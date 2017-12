Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.17

BERLIN (dpa) - Der Verkauf der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki geht auf die Zielgerade. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die österreichische Fluglinie an die IAG-Holding gehen, zu der unter anderem die British Airways und die Iberia gehören. Der vorläufige Niki-Insolvenzverwalter Lucas Flöther teilte mit, es werde exklusiv mit einem Bieter weiterverhandelt. Das habe der Gläubigerausschuss bei einer Sitzung am Donnerstag entschieden. Einen Namen nannte Flöther unter Verweis auf die zugesicherte Vertraulichkeit jedoch nicht. In den nächsten Tagen solle der endgültige Kaufvertrag stehen. Niki hatte Mitte Dezember Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb eingestellt.



Taxi-Gewerbe steht von vielen Seiten unter Druck



Frankfurt/Main (dpa) - Große Konzerne wie Daimler, Volkswagen oder die Deutsche Bahn haben in den vergangenen Monaten neue Mitfahrdienste auf die Straßen einiger Großstädte gebracht. Das traditionelle Taxigewerbe sieht sich der nächsten Herausforderung gegenüber, nachdem der Europäische Gerichtshof gerade erst den US-Fahrdienstvermittler Uber in enge gesetzliche Schranken der Personenbeförderung verwiesen hat. Die rund 36.000 Betriebe müssen sich zudem um Mindestlohn, neue behördliche Auflagen und drohende Diesel-Fahrverbote kümmern. Bundesweit sind knapp 93.000 Taxen und Mietwagen unterwegs. Dem Taxi- und Mietwagenverband BZP zufolge rufen die Deutschen pro Tag etwa 1,2 Millionen Mal ein Taxi - rund 430 Millionen Taxi-Fahrten gibt es jährlich und damit einen erneut gestiegenen Umsatz oberhalb von 5 Milliarden Euro.



Wieder mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen



Berlin (dpa) - In Bussen und Bahnen in Deutschland waren 2017 wieder mehr Menschen unterwegs. Mit 10,3 Milliarden Fahrten von Kunden gab es im Nahverkehr einen Rekord, wie sich aus Hochrechnungen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen ergibt. Mit einem Plus von 1,4 Prozent stieg die Zahl im 20. Jahr in Folge. «Der öffentliche Personennahverkehr muss dringend ausgebaut werden, um die steigende Nachfrage zu decken», teilte Verbandspräsident Jürgen Fenske der Deutschen Presse-Agentur mit. Er forderte ein milliardenschweres Sonderprogramm von Bund und Ländern. Die Fahrpreise für die Kunden steigen nach Berechnungen des Verbands mit dem Jahreswechsel durchschnittlich um 1,8 Prozent.

Media-Markt-Gründer Erich Kellerhals ist tot



Ingolstadt (dpa) - Der Mitgründer der Elektronikkette Media Markt, Erich Kellerhals, ist tot. «Wir können bestätigen, dass Herr Kellerhals am 25. Dezember im Kreise seiner Familie verstorben ist», sagte ein Sprecher seiner Vermögensverwaltung Convergenta am Donnerstag. Zuvor hatten mehrere Medien über das Ableben des Milliardärs berichtet. Kellerhals wurde 78 Jahre alt. Für Schlagzeilen hatte der gebürtige Ingolstädter wegen seiner Dauerfehde mit dem Metro-Konzern gesorgt, zu dem Media-Saturn einst gehörte. Seit der Aufspaltung des Handelsriesen im Sommer dieses Jahres sind die Elektronikmärkte unter dem Dach der Holding Ceconomy angesiedelt.

DIHK beklagt Fachkräftemangel - Viele Fachkräfte aus Asylländern



Berlin (dpa) - Der Mangel an Fachkräften und Nachwuchs ist aus Sicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertags die größte Herausforderung für die Wirtschaft. DIHK-Präsident Eric Schweitzer forderte verschiedene Gegenmaßnahmen, zum Beispiel eine massive Stärkung der beruflichen Bildung sowie ein Zuwanderungsgesetz. «Das duale Ausbildungssystem, um das uns alle Welt beneidet, muss wieder gestärkt werden und mehr wertgeschätzt werden», sagte Schweitzer. «Die Berufsschulen sind zum Teil in einem maroden Zustand, sie werden seit Jahren stiefmütterlich behandelt. An Gymnasien muss es flächendeckend Berufsorientierung auch zur beruflichen Bildung geben.» Für 56 Prozent der Unternehmen sei in den aktuellen Umfragen des DIHK der Fachkräftemangel das größte Geschäftsrisiko.

Ärger mit Kreditinstituten: Kunden beschweren sich bei Bafin



Frankfurt/Main (dpa) - Tausende Bankkunden haben sich auch in diesem Jahr bei der Finanzaufsicht Bafin über ihr Kreditinstitut beklagt. Nach Daten der Behörde, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, wurden bis Ende September 4.468 Beschwerden und Anfragen registriert. Die Aufsicht rechnet damit, dass die Zahl in diesem Jahr insgesamt etwas über dem Vorjahreswert von 5.162 Beschwerden liegen wird. Konkrete Gründe für den Anstieg seien nicht erkennbar. Gewisse Schwankungen seien jedoch üblich, erklärte die Bafin. Erneut war die ganze Palette der Produkte und Dienstleistungen betroffen: Von Problemen bei der Kontoführung oder Überweisungen bis zu Fragen zu Kreditverträgen.



Starker Euro bremst den Dax



Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax hat auch am zweiten Handelstag nach Weihnachten der Schwung gefehlt. Als Grund dafür galt am Donnerstag vor allem der starke Euro. Am Nachmittag gab der Leitindex knapp um 0,14 Prozent auf 13.051,70 Punkte nach. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,18 Prozent auf 26.251,53 Zähler bergab, während der TecDax um 0,30 Prozent auf 2.530,06 Punkte fiel. Auch der EuroStoxx stand etwas tiefer bei 3.541,04 Punkten. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,26 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Euro stand zuletzt bei 1,1948 US-Dollar. Seinen Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank am Vortag auf 1,1895 Dollar festgesetzt.