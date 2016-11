Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.16

BERLIN (dpa) - Im neuen Jahr wird der Strom teurer

Im neuen Jahr wird für Millionen Haushalte der Strom teurer. Das ergab eine bundesweite Auswertung von Strompreisportalen sechs Wochen vor der Jahreswende. 208 Grundversorger hätten für ihre Kunden bereits Erhöhungen um durchschnittlich 3,5 Prozent angekündigt, berichtete das Preisportal Check24. Das entspricht etwa 50 Euro im Jahr. Das Portal Verivox kam sogar auf 250 Anbieter mit Erhöhungen zum Jahresbeginn bei ebenfalls 3,5 Prozent Plus. Verivox rechnet außerdem mit weiteren Anbietern, die im Laufe des Frühjahrs an der Preisschraube drehen. Grund für die Erhöhungen sind nach Einschätzung von Fachleuten vor allem die steigende Ökostrom-Umlage, die 2017 um 8,3 Prozent zulegt, und die wachsende Kosten für die Stromnetze.

Diess will Marke VW für «harten Umbruch» in Autobranche wappnen

Mit einem grundlegenden Umbau will VW-Markenchef Herbert Diess die ertragsschwache Kernmarke des Konzerns für den Wandel in der Autoindustrie wappnen. Die Branche stehe in den kommenden Jahren vor einem «schnellen und harten Umbruch» und werde sich stärker ändern als jemals zuvor, sagte der Manager bei der Vorstellung der Unternehmensstrategie «Transform 2025+» am Dienstag in Wolfsburg. Dabei stehe VW auch wegen der Belastungen infolge des Diesel-Skandals vor schwierigen Herausforderungen. Man müsse verlorenes Vertrauen wiedergewinnen. Die Strategie für die gewinnschwache Hauptmarke um Golf und Passat sieht neben einer Neuausrichtung bei den Themen Elektromobilität und Digitalisierung starke Einsparungen vor. VW müsse schnell wettbewerbsfähiger werden, sonst werde sich die finanzielle Lage in den kommenden Jahren verschärfen, sagte Diess.

Umweltexperten: Schärfere CO2-Ziele zumutbar - Autobranche kritisch

Umweltexperten und Autoindustrie streiten um die Verschärfung der EU-Grenzwerte für den Klimakiller CO2 in den kommenden Jahren. Aus Sicht des internationalen Forscherverbunds ICCT sind deutlich striktere Vorgaben für die Branche technisch und finanziell zumutbar - auch ohne raschen Durchbruch der E-Mobilität. Die nötigen Anstrengungen könnten am Ende auch Verbraucher entlasten. Dagegen sieht der Autoverband VDA die Vorschläge sehr kritisch. Bis 2025 lasse sich ein Zielwert für den CO2-Ausstoß neuer Autos von 70 Gramm je Kilometer erzielen, erklärte ICCT-Europa-Chef Peter Mock zu einer am Dienstag vorgestellten Untersuchung - «und zwar ganz ohne oder zumindest mit sehr geringen Stückzahlen von Elektrofahrzeugen». Er geht davon aus, dass auf diese Weise das zunächst bis 2021 festgelegte Ziel von 95 Gramm pro Kilometer verschärft werden kann.

Uniper startet Sparprogramm - jede vierte Stelle im Management weg

Der von Eon abgespaltene Energiekonzern Uniper will mit einem Sparprogramm bis Ende 2018 die Kosten um 400 Millionen drücken. Dabei solle etwa jede vierte Führungsposition in der Verwaltung wegfallen, kündigte Vorstandschef Klaus Schäfer am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen an. Der Schwerpunkt liege in Deutschland. Aber auch im operativen Geschäft wie der Wasserkraft, der Kernenergie in Schweden und im Servicebereich soll der Rotstift angesetzt werden. Das Unternehmen werde sich stark um sozialverträgliche Lösungen bemühen, dazu liefen Gespräche mit dem Betriebsrat, betonte Schäfer. Rund die Hälfte der Kürzungen soll bereits bis zum Ende dieses Jahres greifen. Derzeit steckt das Unternehmen trotz einzelner Lichtblicke im operativen Geschäft tief in den roten Zahlen. In den ersten neun Monaten des Jahres stand unter dem Strich ein Verlust von 4,2 Milliarden Euro. Für den Vergleichszeitraum 2015 wies Uniper ein Minus von 3,6 Milliarden Euro aus.

Bitkom: Digitalisierung der Wirtschaft auf gutem Weg

Die Unternehmen in Deutschland stehen einer aktuellen Umfrage zufolge digitalen Technologien wie 3D-Druck, virtueller Realität oder künstlicher Intelligenz weitgehend positiv gegenüber. «Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft nimmt Fahrt auf», sagte Thorsten Dirks, Präsident des Bitkom, zum Start der Hub Conference in Berlin. «Fortschritt und Wohlstand in unserem Land wird maßgeblich davon abhängen, wie die Digitalisierung in der Wirtschaft voranschreitet.» Eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands hat demnach ergeben, dass 40 Prozent der Unternehmen ihre Investitionen in digitale Technologien noch in diesem Jahr steigern wollen, die Hälfte davon kräftig. Knapp jedes fünfte Unternehmen will demnach in die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle investieren, 41 Prozent gaben an, dass sie in Folge der Digitalisierung bereits neue Produkte oder Dienstleistungen anbieten.

Facebooks Internet-Drohne bei erstem Flug schwer beschädigt

Facebooks Internet-Drohne ist bei ihrem ersten Flug im Sommer schwer beschädigt worden und wird von amerikanischen Unfallermittlern überprüft. Der Unfall und die Untersuchung der Behörde NTSB, die unter anderem bei Flugzeugabstürzen aktiv wird, wurden erst jetzt durch einen Bericht des Finanzdienstes Bloomberg bekannt. Der «erhebliche Schaden» habe die Flugtauglichkeit der Facebook-Drohne beeinträchtigt, erklärte ein NTSB-Sprecher dem «Wall Street Journal». Facebook hatte nach dem ersten Flug im Juli von einem erfolgreichen Test gesprochen, auch wenn ein nicht näher umschriebenes «strukturelles Versagen» vor der Landung erwähnt wurde. Dennoch erweckte der damalige Blogeintrag den Eindruck, dass das Fluggerät sicher gelandet sei. Die Drohne war gut eineinhalb Stunden in niedriger Flughöhe in der Luft geblieben, statt der geplanten Test-Dauer von 30 Minuten.

Studie: Anteil von Start-up-Gründerinnen bei 14,8 Prozent

Start-ups in Europa werden laut einer Studie vor allem von Männern ins Leben gerufen. Der Anteil der weiblichen Gründerinnen liegt nahezu unverändert bei 14,8 Prozent (2015: 14,7 Prozent), hieß es bei der Vorstellung des zweiten Europäischen Startup-Monitors (ESM) am Dienstag in Berlin. In Deutschland sind es demnach sogar nur 13,8 Prozent. Spitzenreiter ist Großbritannien mit einem Gründerinnen-Anteil von 33,3 Prozent. Für die vom European Startup Network in Auftrag gegebene Studie wurden 2515 Start-ups mit über 23 774 Mitarbeitern aus 18 Ländern ausgewertet. Die Daten wurden im August und September 2016 gesammelt. Im Schnitt sind die Gründer in Europa 29,9 Jahre alt. 79 Prozent besitzen die Nationalität des Landes, in dem sie gründen. Als größte Herausforderung bezeichnet knapp jedes fünfte (19,5 Prozent) Jungunternehmen den Bereich «Vertrieb und Kundenakquise».

Dax profitiert von höheren Rohstoffpreisen

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag von gestiegenen Rohstoffpreisen beflügeln lassen. Anleger leiteten daraus die Hoffnung auf konjunkturellen Rückenwind ab, der dem Dax zuletzt mit 0,54 Prozent und 10 742 Punkten ins Plus verhalf. Der Leitindex orientierte sich damit wieder in Richtung der 10 800-Punkte-Marke, die sich seit August mehrfach als zu hohe Hürde erwiesen hat. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,66 Prozent auf 3052 Zähler zu. Für die mittelgroßen deutschen Werte im MDax ging es um 0,59 Prozent auf 20 720 Punkte nach oben. Die Technologiewerte im TecDax standen zuletzt moderat mit 0,16 Prozent im Plus bei 1740 Punkten. Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,09 Prozent am Montag auf 0,05 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 142,04 Punkte. Der Bund-Future legte 0,30 Prozent auf 161,35 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,0615 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs Tags zuvor auf 1,0631 US-Dollar festgesetzt.