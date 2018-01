Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.18

ESSEN (dpa) - Die RWE-Ökostromtochter Innogy will nach ihrer harschen Gewinnwarnung und dem Abgang von Chef Peter Terium stärker auf die Kosten achten. Der Vorstand prüfe derzeit die Ausgaben in allen Segmenten, um mögliche Einsparmöglichkeiten zu finden, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Essen mit. Details will das Unternehmen Mitte März mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2017 bekanntgeben. «Innogy sieht derzeit keine Notwendigkeit für zusätzliche Eigenkapitalmaßnahmen», hieß es in der Mitteilung. Die Finanzziele für Verschuldung und die Ausschüttungsquote hätten zudem Bestand. Im Dezember hatte Innogy wegen andauernder Probleme auf dem britischen Markt seine Gewinnprognose für 2017 gekappt und damit auch die Aktien der Konzernmutter RWE auf Talfahrt geschickt. Kurz darauf musste Innogy-Vorstandschef Terium seinen Stuhl räumen.



Bilanzskandal bei Ikea-Rivale Steinhoff weitet sich aus



Stellenbosch (dpa) - Der Bilanzskandal beim Möbelkonzern Steinhoff weitet sich aus. Nun stehen auch Bilanzen von Gesellschaften aus dem Jahr 2015 auf dem Prüfstand und müssen angepasst werden, wie das Unternehmen am Dienstag im südafrikanischen Stellenbosch mitteilte. Grund sei unter anderem, dass die Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung auch das Eigentum bestimmter europäischer Töchter bis zum 1. April 2016 betreffe. Die Bilanzen von zwei Beteiligungsgesellschaften aus den Jahren 2015 und 2016 seien daher nicht mehr verlässlich, sie müssten geändert werden. Auch für die Jahre davor seien Korrekturen wahrscheinlich notwendig. Noch sei unklar, wann die Prüfung der Zahlenwerke abgeschlossen werden könne.

Hyundai und Kia senken Absatzerwartung auf unter acht Millionen Autos



Seoul (dpa) - Der VW-Konkurrent Hyundai Motor und die kleinere Firmenschwester Kia Motors haben für 2018 Jahr ihr gemeinsames Absatzziel auf unter acht Millionen Autos gesenkt. Die südkoreanische Gruppe geht davon aus, 7,55 Millionen Fahrzeuge verkaufen zu können. Im vergangenen Jahr lag das Ziel noch über der Acht-Millionen-Schwelle. Die Unternehmen nannten am Dienstag das stockende Wachstum der Weltwirtschaft und «zunehmenden Protektionismus in einigen Ländern» als Faktoren, die sich auf die Nachfrage in den wichtigsten Märkten auswirken könnten. Der Wettbewerb in der Autoindustrie werde intensiver, teilte Konzernchef Chung Mong Koo in einer Mitteilung an die Belegschaft mit.

Starker Euro lastet auch zum Jahresbeginn auf dem Dax



Frankfurt/Main (dpa) - Der Höhenflug des Euro hat den Dax zum Jahresstart ins Minus gezogen. Der deutsche Leitindex weitete seine jüngsten Verluste am Dienstag aus und fiel bis zum frühen Nachmittag um 0,73 Prozent auf 12.823,43 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 0,48 Prozent auf 26.075,89 Zähler ein, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,18 Prozent auf 2.533,55 Punkte gewann. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um knapp 0,5 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,2062 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8290 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1993 (Donnerstag: 1,1934) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8338 (0,8379) Euro gekostet.