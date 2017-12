Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.17

WOLFSBURG/MÜNCHEN (dpa) - Der VW-Konzern, Daimler, BMW und Ford verlängern ihre Umtauschprämien für alte Dieselautos über das Jahresende hinaus. Mit den Kaufanreizen wollen die Konzerne Dieselautos mit hohem Stickoxidausstoß von der Straße holen und Fahrverbote in einzelnen Städten verhindern. Der VW-Konzern teilte am Dienstag mit, die eigentlich bis Jahresende befristete Aktion werde nun bis Ende März verlängert. Daimler und BMW verlängern ihre Prämien sogar bis Ende Juni, wie die Branchenzeitung «Automobilwoche» zuvor berichtet hatte. Ford zahlt die Prämie vorerst unbefristet weiter, «bis auf Widerruf». Opel verhandelt noch mit seinen Händlern.



Auftakt im «Wurstkartell»-Prozess: Wiesenhof zieht Klage zurück



Düsseldorf (dpa) - Im neu aufgerollten Verfahren um das «Wurstkartell» vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht bröckelt bereits am ersten Prozesstag die Front der Kläger. Der niedersächsische Wurstproduzent Wiesenhof, der mit drei weiteren Unternehmen gegen Millionenbußen des Bundeskartellamts geklagt hatte, zog seinen Widerspruch in letzter Minute zurück. Am Dienstag begann der Prozess in Düsseldorf. Es handelt sich um einen der größten Kartellskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte.



EU-Minister einig bei Eckpunkten einer Energiewende bis 2030



Brüssel (dpa) - Die EU-Staaten haben sich auf einen Kompromiss für Eckpunkte einer Energiewende bis 2030 geeinigt. Bis dahin sollen erneuerbare Energien 27 Prozent des gesamten Bedarfs decken. Zudem soll der Strommarkt in Europa enger verzahnt werden. In der Nacht zum Dienstag einigten sich die Energieminister in Brüssel auf vier Gesetze, über die sie nun mit dem Europaparlament verhandeln müssen. So soll ab 2020 vor allem die Nutzung von Ökoenergie zum Heizen und Kühlen jährlich um einen Prozentpunkt erhöht werden. Bis 2030 sollen 14 Prozent der Treibstoffe aus erneuerbaren Quellen kommen, davon drei Prozent aus sogenannten Biotreibstoffen der zweiten Generation. Auch Ökostrom zum Betrieb von Elektroautos soll auf die Erneuerbaren-Quote im Verkehr angerechnet werden.

Küchenbauer Alno soll mit gut 400 Mitarbeitern wieder produzieren



Pfullendorf (dpa) - Der insolvente und schon stillgelegte Küchenbauer Alno in Pfullendorf soll die Produktion wieder aufnehmen. Der Finanzinvestor Riverrock übernehme wesentliche Teile wie Maschinen, Grundstücke sowie die Markenrechte und plane, mit rund 410 Mitarbeitern so bald wie möglich wieder Küchen zu bauen, teilte Insolvenzverwalter Martin Hörmann am Dienstag. Den Kaufpreis hatte Hörmann in einer Pflichtmitteilung an die Börse auf 20 Millionen Euro beziffert. Alno hatte im Juli einen Insolvenzantrag gestellt.

Haushalte geben gut ein Drittel ihres Budgets für Wohnen aus



Wiesbaden (dpa) - Der Immobilienboom treibt Mieten und Kaufpreise in die Höhe, doch die Deutschen können die steigende Belastung auch dank der guten Wirtschaftslage ausgleichen. Das zeigen Daten, die das Statistische Bundesamt am Dienstag zu den Konsumausgaben der Bundesbürger 2016 vorgelegt hat. Zwar gaben die Privathaushalte für das Wohnen weiter mit Abstand am meisten aus: 877 Euro gingen im Schnitt pro Monat für Wohnen, Energie und Instandhaltung drauf - mehr als ein Drittel (35 Prozent) ihrer gesamten Budgets. Doch 2015 war Wohnen anteilig eine noch etwas größere Belastung (36 Prozent), obwohl die Aufwendungen mit 859 Euro geringer waren.

Kartellamt rügt missbräuchliche Datensammlung bei Facebook



Bonn (dpa) - Das Bundeskartellamt wirft Facebook in einem Verwaltungsverfahren missbräuchliche Datensammlungen vor. Die Behörde moniert in einer vorläufigen Einschätzung vor allem, dass das soziale Netzwerk in Deutschland «unbegrenzt jegliche Art von Nutzerdaten aus Drittquellen sammelt» und mit dem Facebook-Konto zusammenführt. Demnach nimmt das US-Unternehmen in Deutschland eine marktbeherrschende Stellung ein. Facebook bestreitet das.

Letzte Klagen gegen Elbvertiefung abgewiesen



Leipzig/Hamburg (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht hat die letzten vier Klagen gegen die Elbvertiefung abgewiesen. Die Einwände von Anwohnern aus Hamburg-Övelgönne und Blankenese seien nicht begründet gewesen, urteilte der 7. Senat am Dienstag in Leipzig. Die Planungen litten nicht an Mängeln, die zu Lasten der Kläger gehen. Damit sind nun sämtliche zwölf Klagen gegen die Elbvertiefung abgearbeitet.