Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.17

WOLFSBURG (dpa) - Der von den US-Behörden bei Volkswagen eingesetzte Aufpasser Larry Thompson hat in seinem ersten halben Jahr beim Autobauer gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Managern gemacht. «Volkswagen will wirklich den Kulturwandel schaffen, daran habe ich überhaupt keine Zweifel», sagte der Jurist dem «Handelsblatt» (Mittwoch). Thompson soll nach dem aufgeflogenen Abgasbetrug und dem Schuldeingeständnis des Konzerns in den USA sicherstellen, dass sich ein solch kriminelles Verhalten nicht wiederholt. Seine Bestellung ist Teil des Milliardenvergleichs zwischen VW und dem US-Justizministerium. «Bei Volkswagen gab es bei einigen Mitarbeitern eine verdorbene Unternehmenskultur», sagte Thompson zu den Gründen für den Skandal.



Bundesbank-Vorstand: Sekundenschnelle Überweisungen auf dem Vormarsch



Frankfurt/Düsseldorf (dpa) - Zahlungen in Sekundenschnelle könnten nach Einschätzung der Bundesbank für viele Bankkunden in absehbarer Zeit Alltag werden. «Ich bin zuversichtlich, dass Echtzeitzahlungen auf mittlere Sicht ein Erfolg werden», sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. «Ich gehe aber nicht davon aus, dass sich das von heute auf morgen durchsetzen wird. Viel wird von Nutzerfreundlichkeit und Reichweite abhängen.» Bei sogenannten Instant Payments soll der Überweisungsbetrag binnen zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers gutgeschrieben sein. Der Auftrag erfolgt per Online-Banking oder mit einer Smartphone-App. Bisher werden Überweisungen in der Regel am folgenden Bankarbeitstag gutgeschrieben.

Stürme & Co: Versicherer stehen für zwei Milliarden Euro Schäden ein



Berlin (dpa) - Stürme, Hagel und Starkregen haben im Jahr 2017 versicherte Sachschäden in Höhe von zwei Milliarden Euro verursacht. Allein die Unwetterserie zwischen Ende Juni und Anfang Juli mit «Paul» und «Rasmund» schug mit rund 300 Millionen Euro zu Buche, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Nicht enthalten in der Bilanz seien Schäden an Kraftfahrzeugen. Diese Zahlen lägen noch nicht vor. Wie bereits im Jahr 2016 falle die Naturgefahrenbilanz 2017 mit erneut zwei Milliarden Euro Versicherungsleistung unterdurchschnittlich aus, hieß es weiter. Es habe nur wenige, regional begrenzte Unwetter gegeben. Große Naturkatastrophen blieben aus.

Dax tritt zwischen den Feiertagen auf der Stelle



Frankfurt/Main (dpa) - Kurz vor dem Jahresende hat sich der deutsche Aktienmarkt kaum bewegt. Der Dax gab am Nachmittag um 0,03 Prozent auf 13.069,47 Punkte nach. Der MDax, in dem mittelgroße deutsche Unternehmen zusammengefasst sind, gewann 0,07 Prozent auf 26.161,77 Zähler, während es für den Technologiewerte-Index TecDax um 0,54 Prozent auf 2.522,59 Punkte nach unten ging. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent leicht nach. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite unverändert bei 0,26 Prozent. Der Euro legte zu auf 1,1898 US-Dollar, scheiterte bislang aber am Sprung über 1,19 Dollar.