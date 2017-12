Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.17

BERLIN (dpa) - Das Handwerk in Deutschland sucht händeringend Fachkräfte. «Der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel hemmt unser Wachstum im Handwerk», sagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerk (ZDH), Hans Peter Wollseifer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Wir haben volle Auftragsbücher. Manche Betriebe können inzwischen aber keine weiteren Aufträge mehr annehmen, weil ihnen schlicht das Personal fehlt, um diese Aufträge abzuarbeiten.» Mehr als 40 Prozent der Handwerksbetriebe suchten Fachkräfte sowie Auszubildende. Zwar habe das Handwerk in diesem Jahr mehr neue Lehrlinge gewinnen können. «Dennoch werden wir 2017 rund 15 000 offene Lehrstellen haben», sagte Wollseifer.



Nach Untreue-Verdacht gegen Manager: VW kürzt Betriebsrats-Gehälter

Wolfsburg (dpa) - Volkswagen zieht nach einem Untreue-Verdacht gegen Top-Manager wegen zu hoher Zahlungen an Betriebsräte Konsequenzen und deckelt vorerst die Gehälter führender Belegschaftsvertreter. Die Konzernspitze will damit angesichts strafrechtlicher Ermittlungen auf Nummer sicher gehen und ihr Leitungspersonal vor Risiken schützen. Konkret bedeutet dies, dass 14 langjährige Betriebsratsmitglieder inklusive ihrem Chef Bernd Osterloh erst einmal zum Teil deutlich weniger verdienen. Osterloh verlangte wegen einer unklaren Rechtslage eine gesetzliche Neuregelung. Auch das Land Niedersachsen als zweitgrößter Anteilseigner von VW und die IG Metall, die ebenfalls im Aufsichtsrat sitzt, forderten prinzipielle Änderungen.

Drei Millionen Sonn- und Feiertagsarbeiter mehr binnen 20 Jahren

Berlin (dpa) - Die Zahl der Arbeitnehmer mit Sonn- und Feiertagsarbeit ist in Deutschland binnen 20 Jahren um drei Millionen auf knapp 9,3 Millionen im vergangenen Jahr gestiegen. Das geht aus der Antwort des Statistischen Bundesamtes auf eine entsprechende Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Der Anteil der abhängig Beschäftigten, die auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten, an allen Arbeitnehmern bewegt sich dabei seit zehn Jahren auf ähnlichem Niveau. 2016 war jeder Vierte betroffen (25 Prozent), im Vorjahr waren es 25,1 Prozent. Den höchsten Wert gab es 2011 mit 26 Prozent. 2004 waren es erst 21,8 und 1996 19,4 Prozent.

Vier Bieter in Endrunde für Niki-Verkauf

Berlin (dpa) - Vier Interessenten sind in der Endrunde um den Kauf der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki. Der Gläubigerausschuss beauftragte Insolvenzverwalter Lucas Flöther bei einer Sitzung am Freitag zu entsprechenden Verhandlungen, wie ein Sprecher des Verwalters mitteilte. Um wen es sich bei den Bietern handelt, wollte Flöther mit Blick auf die zugesicherte Vertraulichkeit nicht sagen. Noch in diesem Jahr soll eine Lösung gefunden sein, hieß es. «Die Aussichten dafür stehen gut», sagte Flöther. «Ich bin zuversichtlich, dass es möglich ist, große Teile des Geschäftsbetriebs und zahlreiche Arbeitsplätze in Österreich und Deutschland zu erhalten.» Die österreichische Airline hatte vor mehr als einer Woche Insolvenz angemeldet, nachdem die Übernahme durch die Lufthansa wegen Bedenken der EU-Wettbewerbshüter geplatzt war. Niki stellte den Flugbetrieb ein, Tausende Passagiere saßen zunächst fest.

Leichte Dax-Verluste im zögerlichen Vorweihnachtshandel

Frankfurt/Main (dpa) - Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest halten die wenigen noch aktiven Anleger am deutschen Aktienmarkt ihr Pulver trocken. Am Nachmittag gab der Dax um 0,19 Prozent auf 13.084,46 Punkte nach. Im Wochenvergleich steuert er damit auf ein etwas schwächeres Ergebnis zu. Auch die Indizes in der zweiten deutschen Börsenreihe lagen am Nachmittag knapp im Minus: Der MDax verlor 0,11 Prozent auf 26.164,37 Zähler. Für den TecDax ging es um 0,10 Prozent auf 2.535,24 Punkte bergab. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite unverändert bei 0,26 Prozent. Vor dem Hintergrund der Katalonien-Wahl sank der Euro leicht auf 1,1850 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank am Vortag auf 1,1859 Dollar festgesetzt.