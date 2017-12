Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.17

BONN (dpa) - Die Bundesnetzagentur will Verbraucher besser vor ungewollten Abrechnungen auf ihrer Mobilfunkrechnung schützen und hat dafür ein Verfahren zur Festlegung entsprechender Regeln eröffnet. «Wir wollen verhindern, dass Mobilfunknutzern ungewollt Drittanbieterleistungen in Rechnung gestellt werden», sagte Jochen Homann, Präsident der Agentur, am Mittwoch. In einem ersten Schritt will die Behörde die Erfahrungen und Einschätzungen von betroffenen Unternehmen, Fachkreisen und Verbraucherverbänden einholen.

Lkw-Bauer sollen für Absprachen Kunden Schadenersatz zahlen



Berlin/München (dpa) - Die Bundeswehr, die Deutsche Bahn und weitere Unternehmen werfen Lkw-Herstellern unerlaubte Preisabsprachen vor und fordern Schadenersatz. Sie mussten für 35.000 Lastwagen möglicherweise zu viel bezahlen. Die Klage gegen Daimler, Iveco, Volvo/Renault, DAF und MAN hat die Bahn nach eigenen Angaben am Mittwoch beim Landgericht München eingereicht. Die Bundeswehr und gut 40 Unternehmen haben ihre Ansprüche demnach an den Bundeskonzern abgetreten. Darunter seien Flughafenbetreiber, Handels- und Logistikfirmen. Wie viel Geld sie fordern, stehe noch nicht fest.



60 kommunale Konzepte für Kampf gegen Diesel-Abgase übergeben



Berlin (dpa) - Für ihre Konzepte zur Bekämpfung von Diesel-Abgasen erhalten 60 Städte Geld vom Bund. Der geschäftsführende Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) übergab am Mittwoch fünf Dutzend Förderbescheide über eine Gesamtsumme von rund zwölf Millionen Euro. Das Geld dient den Kommunen unter anderem für den Kauf von Elektrobussen, zusätzliche Ladestellen für Elektroautos, den Bau von Radwegen sowie für digitale Leitsysteme zur Vermeidung von Staus. Der Städtetag forderte, allen rund 90 deutschen Städten, in denen die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide regelmäßig überschritten werden, sollten Konzepte ermöglicht werden.

Daimler und BVG testen flexiblen Mitfahrdienst in Berlin



Berlin (dpa) - Die Berliner Verkehrsbetriebe und Daimler bauen in der Hauptstadt ein System für flexible Mitfahrangebote auf. Die moderne Art von Sammeltaxi soll im Frühjahr zunächst als Pilotprojekt starten, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Dabei bucht der Kunde per Handy-App eine Fahrt und nennt Start- und Zielpunkt. Im Hintergrund berechnen Algorithmen permanent, welches Fahrzeug in der Nähe ist und den Kunden am besten mitnimmt und welche weiteren Fahrgäste mit ähnlichen Wünschen mitfahren können - entsprechend wird die Route zwischen zwei im System definierten Haltepunkten geplant. Fahrpläne gibt es nicht.

Steinhoff-Aktien stürzen auf Rekordtief - Erste Klage eingereicht



Frankfurt/Main (dpa) - Fast genau zwei Jahre nach ihrem Gang auf das deutsche Börsenparkett sind die Aktien der Poco-Mutter Steinhoff am Mittwoch auf ein Rekordtief eingebrochen. Die Papiere des schwer angeschlagenen Möbelhändlers sackten um weitere 30,5 Prozent ab und kosteten 0,32 Euro je Aktie. Auf dem Rekordhoch vom August 2016 hatten die MDax-Papiere noch mehr als 6 Euro gekostet. Der Steinhoff-Konzern mit niederländischer Rechtsform und operativem Sitz in Südafrika befindet sich seit Anfang Dezember in einer schweren Krise, nachdem wegen Bilanzunregelmäßigkeiten ermittelt wird.

Dax gibt weiter nach - Trumps Steuerreform schon eingepreist



Frankfurt/Main (dpa) - Die Aussicht auf eine US-Steuerreform noch vor Weihnachten lässt den Dax zur Wochenmitte kalt. Am Markt galt dieser erste große Erfolg in der Amtszeit von Präsident Donald Trump schon als eingepreist, nachdem der Leitindex zu Wochenbeginn schon deutlich davon profitiert hatte. Mit einem Minus von 0,27 Prozent auf 13.180,07 Punkte knüpfte er am Mittwochnachmittag an seine Vortagsverluste an. Auch bei weiteren wichtigen Indizes waren die Vorzeichen am Mittwoch rot.