Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.18

BERLIN (dpa) - Die Kosten für die Riester-Rente sind aus Sicht von Verbraucherschützern in den meisten Fällen zu hoch. Von wenigen Ausnahmen abgesehen würden Produkte angeboten, «die die Erwartungen der Politik an kosteneffiziente Angebote zur kapitalgedeckten Altersvorsorge nicht erfüllen», kritisierte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Die Experten hatten insgesamt 18 Produkte - klassische Rentenversicherungen und fondsgebundene Modelle - mit unterschiedlichen Laufzeiten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die Effektivkosten - Wertminderung durch Kosten - waren in den meisten Fällen höher als Wert, der sich aus den Annahmen des Alterssicherungsberichts der Bundesregierung ergibt.



Ökostrom-Produktion legt 2017 um ein Fünftel zu



München (dpa) - Die Produktion klimafreundlichen Ökostroms in Deutschland hat ein neues Allzeithoch erreicht. Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon produzierten Solar-, Wasser- und Windkraftanlagen 2017 rund 154 Milliarden Kilowattstunden Strom, ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Nicht eingerechnet sind dabei Biomasse-Anlagen, die weitere 38 Milliarden Kilowattstunden erzeugten. Die erneuerbaren Energien sind naturgemäß sehr vom Wetter abhängig und unterliegen daher starken saisonalen Schwankungen. Zeitweise übertraf die Stromerzeugung den Verbrauch in Deutschland so stark, dass die überschüssige Menge zu sogenannten negativen Preisen exportiert wurde. Die Käufer erhalten demnach Geld für die Abnahme von Strom aus Deutschland.

Beschwerde gegen Niki-Insolvenzverfahren in Deutschland



Berlin/Wien (dpa) - Die Beschwerde eines Fluggastportals bei Gericht könnte die Verkaufsvereinbarung für die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki wieder in Frage stellen. Das ist zumindest die Einschätzung des vorläufigen Niki-Insolvenzverwalters Lucas Flöther. Das Internet-Portal Fairplane hatte zuvor die Zuständigkeit des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg beim Insolvenzverfahren für Niki angezweifelt. Es legte beim Gericht Beschwerde gegen die Eröffnung des Verfahrens in Deutschland ein. Das Amtsgericht will am Donnerstag darüber entscheiden. Fairplane sieht einen Interessenskonflikt, wenn die Insolvenzverfahren für Air Berlin und Niki in einer Hand liegen.

Kaufprämien für Elektro-Autos bisher kaum ausgeschöpft



Berlin/Frankfurt (dpa) - Die staatliche Prämie für den Kauf von Elektroautos stößt bei Privatleuten, Firmen und Kommunen insgesamt auf geringes Interesse, auch wenn die Nachfrage in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist. In den eineinhalb Jahren seit Einführung der Prämie gingen nur für etwas mehr als zehn Prozent der Gesamtsumme Förderanträge ein, wie «Die Welt» berichtete. Die Zeitung bezieht sich auf Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Demnach wurden bislang 46.897 Anträge für einen Zuschuss beim Kauf eines E-Autos gestellt. «Für diese Förderung stehen insgesamt 600 Millionen Euro zur Verfügung. Bis heute sind rund 65 Millionen Euro gebunden», sagte Bafa-Präsident Andreas Obersteller dem Blatt.



Erste Warnstreiks in der Metallindustrie - Streit um Arbeitszeit



Stuttgart/Berlin (dpa) - Der Tarifkonflikt für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie nimmt Fahrt auf. Gestützt auf ein Rechtsgutachten halten die Arbeitgeber wesentliche Teile der IG-Metall-Forderung für nicht rechtmäßig. Die Gewerkschaft lässt sich davon aber nicht beeindrucken und startet kurz nach Ablauf der Friedenspflicht erste Warnstreiks. Weitaus größere Aktionen mit tausenden Teilnehmern sind für die kommende Woche geplant. Zu einer Kundgebung bei der Volkswagen-Tochter Porsche werden am Donnerstagvormittag mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet, wie eine Sprecherin der örtlichen Verwaltungsstelle Stuttgart mitteilte. Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück wolle über den Stand der Tarifgespräche informieren. Außerdem solle der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden.



Gewinne an Wall Street hieven den Dax wieder ins Plus



Frankfurt/Main (dpa) - Die teils deutlichen Kursgewinne an der Wall Street haben dem Dax neues Leben eingehaucht. Der deutsche Leitindex stieg bis zum frühen Mittwochnachmittag um 0,50 Prozent auf 12.935,49 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,84 Prozent auf 26.339,99 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax zog um 1,06 Prozent auf 2.582,04 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es derweil nur mäßig nach oben. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,32 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,2026 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8315 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2065 (Freitag: 1,1993) US-Dollar festgesetzt.