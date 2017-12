Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.17

BERLIN/BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Wettbewerbshüter haben die Übernahme der Air-Berlin-Tochter LG Walter (LGW) durch die Lufthansa unter Auflagen erlaubt. «Lufthansa hat verbesserte Verpflichtungszusagen eingereicht, die sicherstellen, dass die Auswirkungen des LGW-Erwerbs auf den Wettbewerb begrenzt sind», sagte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel. Damit seien die Bedenken der Wettbewerbshüter mit Blick auf negative Folgen für Verbraucher ausgeräumt. Der Kauf soll im Januar nächsten Jahres vollzogen werden. Gleichzeitig sprangen im Bieterrennen um die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki mehrere Interessenten wie der Berliner Logistiker Zeitfracht, als auch die irische Billigfluglinie Ryanair ab. Airline-Gründer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda gab hingegen ein Angebot ab, wollte zunächst aber keine Details nennen.

Gute Konjunktur erhöht Energieverbrauch - CO2-Emissionen stabil

Berlin (dpa) - Der Energieverbrauch in Deutschland ist in diesem Jahr um 0,8 Prozent gestiegen. Das ergab eine Berechnung der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB), die am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurde. Für den Anstieg des Energieverbrauchs auf 461,5 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten sei vor allem die gute Konjunktur verantwortlich, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft. Werden mehr Güter produziert, so muss auch mehr Energie zur Produktion eingesetzt werden, ebenso wie für den Transport der Rohstoffe, Zulieferungen und Endprodukte. In den Jahren seit 2006 war der deutsche Energieverbrauch unter Schwankungen eher rückläufig, weil die Energie immer effizienter erzeugt und eingesetzt wurde.

Spediteursverbund reicht Klage gegen Lkw-Bauer Daimler ein

Stuttgart (dpa) - Mit einer Klage vor dem Stuttgarter Landgericht will eine Gruppe von 310 Transportunternehmen rund 180 Millionen Euro Schadenersatz von Lkw-Herstellern erstreiten. Eine entsprechende Klage sei am Donnerstag eingegangen, sagte ein Sprecher des Gerichts. Die Klageschrift umfasst rund 1.800 Aktenordner. Es geht um ein Kartell von Lkw-Bauern, das von 1997 bis 2011 bestand. Die Transportfirmen waren Kunden der Hersteller - sie kauften in dieser Zeit nach eigener Darstellung 16.600 Lastwagen und zahlten dabei pro Fahrzeug teilweise 10.000 Euro zu viel. Daimler ist anderer Auffassung - der Lkw-Bauer geht nicht davon aus, dass Kunden ein finanzieller Schaden entstand. Die Klage kommt vom Europäischen Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure (Elvis).

BASF findet neuen Chef in den eigenen Reihen

Ludwigshafen (dpa) - Der Chemiekonzern BASF hat die Nachfolge für seinen scheidenden Chef Kurt Bock geregelt. Der derzeitige stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Technologiechef Martin Brudermüller soll mit Ablauf der Hauptversammlung am 4. Mai 2018 das Amt übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mit dieser Weichenstellung werde es ermöglicht, dass Bock nach Ablauf der gesetzlichen zweijährigen Abkühlungsphase 2020 in den Aufsichtsrat gewählt werden und den Vorsitz des Gremiums übernehmen könne, hieß es. Der Aufsichtsrat hat Bock gebeten, 2020 für das Gremium zu kandidieren.

Würth kauft Schmierstoff-Hersteller Liqui Moly

Ulm (dpa) - Der Handelskonzern Würth übernimmt den Schmierstoff-Hersteller Liqui Moly. Dies teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. «Damit stelle ich den Fortbestand von Liqui Moly und Méguin für eine Zeit sicher, wenn ich selbst einmal nicht mehr am Steuerrad stehen sollte», sagte der geschäftsführende Gesellschafter Ernst Prost (60), der an der Spitze des Unternehmensverbundes bleibt. Zuvor hatten die «Bild»-Zeitung und die «Südwest Presse» über den Eigentümerwechsel bei dem in Ulm ansässigen Unternehmen berichtet. Die Würth-Gruppe sei schon fast 20 Jahre lang stiller Teilhaber bei Liqui Moly gewesen, hieß es. Der Konzern sitzt in Künzelsau und handelt vor allem mit Montage- und Befestigungsmaterial. Die Höhe des Kaufpreises wurde nicht mitgeteilt.

Paracelsus-Kliniken stellen Insolvenzantrag

Osnabrück (dpa) - Die Paracelsus-Kliniken sind zahlungsunfähig. Am Donnerstag sei beim Amtsgericht Osnabrück ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt worden, teilte die Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH mit. Betroffen sind 40 Einrichtungen an 23 Standorten mit insgesamt 5.200 Beschäftigten. Die beiden Restruktierungs- und Sanierungsexperten Andreas Ziegenhagen und Daniel F. Fritz seien als Generalbevollmächtigte bestellt worden und sollen die Geschäftsführung beraten.

Dax kommt zum Stillstand

Frankfurt/Main (dpa) - Wenige Tage vor Weihnachten gehen Anleger bei deutschen Aktien kein Risiko mehr ein. Am Nachmittag stand der Dax denkbar knapp mit 0,05 Prozent im Minus bei 13.062,19 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,05 Prozent auf 26.152,53 Zähler, während der Technologiewerte-Index TecDax prozentual unverändert bei 2.531,49 Punkten stand. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand wie der Dax leicht im Minus. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Vortag auf 0,26 Prozent. Der Euro wurde zuletzt zu 1,1863 US-Dollar gehandelt. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank am Mittwoch auf 1,1845 Dollar festgesetzt.