichen europäischen Legehennenbetrieben gefunden worden. Millionen Tiere mussten daraufhin getötet oder entgiftet werden, weshalb nun weniger Eier am Markt zur Verfügung stehen. Dies sorgte bei den jährlichen Preisverhandlungen zwischen Lebensmittelhandel und Eierproduzenten für Preiserhöhungen.

Starke Wall Street und gute Konjunkturdaten treiben den Dax



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne deutlich ausgebaut. Der deutsche Leitindex zog bis zum frühen Nachmittag um 1,29 Prozent auf 13.145,15 Punkte an. Der MDax der mittelgroßen Werte kletterte um 1,00 Prozent auf 26.657,88 Zähler, und der TecDax legte um 0,53 Prozent auf 2.610,79 Punkte zu. Der SDax der gering kapitalisierten Werte stieg sogar auf ein Rekordhoch und lag zuletzt 0,59 Prozent im Plus. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,32 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,2060 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2023 (Dienstag: 1,2065) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8317 (0,8288) Euro gekostet.