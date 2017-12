Written by: Redaktion DER FARANG | 19/12/2017

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Wettbewerbshüter nehmen mögliche unerlaubte Steuervorteile für den schwedischen Möbelkonzern in den Niederlanden ins Visier. Eine eingehende Prüfung wegen fragwürdiger Steuerregelungen werde eingeleitet, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager sagte, «es geht nicht, dass Mitgliedstaaten es bestimmten Unternehmen gestatten, weniger Steuern zu zahlen, indem sie ihre Gewinne künstlich woanders hin verlagern dürfen.» Ikea wies die Vorwürfe zurück. Die Niederlande wollen nach Regierungsangaben an der EU-Untersuchung mitwirken.



Regierung: Deutsche leisteten 493 Millionen unbezahlte Überstunden



Nürnberg/Berlin (dpa) - Beschäftigte in Deutschland haben im Jahr 2016 nach Regierungsangaben mehr als 493 Millionen unbezahlte Überstunden geleistet. 2012 habe die Zahl allerdings noch um knapp 70 Millionen höher gelegen, berichtete das Bundesarbeitsministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der Linkspartei im Bundestag. Insgesamt lag die Zahl der Überstunden 2016 bei 828 Millionen - und damit ebenfalls deutlich niedriger als im Jahr 2012. Rund 335 Millionen davon wurden extra entlohnt.

Milliarden-Deal: Suppenkonzern Campbell kauft Snackfirma Snyder's



Camden/Charlotte (dpa) - Der Suppen-Hersteller Campbell Soup will den Snack-Anbieter Snyder's für 4,9 Milliarden Dollar (4,2 Mrd Euro) übernehmen und so sein Geschäft ausbauen. Eine entsprechende Einigung gaben die US-Unternehmen am Montag bekannt. Der Kaufpreis soll demnach 50 Dollar pro Aktie in bar betragen. Das entspricht einem Aufschlag von rund 27 Prozent auf den letzten Snyder's-Schlusskurs vor den ersten Berichten über die Übernahme. Snyder's ist vor allem für salzige Snacks wie Chips und Brezeln bekannt.

«Chef-Masche»: BKA im Kampf gegen Firmenbetrüger erfolgreich



Wiesbaden (dpa) - Dem Bundeskriminalamt ist ein Schlag gegen internationale Firmenbetrüger gelungen, die mit der sogenannten Chef-Masche Unternehmen um Millionensummen bringen. Nach Ermittlungen mit anderen Behörden seien in Israel sechs Verdächtige festgenommen worden, sagte die Leiterin der Abteilung «Schwere und organisierte Kriminalität», Sabine Vogt, am Montag in Wiesbaden. Bei der Methode «CEO fraud» (Chef-Betrug) rufen Täter meist in der Buchhaltung an und geben vor, der Geschäftsführer (Chief Executive Officer/CEO) zu sein. Mit geschickten Lügen und technischen Tricks bringen sie Angestellte dann beispielsweise dazu, Firmengeld ins Ausland zu überweisen.

Dax setzt zum Jahresendspurt an



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag den ersehnten Grundstein für eine Jahresend-Rally gelegt. Der Leitindex baute seine frühen Gewinne bis zum Nachmittag auf deutliche 1,63 Prozent und 13.316,87 Punkte aus. Er erreichte den höchsten Stand seit etwa fünf Wochen und steuert auf den größten Tagesgewinn seit Anfang November zu. Die Indizes in der zweiten deutschen Börsenreihe zogen ebenfalls deutlich an. Der MDax kletterte um 1,44 Prozent auf 26.417,00 Zähler, während es für den Technologiewerte-Index TecDax um 1,05 Prozent auf 2.558,56 Punkte nach oben ging. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ebenfalls Kursgewinne im Größenbereich von mehr als einem Prozent.